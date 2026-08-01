Vročina podira rekorde, Slovenija prvič letos izmerila 40 stopinj: znano, kje je bilo najbolj vroče

Poletje je v zadnjih dneh pokazalo svojo najbolj vročo podobo. Slovenijo je ponovno zajel izrazit vročinski val, zaradi katerega se temperature čez dan marsikje približujejo najvišjim vrednostim, ki jih običajno beležimo v najbolj vročem delu leta. Sončni dnevi, zelo topel in suh zrak ter vztrajanje območja visokega zračnega tlaka so poskrbeli za izjemno toplotno obremenitev po vsej državi.

Vročina najbolj obremenjuje nižine, mestna območja in Primorsko, kjer se temperature vztrajno dvigajo nad 35 stopinj Celzija. Ob tem pristojni opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost naravnega okolja, saj suho vreme in visoke temperature povečujejo nevarnost za nastanek požarov. A konec julija je prinesel še nekaj več – tudi temperaturne rekorde.

Prvič letos izmerili 40 stopinj Celzija

Po še ne povsem preverjenih podatkih so konec meseca julija na več vremenskih postajah izmerili rekordne temperature. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je podatke objavila na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook ter sporočila, da so jih zbrali v posebnih tabelah.

Na zadnji dan julija so na 28 postajah zabeležili julijske temperaturne rekorde, od tega pa je bilo na 15 postajah izmerjenih tudi absolutnih temperaturnih rekordov. Najtopleje je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer je temperatura dosegla kar 40,0 stopinje Celzija.

Vročina se nadaljuje tudi v avgustu

Po rekordno vročem koncu julija se vročinski val nad Slovenijo še ne bo poslovil. ARSO opozarja, da bo zelo vroče tudi v začetku avgusta, morebitne nove temperaturne presežke pa bodo po napovedih znova spremljali in delili z javnostjo. Današnja sobota bo minila v znamenju sonca in visokih temperatur. Večinoma bo sončno, občasno bo predvsem na severu nekaj več oblačnosti. V hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija.

Napoved za Slovenijo FOTO: Arso, zaslonski posnetek

Tudi nedelja bo prinesla pravo poletno vročino. Pretežno bo jasno. Na Primorskem bo povečini pihala šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21 stopinj, ob burji na Primorskem okoli 25 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj, na Primorskem do 37 stopinj Celzija.

Velika toplotna obremenitev in nevarnost požarov

Vročina bo čez dan še naprej močno obremenjevala ljudi, predvsem v nižinah. Največja toplotna obremenitev bo na Primorskem in v osrednjih krajih.

Opozorilo FOTO: Arso, zaslonski posnetek

Ob visokih temperaturah in suhem vremenu ostaja povečana tudi nevarnost požarov. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Tudi prihodnji dnevi bodo zelo vroči

Po napovedi ARSO bo v ponedeljek in torek večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Nad južno polovico Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka, nad naše kraje pa doteka zelo topel in razmeroma suh zrak, kar bo še naprej vplivalo na visoke temperature.