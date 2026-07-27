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Vročinski val se vrača! V nekaterih delih države celo do 39 stopinj, a najprej pripravite dežnike

Vpliv vremena na počutje bo danes in v torek ugoden ter brez večjih posebnosti.
Simbolična fotografija. FOTO: Heather Khalifa Reuters
Simbolična fotografija. FOTO: Heather Khalifa Reuters
N. P.
 27. 7. 2026 | 11:15
2:38
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Iskanje sence bo kmalu spet zelo priljubljeno. Od zahoda se nad naše kraje krepi območje visokega zračnega tlaka, ki nam prinaša vse bolj vroče in poletne dni, v višinah pa k nam z zahodnimi vetrovi še vedno doteka topel in nekoliko vlažen zrak.

Danes se obeta sprva pretežno jasno dopoldne, čez dan pa se bo začela razvijati kopasta oblačnost. V notranjosti države bo popoldne možnost za kakšno kratkotrajno ploho ali nevihto. Živo srebro se bo čez dan povzpelo od 28 do 32 stopinj Celzija, nekoliko bolj znosno pa bo v alpskih dolinah, kjer bodo najvišje temperature okoli 25 stopinj Celzija.

V torek se bo dan začel z nekaj spremenljive oblačnosti, potem pa bo znova prevladovalo sončno vreme. Ponekod bo zapihal vzhodnik. Jutro bo razmeroma prijetno s temperaturami med 13 in 19 stopinjami Celzija, popoldne pa se bo spet ogrelo do 31 stopinj Celzija, na Goriškem celo do vročih 33 stopinj Celzija.

Vročinski val

Dežurni prognostik Timotej Kozelj je za Slovenske novice povedal: »Posebnost bodo vsekakor temperature od sredine tega tedna naprej. Vročinski val se bo vrnil, verjetno se bo začel v sredo; odvisno od kraja do kraja, v splošnem pa bo vroče od srede naprej. Vročina bo vztrajala do sredine naslednjega tedna, če ne celo do četrtka ali petka, zatem pa gotovost napovedi pade. Temperature v notranjosti države bodo visoke, že od četrtka naprej tudi nad 35 °C, na goriškem celo do 38 °C ali 39 °C, odvisno od lokalnih pogojev; ali bo prisoten veter ali ne. Ljubljana in Obala v tem času lahko pričakujeta soparna jutra.«

Tudi v sosednjih pokrajinah bo vreme ugodno in večinoma sončno, le popoldne lahko predvsem v Alpah in v krajih vzhodno od nas nastane kakšna ploha ali nevihta. Biovremenska napoved pa bo razveselila marsikoga: vpliv vremena na počutje bo danes in v torek ugoden ter brez večjih posebnosti.

V sredo in četrtek se poletni trend nadaljuje. Prevladovalo bo sončno in vse bolj vroče vreme. Velja pa posebna opozorilna opomba za vse na Primorskem: tam še vedno obstaja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato je pri uporabi ognja v naravi potrebna izjemna previdnost.

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