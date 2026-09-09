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Vrtovec z vplivnim Izraelcem dan pred prihodom Sara v Ljubljano (VIDEO)

Izraelski mediji objavili posnetke Jerneja Vrtovca z Daganom: »Samarija bi morala biti pod suverenostjo«. Vrtovec je napovedal celo obisk predstavnikov NSi v Izraelu in Samariji.
Izraelski mediji so fotografijo podpisali: Dagan in podpredsednik slovenske vlade. FOTO: Regionalni Svet Samarije
Izraelski mediji so fotografijo podpisali: Dagan in podpredsednik slovenske vlade. FOTO: Regionalni Svet Samarije
N. Č.
 9. 9. 2026 | 09:26
 9. 9. 2026 | 10:28
4:39
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Dan pred današnjim odprtjem prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, ki se ga bo udeležil izraelski zunanji minister Gideon Sar, se je v slovenski prestolnici zgodilo še eno zanimivo politično srečanje. Predsednik NSi Jernej Vrtovec, ki je tudi podpredsednik vlade ter minister za infrastrukturo in energetiko, se je v torek sestal z Yossijem Daganom, predsednikom Regionalnega sveta Samarije in enim vidnejših predstavnikov izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu-

O srečanju je še isti dan precej obširno poročal izraelski portal Srugim, ki je objavil tudi fotografije in videoposnetek srečanja. Na fotografijah sta Vrtovec in Dagan skupaj, po posnetkih pa je razvidno, da je srečanje potekalo v prostorih NSi. Dagan je Vrtovcu ob koncu srečanja izročil tudi značko z emblemom Samarije. Srugim je članek naslovil zelo neposredno: »Podpredsednik slovenske vlade: Samarija bi morala biti pod suverenostjo.«

Zanimivo je, da tega srečanja vsaj v javno dostopnih objavah Vrtovca, NSi in vlade, ki smo jih pregledali, nismo našli. Stranka je na svojih kanalih objavljala druge aktualne vsebine, srečanja predsednika stranke z Daganom pa ni izpostavila. V Izraelu je bilo drugače. Poleg Srugima so o Vrtovčevih besedah poročali tudi drugi izraelsko usmerjeni mediji, med njimi VINnews in JFeed. Oba sta v ospredje postavila prav Vrtovčevo podporo temu, da bi bila Samarija pod izraelsko suverenostjo.

Govorila o pomenu Zahodnega brega za varnost Izraela

Srugim je srečanje umestil v čas, ko je Velika Britanija napovedala nove ukrepe proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. Izraelski medij uporablja izraza Judeja in Samarija, ki ju izraelske oblasti in naseljensko gibanje uporabljajo za območja Zahodnega brega.

Po poročanju Srugima sta Vrtovec in Dagan govorila o strateškem pomenu Judeje in Samarije za varnost Izraela in, kot sta menila sogovornika, tudi za varnost širšega zahodnega sveta. Dagan naj bi Vrtovcu pokazal zemljevide, s katerimi je ponazarjal strateški pomen območja, nato pa se mu zahvalil zaradi stališča slovenske vlade do evropskih sankcij proti izraelskim naselbinam.

»Rad bi se zahvalil slovenski vladi, predsedniku vlade Janezu Janši in podpredsedniku vlade za pogumno in pravično odločitev, da v Evropski uniji vložijo veto in preprečijo poskus uvedbe sankcij proti Judeji in Samariji. Judeja in Samarija sta obrambni zid države Izrael in imata strateški pomen za varnost celotnega zahodnega sveta. Izrael je prva bojna črta, sprednji položaj, ki brani Evropo,« je po navedbah izraelskega portala dejal Dagan.

Nadaljeval je: »Ne moremo sprejeti položaja, v katerem so Judje kaznovani samo zato, ker živijo v osrčju dežele Izrael. Poteza slovenske vlade je pomemben korak proti bojkotu in delegitimizaciji ter v prid resnici, pravičnosti in globokemu prijateljstvu med narodoma.«

Vrtovec: »Izražamo veliko solidarnost s Samarijo«

Še bolj zanimive pa so besede, ki jih Srugim pripisuje Vrtovcu. »Najlepša hvala, gospod Dagan, za vaš obisk v Sloveniji. Slovenija in Izrael sta prijateljski državi, to ozračje pa moramo pod našo novo konservativno vlado še nadgraditi. Delimo si skupne vrednote, te vrednote moramo braniti in prepričan sem, da nam bo skupaj uspelo. Glede vaših prizadevanj v Samariji izražamo veliko solidarnost z vašo državo,« je po zapisu portala dejal predsednik NSi.

Vrtovec je nato napovedal celo obisk predstavnikov NSi v Izraelu in Samariji. »Prav tako bo čim prej, morda že decembra, delegacija stranke NSi skupaj s predstavniki našega ministrstva obiskala Izrael, še posebej Samarijo. Še enkrat najlepša hvala, da ste prišli v Slovenijo in nas obiskali. Prepričan sem, da bomo nadaljevali v tem dobrem duhu. Izražamo veliko solidarnost s Samarijo in želimo povedati, da podpiramo, da bi bila Samarija pod suverenostjo.«

Tudi VINnews je Vrtovčeve besede povzel kot podporo izraelski suverenosti nad Samarijo in objavil videoposnetek srečanja. JFeed je svojo novico naslovil z navedbo, da slovenski podpredsednik vlade podpira suverenost nad Zahodnim bregom.

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