  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SMRT ZARADI VISOKIH TEMPERATUR

Vročina kriva za številne smrti: Nijz razkril, kaj kažejo podatki za Slovenijo (FOTO)

V Evropi zaradi vročine več kot tisoč presežnih smrti. Razkrivamo, kakšno je stanje v Sloveniji.
FOTO: Arhi Dela

FOTO: Arhi Dela

Asist. dr. Simona Perčič, dr. med., specialistka javnega zdravja z NIJZ, opozarja, da bodo vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse daljši, intenzivnejši in pogostejši. FOTO: Nijz, Delo, Delo Ui

Asist. dr. Simona Perčič, dr. med., specialistka javnega zdravja z NIJZ, opozarja, da bodo vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse daljši, intenzivnejši in pogostejši. FOTO: Nijz, Delo, Delo Ui

asist. dr. Simona Perčič, dr. med., specialistka javnega zdravja z Nijz. FOTO: Nijz.

asist. dr. Simona Perčič, dr. med., specialistka javnega zdravja z Nijz. FOTO: Nijz.

Na grafu EuroMOMO je razvidno, da se Slovenija v zadnjih letih večinoma giblje okoli pričakovane ravni umrljivosti, brez izrazitih skokov. Pri Španiji pa graf kaže več opaznih porastov, tudi v zadnjem obdobju, kar pomeni večje odstopanje od običajnega števila smrti. Ob tem je treba poudariti, da EuroMOMO ne prikazuje neposredno smrti zaradi vročine, temveč skupno presežno umrljivost. FOTO: Euromomo

Na grafu EuroMOMO je razvidno, da se Slovenija v zadnjih letih večinoma giblje okoli pričakovane ravni umrljivosti, brez izrazitih skokov. Pri Španiji pa graf kaže več opaznih porastov, tudi v zadnjem obdobju, kar pomeni večje odstopanje od običajnega števila smrti. Ob tem je treba poudariti, da EuroMOMO ne prikazuje neposredno smrti zaradi vročine, temveč skupno presežno umrljivost. FOTO: Euromomo

FOTO: Arhi Dela
Asist. dr. Simona Perčič, dr. med., specialistka javnega zdravja z NIJZ, opozarja, da bodo vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse daljši, intenzivnejši in pogostejši. FOTO: Nijz, Delo, Delo Ui
asist. dr. Simona Perčič, dr. med., specialistka javnega zdravja z Nijz. FOTO: Nijz.
Na grafu EuroMOMO je razvidno, da se Slovenija v zadnjih letih večinoma giblje okoli pričakovane ravni umrljivosti, brez izrazitih skokov. Pri Španiji pa graf kaže več opaznih porastov, tudi v zadnjem obdobju, kar pomeni večje odstopanje od običajnega števila smrti. Ob tem je treba poudariti, da EuroMOMO ne prikazuje neposredno smrti zaradi vročine, temveč skupno presežno umrljivost. FOTO: Euromomo
Nina Čakarić
 3. 7. 2026 | 11:30
5:37
A+A-

Rekordni vročinski val, ki je zajel velik del Evrope, terja smrtne žrtve. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pred dnevi opozorila, da vročina postaja ena največjih zdravstvenih groženj poletja. Posamezne države medtem poročajo o skrb vzbujajočih številkah. V Franciji so od začetka vročinskega vala zabeležili več kot dva tisoč presežnih smrti, v Španiji pa je bilo junija po ocenah najmanj 1028 smrti več od pričakovanih, enako tudi na Portugalskem. Med najbolj ranljivimi so starejši od 65 let. Strokovnjaki poudarjajo, da pri tem ne gre za neposredno potrjene smrti zaradi toplotnega udara, temveč za statistično oceno presežne umrljivosti. To izračunajo tako, da dejansko število umrlih primerjajo s pričakovanim številom smrti v istem obdobju.

Ker podobnih podatkov za Slovenijo v javnosti še nismo zasledili, smo Nijz vprašali, ali pri nas zbirajo podatke o umrljivosti zaradi vročine in kakšna je metodologija. Pojasnili so nam, da neposrednega štetja smrti zaradi vročine pri nas ni, že več kot dve desetletji pa spremljajo povezavo med vročinskimi valovi in številom umrlih.

Kot nam je uvodoma pojasnila asist. dr. Simona Perčič, dr. med., specialistka javnega zdravja z Nijz, številne epidemiološke raziskave po svetu potrjujejo povezavo med vročinskimi valovi ter povečano umrljivostjo in obolevnostjo, kar se kaže tudi v številu obravnav na urgenci in sprejemov v bolnišnico. Ob tem opozarja na dva velika izziva prihodnosti. »Vročinski valovi bodo vse daljši, intenzivnejši in pogostejši, hkrati pa se prebivalstvo stara, zato bo vse več ljudi spadalo med najbolj ranljive skupine.« Posebej ranljivi so ljudje v velikih mestih, kjer zaradi tako imenovanega učinka toplotnih otokov temperature ostajajo visoke tudi ponoči.

Na strani EuroMOMO je mogoče tedensko spremljati podatke o umrljivosti v sodelujočih evropskih državah in preveriti, ali v določenem obdobju umira več ljudi, kot bi jih glede na običajne vzorce pričakovali. Sistem ne pokaže neposredno, koliko ljudi je umrlo zaradi vročine, gripe ali drugih vzrokov, temveč opozori na morebitno presežno umrljivost, ki jo nato strokovnjaki povezujejo z različnimi javnozdravstvenimi dogodki.

Analize potekajo že od leta 1999

Na Nijz vsako leto pripravijo analizo povezanosti med vročinskimi valovi in številom umrlih v poletnem obdobju, od maja do konca septembra. Analize zajemajo obdobje od leta 1999 do leta 2023, metodološki pristop pa temelji na izračunavanju relativnega tveganja (RT) in 95-odstotnega intervala zaupanja (IZ). Rezultati kažejo, da je stanje v Sloveniji od leta 2016 razmeroma stabilno.

»Rezultati so pokazali, da je pri nas v Sloveniji od leta 2016 naprej stanje stabilno in ni statistično značilnega povečanja smrti v času vročinskih valov v primerjavi s časom brez vročinskih valov,« pojasnjuje Perčičeva. Pred tem so nekoliko več smrti od pričakovanega zaznali v letih 2006, 2007, 2014 in 2015, vendar je bilo teh primerov bistveno manj kot v državah, kot so Francija, Španija, Italija ali Grčija.

Posebej so analizirali tudi Ljubljano kot izrazit mestni toplotni otok. Analize za obdobje med letoma 2017 in 2021 niso pokazale statistično značilnega povečanja števila smrti med vročinskimi valovi.

Na grafu EuroMOMO je razvidno, da se Slovenija v zadnjih letih večinoma giblje okoli pričakovane ravni umrljivosti, brez izrazitih skokov. Pri Španiji pa graf kaže več opaznih porastov, tudi v zadnjem obdobju, kar pomeni večje odstopanje od običajnega števila smrti. Ob tem je treba poudariti, da EuroMOMO ne prikazuje neposredno smrti zaradi vročine, temveč skupno presežno umrljivost. FOTO: Euromomo
Na grafu EuroMOMO je razvidno, da se Slovenija v zadnjih letih večinoma giblje okoli pričakovane ravni umrljivosti, brez izrazitih skokov. Pri Španiji pa graf kaže več opaznih porastov, tudi v zadnjem obdobju, kar pomeni večje odstopanje od običajnega števila smrti. Ob tem je treba poudariti, da EuroMOMO ne prikazuje neposredno smrti zaradi vročine, temveč skupno presežno umrljivost. FOTO: Euromomo

Niso zaznali niti več obiskov urgence

Skupaj z UKC Ljubljana so na NIJZ proučevali tudi povezavo med vročinskimi valovi in obiski urgence. Analiza obiskov Internistične prve pomoči UKC Ljubljana med letoma 2013 in 2017 prav tako ni pokazala statistično značilnega povečanja števila obiskov v času vročinskih valov v primerjavi z obdobji brez njih. Študija je dostopna v slovenskem jeziku na povezavi.

Ob tem na NIJZ opozarjajo, da je treba rezultate za Slovenijo razlagati previdno. »V naši državi je število opazovanih dogodkov, torej smrti na posamezen dan, razmeroma majhno, zato so statistične analize zahtevnejše in ne omogočajo vedno povsem nedvoumnih zaključkov,« pojasnjuje Perčičeva.

Analizi za leti 2024 in 2025 še pripravljajo.

V prihodnje bo težav več

»Če gledamo evropsko raven, je najbolj izpostavljeno mesto prav Pariz, kjer že več kot 20 let beležijo povišano umrljivost vsako leto. Seveda pa so prizadeta tudi druga velemesta v Evropi, po drugi strani pa raven umrljivosti tudi v ruralnih območjih narašča,« pravi dr. Simona Perčič. Po njenih besedah projekcije za prihodnost kažejo, da bo umrljivost v času vročinskih valov v prihodnjih letih v Evropi še naraščala.

Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije in številnih raziskovalcev bodo vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši in intenzivnejši. Projekcije kažejo, da bo v prihodnjih desetletjih v Evropi naraščala tudi umrljivost, povezana z ekstremno vročino, predvsem med starejšimi in kroničnimi bolniki.

Slovenija za zdaj ne sodi med najbolj prizadete države, strokovnjaki pa opozarjajo, da previdnost kljub temu ostaja nujna. Podnebne razmere se hitro spreminjajo, vročina pa ni več le neprijetnost poletnih dni, ampak vse resnejše zdravstveno tveganje.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vročinski valzdravjeNIJZsmrtiEvropaSimona Perčič
ZADNJE NOVICE
11:45
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Županja Reykjavika: Profesorica iz Slovenije nas je kritizirala, da ob otrocih študiramo in gradimo kariero

Ne utihni, ko te moški prekine, pravi Heiða Björg Hilmisdóttiru. Po izobrazbi je dietetičarka, ima še magisterij iz poslovne administracije. Je mati štirih otrok.
Nika Vistoropski3. 7. 2026 | 11:45
11:30
Novice  |  Slovenija
SMRT ZARADI VISOKIH TEMPERATUR

Vročina kriva za številne smrti: Nijz razkril, kaj kažejo podatki za Slovenijo (FOTO)

V Evropi zaradi vročine več kot tisoč presežnih smrti. Razkrivamo, kakšno je stanje v Sloveniji.
Nina Čakarić3. 7. 2026 | 11:30
11:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
GA PREPOZNATE

»Poteka predkazenski postopek, ki ga ne moremo pojasnjevati«, na PU Kranj izdelali fotorobota

Vse, ki bi osebo na fotorobotu prepoznali, prosijo, da pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.
3. 7. 2026 | 11:28
11:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZLORABLJALA SHEMO OBDAVČITVE

Velika akcija ljubljanskih kriminalistov: osumljenca »pospravila« milijon in pol evrov

V obsežni operaciji je sodelovalo več kot 40 kriminalistov, ki so opravili 13 hišnih preiskav v poslovnih in zasebnih prostorih.
3. 7. 2026 | 11:25
11:02
Novice  |  Slovenija
DOVOLJ GA IMAJO!

Zdaj uradno! Predsedstvo EPP s slabo novico za Grimsa

Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo.
3. 7. 2026 | 11:02
10:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Če vas avto omejuje, vozite napačnega

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki