Vročini bo prihodnji teden odklenkalo, Slovenijo čaka močna ohladitev in do 50 mm dežja

Od prihodnje srede se vam bo še pošteno kolcalo za rekordno vročim poletjem. »Dosegla nas bo kar relativno izrazita hladna fronta in prinesla ohladitev, hkrati pa tudi težko pričakovane padavine,« je včeraj napovedala meteorologinja Katja Kozjek Mihelec. »Predvidevamo, da bo padlo tam od 20 pa do 50 mm dežja in da bodo padavine razporejene po vsej državi,« je dodala in še, da se bodo temperature v drugi polovici prihodnjega tedna gibale le malo nad 23 stopinj Celzija. Do takrat se še lahko naužijemo sonca in dnevnih temperatur do 33 stopinj Celzija.

Letošnje poletje si bodo najbolj zapomnili kmetje, saj jim je suša oklestila pridelek. »O prvih znakih suše v površinskem sloju smo zaradi slabe zimske zaloge govorili že januarja,« je pojasnila agrometeorologija Andreja Sušnik. Vse skupaj je poslabšalo še vroče poletje, ko so se v marsikateri regiji prižgali tudi rdeči sušomerni alarmi. »To je bila posledica sovpadanja ekstremne vročine, to se pravi vročinskih valov, ki je skupaj z neprimerno razporeditvijo padavin povzročila veliko izhlapevanje iz tal in iz rastlin.« Po besedah Sušnikove se bo letošnja suša po svoji intenziteti uvrstila med izjemne, saj je bila tudi »najobsežnejša, najintenzivnejša, kar se izraža v gospodarski škodi v kmetijstvu«.

Najbolj so obupavali kmetje. FOTO: Leon Vidic

2,8 stopinje celzija toplejše je bilo letošnje poletje.

Letošnje nizkovodne razmere na površinskih vodah lahko po besedah hidrologa Janeza Polajnarja uvrstimo nekam med tri do štiri najbolj intenzivne v zadnjih 45 letih, sušne razmere na podzemnih vodah pa na šesto mesto v zadnjih 45 letih. Na nekaterih rekah v Pomurju so dosegli temperaturne rekorde, to je prek 31 stopinj Celzija. »Tudi Blejsko in Bohinjsko jezero sta 30. junija dosegla svoj temperaturni rekord, okrog 28 stopinj Celzija. Prav tako tudi morje istega dneva, 30,2 stopinje Celzija,« je nanizal Polajnar in poudaril, da na morju kljub temu nismo presegli absolutnega rekorda pri temperaturi vode. To je 31,1 stopinje Celzija iz leta 2010. Za izboljšanje nizkovodnih razmer v podzemnih vodah bi potrebovali kar precej več padavin, kot smo jih bili deležni pred dnevi. V primeru, da bo letošnje jesensko deževje takšno, kot se spodobi za ta letni čas, bi se po napovedih Polajnarja nivoji podzemnih voda na običajno raven dvignili nekje do konca tega leta.

Dva izrazito dolga vročinska valova

In za koliko je bilo letošnje rekordno vroče poletje toplejše v primerjavi z dolgoletnim povprečjem med letoma 1991 in 2020? »Za približno 2,8 stopinje Celzija,« je odgovoril klimatolog Gregor Vertačnik in dodal, da je bilo s tem nekoliko toplejše od prej rekordno vročih poletij 2003 in 2024. »Poletje sta najbolj zaznamovala dva izrazito dolga vročinska valova, in sicer je bil prvi konec junija, ko smo 29. junija izmerili tudi nov slovenski rekord za junij. To je bilo pod Nanosom 38,7 stopinje Celzija,« je spomnil.

Številni pridelki so bili uničeni. foto: Dejan Javornik

Po krajši ohladitvi je v drugi polovici julija sledil drugi vročinski val, ki je bil najmočnejši v tem poletju in je trajal do sredine avgusta. »V tem vročinskem valu je bilo na nekaterih merilnih mestih kar devet ali celo deset dni zapored nad 35 stopinj Celzija, in to je bilo rekordno. Tudi samo trajanje celotnega vročinskega vala, ki je bilo ponekod 20 ali 21 dni, je bilo rekordno za številne dele Slovenije.«

Četudi so ponekod po državi izmerili 40 stopinj Celzija – 2. avgusta na postaji Koper Markovec 40,1 stopinje Celzija –, pa v letošnjem poletju temperaturnega rekorda nismo dosegli. »Absolutni rekord še vedno ostaja 40,8 stopinje Celzija, izmerjen je bil pa 8. avgusta 2013 na letališču Cerklje ob Krki.«