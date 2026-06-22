Vročina in možnost neviht tudi v teh dneh, na Vrhniki drevo padlo na vojašnico

Minuli konec tedna so vročino spremljala neurja, regijski centri za obveščanje pa so posledično poročali o intervencijah. Sinoči je po 21. uri nastalo nekaj večjih neviht. Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa in poplavljali objekte, je sporočil center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanjski objekt ter zanetile požar na objektu in drevesu.

Največ posredovanj je bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica, po en dogodek so zabeležili tudi na Škofljici, Igu ter v Dolu pri Ljubljani.

Po zbranih podatkih je do zgodnjih jutranjih ur na terenu posredovalo 22 gasilskih enot.

V soboto najhuje na severnem in osrednjem delu Slovenije

Na srečo tokrat ni bilo katastrofe, kakršno je pred dnevi doživela Komenda, so pa od sobote od 18. ure po državi našteli kar 182 dogodkov, povezanih z neurjem. Najhuje je bilo v soboto severnem in osrednjem delu Slovenije, poroča STA. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, več vozil je ostalo v podvozih, na območju Slovenj Gradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez elektrike.

Kot je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje, je popoldansko neurje z obilnimi padavinami in močnimi sunki vetra najbolj prizadelo območje Regijskega centra Ljubljana, kjer so našteli 148 posredovanj, Kranj (31 dogodkov), Maribor (šest dogodkov), Slovenj Gradec (pet dogodkov) ter Celje in Ptuj (po en dogodek). Meteorne vode so poplavljale stanovanjske in nestanovanjske objekte, sunki vetra pa so predvsem podirali drevesa. Po zbranih podatkih je na terenu posredovalo 66 gasilskih enot, ki o poškodovanih niso poročale.

Marsikje so morali tudi tako poskrbeti za zamašene jaške. FOTO: Sta

Podobno vreme se nadaljuje v teh dneh

Portalu Neurje.si je občanka Smlednika poslala fotografijo toče. FOTO: Daša Keber

Padavine je k nam prineslo s severa, tudi na avstrijskem Koroškem so bili obilno deževje, toča in sunki vetra. Najbolj so bili prizadeti okraji Beljak, Špital ob Dravi in Celovec, kjer je poplavilo več kleti in podvozov, medtem ko je veter podiral drevesa. Pristojne službe so do večera opravile okoli 150 intervencij.

Sunki vetra so podirali drevesa, pri čemer so bila poškodovana električna omrežja. Brez elektrike je ostalo okoli 2000 gospodinjstev.

Podobno vreme se nadaljuje v teh dneh. Kljub prehodu neviht se vročinsko obdobje ne končuje. V prihodnjih dneh bodo temperature marsikje presegle 30 stopinj Celzija, na Goriškem in v slovenski Istri pa se lahko povzpnejo do okoli 36 stopinj. Toplotna obremenitev bo največja po nižinah Primorske in v večjih mestih, ob nadaljevanju vročine pa se bo stopnjevala tudi suša in z njo požarna ogroženost naravnega okolja.