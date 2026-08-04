Vročina prinaša še eno nevarnost: v Kopru presežena opozorilna vrednost ozona

Vroči dnevi s seboj ne prinašajo le nevarnosti v obliki dehidracije, vročinskega udara in sončnih opeklin, zaradi pregretega ozračja se dvignejo tudi vrednosti ozona, kar močno poslabša kakovost zraka, ki ga dihamo. »Reakcije v ozračju, pri katerih nastaja ozon v troposferi (najnižjem delu Zemljinega ozračja, op.p.), so bolj intenzivne, čim višja je temperatura zraka in čim močnejše je sončno sevanje, zato so koncentracije troposferskega ozona običajno najvišje poleti. Koncentracije ozona so zelo odvisne tudi od meteoroloških pogojev. Višje so predvsem ob stabilnem jasnem vremenu z močnim sončnim sevanjem, visokimi temperaturami in šibkim vetrom, zlasti na območjih v bližini virov emisij predhodnikov ozona. Dež spere ozon in tudi njegove predhodnike iz ozračja, ob oblačnem vremenu pa je moč UV sevanja manjša. Ob takih pogojih zaradi manjše intenzivnosti fotokemijskih reakcij praviloma nastaja manj ozona,« pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes ob 13. uri ponovno presegla opozorilno vrednost, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). Podatki veljajo tudi za širšo okolico, glede na vremensko napoved pa na Arsu pričakujejo visoke vrednosti ozona še celo popoldne. Presežne vrednosti ozona dražijo sluznico in dihala, so opozorili.

Opozorilna vrednost ozona znaša 180 mikrogramov na kubični meter. V Kopru je bila danes ob 13. uri 183 mikrogramov na kubični meter, povprečna osemurna pa 103 mikrograme na kubični meter, so navedli na Arsu.

Običajno povišane mejne vrednosti ozona izmerijo na Primorskem in na Obali, tako je bilo denimo minuli petek, ko je na merilnem mestu Koper ob 17. uri urna vrednost ozona presegla opozorilno vrednost 180 mikrograma na kubični meter (μg/m3). Urna vrednost ozona je bila ob tem času 199 μg/m3, povprečna osemurna pa 152 μg/m3. Včeraj so medtem maksimalne osemurne vrednosti ozona po vsej državi presegle mejno vrednost, ki sicer znaša 120 μg/m3. Največ ozona so namerili na merilnem mestu Otlica, in sicer 149 μg/m3. Maksimalne urne vrednosti medtem niso presegle mejne vrednosti, so se ji pa v Kopru, Otlici in Mariboru nevarno približale. Podobne rezultate lahko pričakujemo tudi danes, ko bo temperatura zraka zelo podobna včerajšnjim.

Trenutno je stanje po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) še znosno, vsaj na urni ravni, se bodo pa najverjetneje tekom dneva povišale. Najvišje ravni ozona se praviloma namreč pojavljajo v popoldanskih urah med 12. in 18. uro. »Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Priporočamo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočamo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona,« pa ob tem opozarjajo na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Vročinski val, ki je Slovenijo zajel sredi prejšnjega tedna, se zdaj seli proti vzhodu države, kjer v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo.