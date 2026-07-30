Vročina s seboj prinaša tudi to nevarnost, na NIJZ svetujejo: čez dan ne odpirajte oken

Skupaj z vročinskim valom se te dni povišujejo tudi ravni ozona, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Najvišje koncentracije pričakujejo na Primorskem, vztrajale pa bodo ves čas vročinskega vala, zato priporočajo upoštevanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za zmanjšanje vpliva na zdravje. Na Arsu priporočajo redno spremljanje urnih vrednosti oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem in pojasnjujejo, da se praviloma najvišje ravni ozona pojavljajo v popoldanskih urah med 12. in 18. uro.

V primeru pričakovanih zelo visokih dnevnih maksimumov ozona na NIJZ svetujejo, da ljudje zunanje aktivnosti in dela izvajajo v jutranjih urah, ko so ravni ozona najnižje. Ker je onesnaženost zraka z ozonom v notranjih prostorih praviloma nižja kot zunaj, svetujejo, da ljudje zjutraj prezračijo svoje domove, v času najvišje stopnje onesnaženosti pa ne odpirajo oken in vrat. Priporočila veljajo za celotno populacijo, še posebej za ranljive skupine prebivalcev.

Od petka rdeče opozorilo

Že danes čez dan bo po podatkih vremenoslovcev po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. Od petka bo za Primorsko in osrednji del države veljalo rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. V delu Primorske pa je od danes razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

V petek bo pretežno jasno, v gorskem svetu pa ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Tudi konec tedna se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, v nedeljo pa bo na Primorskem zapihala šibka burja.