Vrtec Tončke Čečeve: najprej je bil dom za vojne sirote

Začetki Vrtca Tončke Čečeve segajo v leto 1946, ko je bil na začetku marca v prostorih nekdanje družinske hiše Westnovih, v današnji mestni četrti Gaberje, ustanovljen Dom igre in dela za otroke, vojne sirote. Sprva je bil zaprtega tipa za šolske otroke, kasneje pa je sprejel tudi predšolske. Dom je nato deloval pod različnimi pravnimi oblikami do 18. novembra 1997, ko ga je v skladu z novo zakonodajo ustanovila Mestna občina Celje. Svoj največji obseg je dosegel v četrtem desetletju delovanja, ko je združeval 18 enot s skupno 75 oddelki, v katere je bilo vključenih 1730 otrok. V petem desetletju se je obseg zmanjšal, saj so nekatere enote prešle v upravljanje drugih občin. Vrtec se je razvijal in prilagajal potrebam časa ter skupnosti. Tako je na primer leta 1962 v njem začel delovati prvi jaslični oddelek v Celju, leta 1965 je kot prvi vrtec v Sloveniji organiziral malo šolo zunaj rednega dnevnega programa, in leta 1973 je kot prvi vrtec v Sloveniji organiziral potujoči vrtec za otroke iz odročnih krajev.

1962. JE ZAČEL DELOVATI prvi jaslični oddelek v Celju.

Danes Vrtec Tončke Čečeve deluje na petih lokacijah, trenutno s 34 oddelki, v katere je vključenih 565 otrok, zanje skrbi 119 zaposlenih. »Smo vrtec odprtih src, dlani in oči, bivališče igre in učenja, medsebojnega zaupanja in skupne uspešnosti. V tem duhu si prizadevamo graditi odnose, ki temeljijo na spoštovanju, sodelovanju in sprejemanju različnosti, ki jo v vrtec prinašajo generacije otrok, staršev in zaposlenih. V vrtcu smo ponosni, da znamo ohranjati bogato dediščino preteklih generacij, ki so jo skozi desetletja delovanja vrtca gradili nekdanji zaposleni, in hkrati z odprtostjo sprejemamo nove pedagoške pristope, ki jih uvajamo v vzgojno-izobraževalno delo,« pravi ravnateljica Irena Hren in dodaja, da se strokovni delavci v današnjih časih srečujejo z novimi izzivi, ki jih prinašajo hitre družbene spremembe, razvoj tehnologije in spremenjen način življenja družin. Vse to zahteva drugačne pristope pri izvajanju pedagoškega dela ter veliko prilagodljivosti, potrpežljivosti in podpore otrokom, ki so vse občutljivejši in hitreje doživljajo frustracije, kar vpliva na socialno-čustvene odnose v skupini.

Vrtec je za otroka prvi širši svet.

V vrtcu jim omogočajo bogato učno okolje, v katerem se učijo sodelovanja, sprejemanja pravil in različnosti, reševanja konfliktov ter sprejemljivega izražanja čustev. Ravno zdaj poteka prenova izobraževalnih programov, ki temelji na razumevanju otroka kot kompetentnega posameznika. V ospredje postavlja igro kot ključno učno izkušnjo ter krepi čustveno varnost in dobro vsakega otroka. Poudarja tudi pomen medosebnih odnosov in sodelovanja z vrstniki, saj to spodbuja razvoj čustvene inteligence ter pripravi otroke na uspešno vključevanje v različna socialna okolja.

Vrtec Tončke Čečeve v Celju so odprli pred 80 leti. FOTO: Arhiv VTČ

Omogoča ustvarjalno okolje, v katerem otroci pridobijo temeljne izkušnje za vse življenje. FOTO: Arhiv VTČ