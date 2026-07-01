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Vročino ponekod že prekinjajo prve plohe, tukaj prižgali vijolični alarm za točo! (FOTO)

Nevihtno dogajanje bodo spremljali številni udari strel, lokalno pa tudi močnejši sunki vetra in toča.
Rekordno dolg vročinski val bodo popoldan in zvečer prekinile nevihte. FOTO: Delo Ai
Rekordno dolg vročinski val bodo popoldan in zvečer prekinile nevihte. FOTO: Delo Ai
B. K. P.
 1. 7. 2026 | 12:03
 1. 7. 2026 | 12:33
2:32
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Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) je trenutno največja nevarnost za točo v dveh pokrajinah - Kočevski in Notranjski, za obe so prižgali vijolični alarm, ki predstavlja veliko grožnjo. Se pa tudi v notranjosti države že pojavljajo manjše krajevne plohe, ki za zdaj še niso prinesle težko pričakovane osvežitve. »Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno možne močnejše nevihte,« opozarjajo na Arsu, kjer dodajajo, da se bo v drugem delu noči ozračje že povsod umirilo. »Jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija.« 

Vremenske nevšečnosti so sicer nekoliko pohitele. »Ob naši vzhodni meji so nekoliko nepričakovano že nastale prve plohe, ki pa za zdaj še ne preraščajo v nevihte,« so zapisali meteorologi na portalu Meteinfo Slovenija, a so dodali, da se bo verjetnost za nastanek posameznih neviht povečala v popoldanskem času, »glavnino dogajanja pa pričakujemo zvečer, ko nas bo dosegel vpliv hladne fronte. Takrat se bodo nevihte pojavljale v večjem delu Slovenije«.

»Glavno nevarnost bodo predstavljali siloviti nalivi. Zaradi obilice vlage v ozračju in počasnega pomikanja nevihtnih celic lahko na določenih območjih v kratkem času pade večja količina dežja, zato lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki, zelo verjetno pa bo tudi zastajanje meteorne vode. Nevihtno dogajanje bodo spremljali številni udari strel, lokalno pa tudi močnejši sunki vetra in toča,« so dodali in še: »Katera območja bodo najbolj na udaru, je zaradi kompleksnosti vremenske situacije težko natančno predvideti.«

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