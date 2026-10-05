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PREPOVED?

Vrtovec napoveduje vojno burkam in nikabom, iz Islamske skupnosti pa mu odgovarjajo takole

Opozarjajo na pomembno okoliščino v Sloveniji.
Napoved Jerneja Vrtovca, da bi po potrebi tudi v Sloveniji zakonsko prepovedali burke in nikabe v šolah, javnih ustanovah in na javnih mestih, je odprla vprašanje, kako razširjeno je popolno zakrivanje obraza med muslimankami pri nas. FOTO: Jože Suhadolnik/delo Ui

Napoved Jerneja Vrtovca, da bi po potrebi tudi v Sloveniji zakonsko prepovedali burke in nikabe v šolah, javnih ustanovah in na javnih mestih, je odprla vprašanje, kako razširjeno je popolno zakrivanje obraza med muslimankami pri nas. FOTO: Jože Suhadolnik/delo Ui

FOTO: Jože Suhadolnik/delo Ui

FOTO: Jože Suhadolnik/delo Ui

Jernej Vrtovec. FOTO: Jože Suhadolnik

Jernej Vrtovec. FOTO: Jože Suhadolnik

Napoved Jerneja Vrtovca, da bi po potrebi tudi v Sloveniji zakonsko prepovedali burke in nikabe v šolah, javnih ustanovah in na javnih mestih, je odprla vprašanje, kako razširjeno je popolno zakrivanje obraza med muslimankami pri nas. FOTO: Jože Suhadolnik/delo Ui
FOTO: Jože Suhadolnik/delo Ui
Jernej Vrtovec. FOTO: Jože Suhadolnik
M. U.
 5. 10. 2026 | 19:45
 5. 10. 2026 | 20:44
3:18
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Napoved predsednika NSi Jerneja Vrtovca, da bi po potrebi tudi v Sloveniji zakonsko prepovedali burke in nikabe v šolah, javnih ustanovah in na javnih mestih, je odprla vprašanje, kako razširjeno je popolno zakrivanje obraza med muslimankami pri nas. Iz Islamske skupnosti v Sloveniji odgovarjajo, da gre za izjemno redek pojav.

NSi bo gradil »domoljubno Slovenijo«

Vrtovec je o tem spregovoril na programskem kongresu NSi, kjer je napovedal, da bo stranka gradila »domoljubno Slovenijo«. Med drugim je poudaril pomen slovenske identitete, kulture in tradicije.

Jernej Vrtovec na sobotnem kongresu: 

Tukaj je Evropa, Slovenija. Imamo svoje običaje in svojo tradicijo in zahtevamo, da se jo spoštuje. Zato burke in nikabi ne spadajo v šole, ne spadajo v javne ustanove in ne na javna mesta. Od žensk v Sloveniji nihče ne sme zahtevati, da morajo zakrivati svoje obraze! Tega ne bomo tolerirali in proti temu se bomo borili.

FOTO: Jože Suhadolnik/delo Ui
FOTO: Jože Suhadolnik/delo Ui

»Burke in nikabi ne spadajo v šole, javne ustanove in javna mesta,« je dejal. Njegove besede so udeleženci kongresa pospremili z aplavzom. Če bi bilo potrebno, bi po njegovih besedah takšno prepoved tudi uzakonili, pri čemer se je skliceval na italijanski zgled.

Italija že napovedala prepoved v šolah

Italijanska premierka Giorgia Meloni je septembra napovedala, da namerava njena vlada prepovedati burke in nikabe v šolah. »V šolo se hodi z odkritim obrazom,« je takrat sporočila. Napovedala je tudi omejevanje števila tujih učencev v posameznih razredih.

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Prav na Italijo se je skliceval tudi Vrtovec, ko je napovedal, da bi podobno rešitev lahko sprejeli v Sloveniji.

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Islamska skupnost: Pri nas je to izjemno redko

Toda iz Islamske skupnosti v Sloveniji ob razpravi opozarjajo na pomembno okoliščino: zakrivanje obraza z burko oziroma nikabom je v Sloveniji po njihovih navedbah izjemno redek pojav. To pomeni, da je treba razpravo o morebitni prepovedi ločiti od precej bolj razširjenega nošenja hidžaba. Pri nikabu je večina obraza zakrita, vidne ostanejo oči, medtem ko burka prekrije tudi predel oči z mrežico. Hidžab pa obraza ne zakriva.

24 ur pa navaja varuhinjo človekovih pravic Simono Drenik Bavdek, ki poudarja, da je izpovedovanje vere v zasebnem in javnem življenju svobodno, vendar ta pravica ni absolutna. Ob tem opozarja tudi na odgovornost politikov in drugih nosilcev javnih funkcij. »Nosilci javnih funkcij imajo pri javnem izražanju posebno odgovornost, da tudi pri odpiranju zahtevnih družbenih vprašanj ne prispevajo k posploševanju, stigmatizaciji ali nestrpnosti do posameznikov zaradi njihove vere ali pripadnosti določeni skupnosti,« je dejala.

Do razprave o burkah in nikabih je kritičen tudi Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Meni, da gre za temo, ki lahko preusmerja pozornost od bolj konkretnih težav.

Kako komentirate besede predsednika NSi? 

 

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