Slovenija pod dvojnim udarom: alarmi za točo gorijo, vročina ne popušča – znano, kdaj prihaja preobrat

Vročinski val se bo nadaljeval še danes in jutri, ko bo najvišja dnevna temperatura še presegla 35 °C, so navedli na Agenciji RS za okolje. (Arso)

Danes so v Ljubljani že izmerili več kot 35 °C in s tem je bil presežen rekord iz avgusta 2013, ko so v prestolnici zabeležili sedem zaporednih dni z najvišjo dnevno temperaturo nad 35 °C, so še navedli.

V Ljubljani rekordni osmi zaporedni dan s temperaturo nad 35 stopinj Celzija Vročina ne popušča niti ponoči. Na Arsu so tropske noči zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišje ležeča postaja, ki je letos zabeležila tropsko noč, je na Rogli in leži na 1495 metrih. V noči iz ponedeljka na torek se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija.

Danes in jutri zato še velja najvišja stopnja vremenskega opozorila za vročino, saj bo toplotna obremenitev v večjem delu države še vedno zelo velika.

V zahodnem delu Slovenije se je razvilo več vročinskih neviht

So pa ob tem Arso prižgali alarme za točo. Po podatkih ob 15.45 je verjetnost za točo velika na Bovškem, Gorenjskem, Notranjskem in v Ljubljani z okolico. Portal Neurje pa navaja, da se »kar precej močna nevihtna aktivnost pravkar razvija nad Notranjsko«. Arso pa dodaja: »Na območju med Rakekom in Logatcem je nastala vročinska nevihta, ki povzroča močan naliv, možna je tudi toča. Na Sviščakih je v zadnji uri padlo 23 mm padavin, nevihtna aktivnost bo v naslednjih urah počasi usihala.«

Ponekod nevihte prinesle tudi ohladitev

Po podatkih vremenskih postaj se je živo srebro v Logatcu spustilo na 22 stopinj Celzija, v Idriji na 23, v Gornjem Gradu na 25, v Postojni pa na 27 stopinj Celzija.

Verjetnost trenutnega pojavljanja toče FOTO: Arso

V petek se vendarle nakazuje sprememba vremena

Srednjo Evropo bo dosegel bolj svež zrak in ob krajevnih plohah in nevihtah se bo nekoliko osvežilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti države in z njo povezana toplotna obremenitev bosta zato prehodno popustili.

Od sobote dalje bo iz dneva v dan topleje, vendar bo najvišja dnevna temperatura večinoma do 35 °C.