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Vrtovec napovedal velike spremembe: burke in nikabi po njegovo ne spadajo v šole in javne ustanove

Jernej Vrtovec je govoril na programskem kongresu stranke.
Jernej Vrtovec FOTO: Jože Suhadolnik
Jernej Vrtovec FOTO: Jože Suhadolnik
STA, M. J.
 3. 10. 2026 | 16:25
 3. 10. 2026 | 16:46
5:58
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Predsednik NSi Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. »Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda, napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture,« je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice. Prejšnja vlada želela »poteptati vse, kar nas definira - našo kulturo, naše vrednote, naš način življenja«. Teptali so tudi podjetnike, obrtnike in gospodarstvenike. »Radikalna levica je še danes prepričana, da je vse, kar je sveto, treba ukiniti, uničiti,« je dejal Vrtovec. NSi pa po njegovih besedah ravno v teh stvareh vidi sidro, jedro in kompas delovanja. »To je podstat sodobne Slovenije z vizijo, usmerjeno v razvoj, napredek in blaginjo vseh,« je povedal.

Napovedal je, da bodo gradili domoljubno Slovenijo. Burke in nikabi ne spadajo v šole, javne ustanove in javna mesta, je dejal in pri tem požel aplavz. Če bo treba, bodo prepoved po zgledu Italije tudi uzakonili, je dejal. Menil je, da odgovor na demografsko zimo ni priseljevanje, temveč krepitev podpore družinam in vloge staršev. »Otroci so veselje, ne breme. Otroci so naše upanje in naša prihodnost,« je povedal Vrtovec, sicer podpredsednik vlade ter minister za infrastrukturo in energetiko.

Slovenija bo do leta 2030 doživela tudi reformo šolstva, je napovedal. »V šolah ne bo več ideologije. Umaknili bomo škodljive ideološke vsebine iz vrtcev ter šol,« je poudaril. Samorefleksijo bo moral po njegovih besedah narediti tudi pravosodni sistem. Meni, da s tožilstvom in preiskovalnimi organi preganja »kurje tatove, ščiti pa privilegirano kasto prvorazrednih državljanov«. Za vse korake do nove države pa potrebujejo enotno desnico, saj da lahko le tako »dokončno razbijemo levičarsko paradržavo v pravosodju, nevladnih organizacijah in tudi v sindikatih«. Programsko sorodnih strank na desnici ne vidi kot tekmec, ampak kot partnerje.

Svojih vrednot ne bodo žrtvovali

Svojih vrednot zaradi političnega oportunizma ali pa zgolj zato, da bi jim bilo v politiki lažje, ne bodo žrtvovali, je dejal. »Dušo lahko prodaš samo enkrat. Drugega lica Nova Slovenija ne bo nikomur nastavljala,« je povedal. Meni, da je za prihodnost Slovenije ključen tudi interventni zakon za razvoj Slovenije in da bo referendum o njem »plebiscit o tem, v kakšni državi želimo živeti«. Prepričan je, da delajo z njim prvi korak k državi, v kateri se bo splačalo delati, ustvarjati in kjer se pravice uravnotežijo tudi z dolžnostmi. S koalicijo so se združili tudi pri zakonu o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, je dejal, pri tem pa pozval k nekaj trenutkom molka za žrtve medvojnega revolucionarnega komunističnega nasilja in žrtev povojnih pobojev.

Vrtovec se je v nagovoru dotaknil tudi lokalnih volitev, na katere se po njegovih besedah podajajo vsaj tako samozavestno kot na parlamentarne. Člane je še pozval, naj se udeležijo referendumov, ki bodo 11. oktobra, pri tem pa naj glasujejo štirikrat za. »Štirikrat odločno pokažimo, da želimo boljšo, pravičnejšo Slovenijo,« je povedal Vrtovec, ki je prepričan, da bo koalicija po referendumih še bolj močna.

V nagovoru je obračunal tudi z nekdanjim predsednikom vlade Robertom Golobom in opozicijo. Ocenil je, da je izgubljena, brez idej in rešitev, s katerimi bi se s koalicijo pomerila v državnem zboru. Zato so po njegovih besedah v polje politike vstopili t. i. nevladniki, sindikati, mediji, tožilstvo. Navedel je primer Knovs, ki je po njegovih besedah ena najhujših izrab pravosodja v politične namene v vsej zgodovini Slovenije. Zavzel se je, da »ugrabljeno državo, ugrabljeno domovino, ugrabljene vrednote« vzamejo nazaj.

Na kongresu številni vidni obrazi stranke

Na kongresu, ki se ga poleg vodstva NSi udeležuje več kot 350 predstavnikov lokalnih odborov NSi ter drugih funkcionarjev stranke, so vizijo predstavili tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj, obrambni minister Valentin Hajdinjak, ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič ter državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Marko Dvornik.

Ministrica Ribič je napovedala brezplačne vrtce za vse. Zavzela se je za ukrepe na področju stanovanjske politike, povedala pa je tudi, da zdrav človek ne potrebuje socialne pomoči, ampak delo. Dvornik je dejal, da bodo pospešili gradnjo tretje razvojne osi, predor pod Gorjanci pa bodo začeli graditi naslednje leto. Dejal je tudi, da bodo pripravili interventni zakon za strateške projekte na infrastrukturnem področju. Zagotovil je, da je Slovenija energetsko varna in preskrbljena. Hajdinjak se je zavzel za vlaganje v kadre na področju obrambe, Cigler Kralj pa je med drugim spomnil na predlagane spremembe zakona o zaščiti živali.

Na današnjem kongresu so sicer predstavili tudi večino kandidatov za župane na lokalnih volitvah, kjer se bodo ponekod povezali tudi z drugimi strankami. Poslanka Iva Dimic bo kandidirala v občini Cerknica, v Murski Soboti bo kandidiral Drago Rajbar, v Kranju Irena Dolenc, v Mariboru Katja Koren, v Izoli pa Tomo Drevenšek. Svojega kandidata bodo imeli tudi v Ljubljani, je povedala podpredsednica NSi Mojca Sojar, vendar imena danes še niso razkrili.

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