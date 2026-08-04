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VROČINA NE POPUŠČA

Vročinska kupola se širi proti Balkanu, Slovenijo in okolico čakajo temperature nad 40 °C

Močan greben višinskega zračnega tlaka se širi proti vzhodu čez Srednjo Evropo in Balkanski polotok ter s tem utrjuje obsežen vročinski val, pri katerem bodo dnevne temperature v prvem tednu avgusta presegle 40 °C.
Vročinski prodor prinaša le malo nočnega olajšanja FOTO: Getty Images
Vročinski prodor prinaša le malo nočnega olajšanja FOTO: Getty Images
A. G.
 4. 8. 2026 | 12:35
11:52
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Vztrajna vročinska kupola, povezana z vremenskim vzorcem omega blokade, iz Severne Afrike prinaša izjemno toplo in suho zračno maso tudi nad naše kraje. Temperature v višinah bodo dosegle vrednosti, ki sodijo med najbolj ekstremne v primerljivih meritvah – okoli 99. percentila, kar pomeni, da gre za razmere, ki se pojavijo le med najtoplejšim odstotkom obdobij. Ekstremna vročina bo tako zajela območje od severne Italije prek Slovenije in Hrvaške do Madžarske, Srbije ter širšega Balkana.

Glavni atmosferski mehanizem, ki poganja ta večtedenski vročinski dogodek, je trdovraten anticiklon, ki se je ustalil neposredno nad osrčjem celine. Ko se spuščajoči se zrak stiska in segreva v spodnji troposferi, se najvišje temperature pri tleh nad nižinskimi rečnimi kotlinami, vključno s Padsko nižino in Panonsko kotlino, po napovedih gibljejo med 40 °C in 43 °C, medtem ko suhi celinski vetrovi ohranjajo nizko vlažnost in pospešujejo izgubo vlage v tleh.

Ta dolgotrajni vročinski prodor prinaša le malo nočnega olajšanja, saj nočne najnižje temperature v večjih mestnih središčih ne bodo padle pod 22 °C do 26 °C. Pomanjkanje nočnega ohlajanja dodatno povečuje hudo fiziološko obremenitev za milijone prebivalcev, pospešuje kmetijsko sušo in močno povečuje nevarnost za nastanek eksplozivnih požarov na območjih južne Evrope in zahodnega Balkana. Preden se poglobimo v podrobnosti, si poglejmo, kaj je vročinska kupola in zakaj je pomembno razumeti njeno dinamiko.

Kako visokotlačne vročinske kupole stisnejo in ujamejo zrak

Ko so se v preteklosti v Združenih državah Amerike, Kanadi in Evropi pojavljali pomembni rekordni vročinski valovi, je bila vročinska kupola eden od dejavnikov, ki je k temu prispeval. Vročinska kupola je običajno prevladujoča značilnost poletnih vremenskih vzorcev na obeh celinah. O tem pojavu govorimo kot o vročinski kupoli, kadar se razvijejo izjemno visoke temperature. Tako deluje in zato je razumevanje tega pojava v širšem merilu pomembno.

Vzorec višinskega grebena oziroma zelo topla zračna masa v višjih plasteh ozračja, znana tudi kot višinski anticiklon (ali blokirajoči anticiklon), običajno ustvari vročinsko kupolo. Ta vremenski vzorec prinaša visoke in včasih rekordne temperature na območja pod njim. Ta izraz uporabljamo, ko se široko območje visokega zračnega tlaka ustali nad velikim delom celine. Če je dogodek izjemno stabilen in ekstremen, običajno traja več dni ali tednov. Vročinska kupola deluje kot pokrov na loncu. Obsežna kupola ujame topel zrak v vseh plasteh pod seboj, pri čemer se plasti zraka spuščajo proti tlom. Zaradi tega postane zračna masa nenavadno topla v najnižjih višinah in izjemno vroča tik pri površju.

Vplivi na zdravje: obvladovanje nočnega vročinskega stresa 

Prekomerna vročina v vročinskih kupolah lahko pomembno vpliva na zdravje ljudi in je lahko nevarna predvsem za ranljive skupine prebivalstva, kot so starejši, otroci in ljudje z že obstoječimi zdravstvenimi težavami, ki se lahko zaradi ekstremne vročine poslabšajo. Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti visokim temperaturam so gradbeni delavci, kmetje in drugi ljudje, ki dolge ure delajo na prostem, izpostavljeni večjemu tveganju za bolezni, povezane z vročino.

Za težave z dihanjem je lahko kriva tudi vročina. FOTO: Fizkes Getty Images
Za težave z dihanjem je lahko kriva tudi vročina. FOTO: Fizkes Getty Images

Ljudje, ki živijo v revščini, so prav tako bolj izpostavljeni smrtnim posledicam vročinskih kupol, saj so njihova bivališča pogosto zgrajena iz materialov, ki zadržujejo toploto, kot sta beton in azbest. Vročinska izčrpanost se pojavi pri dolgotrajni izpostavljenosti visokim temperaturam. Povzroča dehidracijo, vrtoglavico, v hujših primerih pa lahko napreduje v vročinski udar. Visoka relativna vlažnost med vročinskim valom lahko prav tako pomembno vpliva na telo. Zato uporabljamo toplotni indeks, ki prikazuje občutek, kako dejansko zaznavamo žgoče temperature in visoko vlažnost. Prikazuje naravno povezavo med temperaturo in vlago.

Ko ima zračna masa temperaturo okoli +35 °C, je vlažnost pod 60 odstotki veliko manj obremenjujoča kot takrat, ko je vlažnost zelo visoka, na primer nad 80 odstotkov. V takšnih razmerah bi bila dejanska občutena temperatura blizu 50 stopinj Celzija. Vročinski valovi so bili prav tako povezani s povečanim številom srčnih napadov, možganskih kapi in bolezni dihal. Pod temi osupljivimi meteorološkimi podatki se skriva še bolj mračna grožnja. Nevarnost se povečuje zaradi zadušljivih tako imenovanih 'tropskih noči', ko temperature ne padejo pod 24 °C, kar človeškemu telesu onemogoča pomembno obdobje za ohlajanje.

KAJ JE VROČINSKA KUPOLA IN ZAKAJ JE NEVARNA?

Vročinska kupola je vremenski pojav, pri katerem se nad določenim območjem za več dni ali celo tednov zadrži močno območje visokega zračnega tlaka. Zaradi njega se zrak v višinah spušča proti površju, pri tem pa se stiska in segreva.

Pojav deluje kot pokrov nad loncem – vroč zrak ostane ujet pri tleh, svež zrak težje prodre na območje, temperature pa iz dneva v dan naraščajo.

Ko je vročinska kupola zelo vztrajna, lahko povzroči:

  •  ekstremno visoke temperature, pogosto nad 40 °C,
  • tropske noči, ko se temperatura ponoči ne spusti dovolj in se telo ne more učinkovito ohladiti,
  •  izsuševanje tal in povečano nevarnost suše,
  • večjo nevarnost požarov zaradi suhe vegetacije,
  • večje zdravstveno tveganje, predvsem za starejše, otroke, kronične bolnike ter ljudi, ki delajo na prostem.

Vročinska kupola se širi čez Srednjo in Vzhodno Evropo

Splošna vremenska slika nad evropsko celino v tem tednu kaže na vztrajen močan višinski greben, ki se zadržuje nad Srednjo Evropo in se postopoma širi proti Vzhodni Evropi. Sredi tedna se nad zahodno Evropo pojavi višinski val, ki povečuje jugozahodni tok zraka med obema obsežnima vremenskima strukturama. Močan greben ostaja stabilen več dni vse do naslednjega konca tedna in povzroča prekomerno vročino od alpskega območja, italijanskih nižin, panonskih nižin pa vse do Ukrajine na vzhodu.

Najtoplejša zračna masa je ujeta pod jedrom vročinske kupole v višinah ter se bo sredi tedna razprostirala nad Nemčijo, Češko, Poljsko, Slovaško, Avstrijo, severno Italijo in Slovenijo. Najbolj nenavadno visoke temperature bodo v sredo nad Poljsko. Višinski val nad zahodno Evropo bo prinesel dodatno morsko zračno maso iz Atlantika, kar bo pripomoglo k nadaljnjemu osvežitvenemu vplivu za Združeno kraljestvo, Francijo in večino Iberskega polotoka. Do petka se višinski val nad zahodno Evropo okrepi, zaradi česar postane vročinska kupola nad Srednjo Evropo bolj razpotegnjena ter se pomakne še dlje proti vzhodu in jugovzhodu, nad Vzhodno Evropo in Balkanski polotok.

To bo prineslo precej višje temperature tudi v balkanske države, ki so bile od začetka tega dolgotrajnega vročinskega vala od sredine julija prihranjene najhujših ekstremov. Tako bo zaradi postopnega širjenja vročinske kupole proti vzhodu površinski vročinski val v torek prinesel najvišje temperature nad Nemčijo, Češko, Slovaško, Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo. V sredo se jedro najbolj nenavadno visokih temperatur skupaj z višinsko kupolo premakne bolj proti vzhodu, zato se najvišje temperature razširijo tudi nad Hrvaško ter dosežejo Srbijo in Romunijo.

Od območja Beneluksa do Nemčije se bo zaradi vpliva zahodnega vala ohladilo. V četrtek bo še vedno izjemno vroče, predvsem od vzhodne Slovenije in Hrvaške proti Madžarski, Slovaški, severni Srbiji, Romuniji in Ukrajini. Po napovedih bo to najbolj vroč dan tega tedna za severni Balkan in Vzhodno Evropo. Prekomerna vročina se bo nadaljevala tudi v petek, ko se bo razširila še proti zahodni Rusiji in bolj proti jugu čez Balkan ter dosegla tudi Bolgarijo in Grčijo.

KAJ JE OMEGA BLOKADA?

Omega blokada je poseben vremenski vzorec, ki je dobil ime po grški črki Ω (omega), saj oblika višinskih zračnih tokov na vremenskih kartah spominja na to črko. Pri tem vzorcu se nad določenim območjem utrdi močan anticiklon, ki se lahko več dni skoraj ne premakne. Na eni strani ga pogosto spremljata območji nižjega zračnega tlaka.

Ker se vremenski sistemi skoraj 'zaklenejo', lahko na enem območju dolgo vztraja:

  • vročina in suho vreme,
  • na drugem območju pa deževno ali hladnejše vreme.

Dnevne temperature od 40 °C do 43 °C od Srednje do Vzhodne Evrope in Balkana

Z bolj zahodnimi vetrovi in premikom vzorca v bolj razpotegnjen greben se bodo temperature ta teden povečevale nad severnoitalijanskimi nižinami in Panonsko nižino. Od srede naprej bodo temperature v Padski nižini dosegle nizke štiridesetice, do 42 °C pa od Madžarske preko vzhodne Hrvaške in severne Srbije do zahodne Romunije. Do četrtka naj bi temperature dosegle še višje vrednosti, in sicer okoli 43 °C v osrčju Panonske nižine.

Še en vroč dan za Nemčijo, vzhodno Avstrijo in Češko bo v torek prinesel prekomerno vročino, saj bodo temperature dosegle 36 do 38 °C v Nemčiji, 37 do 40 °C na Češkem, do 40 °C na nižinah vzhodne Avstrije. Še bolj vroče bo na Madžarskem in v delu Slovaške. Medtem ko se bo višinski greben širil in pomikal proti vzhodu, bo vpliv morske zračne mase nad zahodno Evropo ostal vztrajen. Zaradi tega se bo zračna masa v sredo postopoma ohlajala, najtoplejši zrak pa se bo potisnil še bolj proti vzhodu – nad vzhodno Nemčijo, zahodno Poljsko ter zahodni del Češke in Avstrije.

Vzhodna Evropa: konec tedna prinaša 40 °C v Ukrajino, vzhodno Poljsko in južno Belorusijo

Jedro grebena bo po sredinem dnevu postalo močno razpotegnjeno in bo zato najbolj vročo zračno maso potisnilo nad Vzhodno Evropo. Tam bo vztrajala vse do petka, preden se bo z zahoda približala šibka hladna fronta. Najvišje temperature od srede do četrtka in petka bodo v tem delu Evrope dosegle 38 do 41 °C v dolinah, ob tem pa se bodo pojavljale tudi tropske noči, ko se temperature ponekod ne bodo spustile pod nizke do srednje dvajsetice.

Splošni trendi vremenskega vzorca po tem tednu se dobro ujemajo z možnostjo, da bi se prihodnji teden nad jugozahodno, zahodno in srednjo Evropo ponovno razvil močan višinski greben. Njegova natančnejša lega je še vedno negotova, saj gledamo skoraj 10 dni vnaprej, vendar modelski ansambli nakazujejo takšen razvoj. Z razvojem velikega grebena bi se ponovno vzpostavila nova vztrajna vročinska kupola, ki bi še naprej podpirala ekstremno vročino vse do sredine avgusta.

Novi vročinski val bi se postopoma razširil tudi proti Britanskemu otočju. Vztrajni greben nad Vzhodno Evropo in Balkanom bi se naslednji konec tedna porušil, poroča Severe-weather.eu.

KAJ SO TROPSKE NOČI?

Tropska noč je noč, ko temperatura ne pade pod 20 °C. Pri še hujših vročinskih valovih lahko govorimo tudi o zelo toplih nočeh, ko temperatura ostane nad 24 °C.

Takšne noči so nevarne, ker se človeško telo med spanjem ne more dovolj ohladiti. Če se vročina ponavlja več dni zapored, se obremenitev telesa kopiči.

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