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Vrtovec naredil odmevno potezo: z letalom bomo šli lahko v Tel Aviv

Leti, ki bodo do oktobra potekali trikrat na teden, so v zadnjem času povzročili nekaj polemik.
Jernej Vrtovec je Israiru dal zeleno lluč. FOTO: Jure Makovec Afp
Jernej Vrtovec je Israiru dal zeleno lluč. FOTO: Jure Makovec Afp
STA, M. J.
 5. 6. 2026 | 19:32
2:04
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Novi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je na omrežju X sporočil, da je izraelski družbi Israir danes izdal dovoljenje za lete med Tel Avivom in Ljubljano. Leti v Izrael, ki bodo do oktobra potekali trikrat na teden, so v zadnjem času povzročili nekaj polemik, medtem ko ministrstvo za infrastrukturo od lani ni odločilo o izdaji dovoljenja.

»Kar sem napovedal, sem takoj po prevzemu poslov tudi storil. Prevoznik Israir ima znova dovoljenje za lete med Tel Avivom in Ljubljano,« je na omrežju X sporočil Vrtovec, ki je to potezo napovedal v sredo, potem ko je bilo letalo izraelskega prevoznika preusmerjeno v Zagreb. Direktor družbe Israir Uri Sirkis je ob tem trdil, da so jim slovenske oblasti zavrnile dovoljenje za pristanek, in da je šlo za politično motivirano odločitev.

Za izdajo dovoljenj za lete v Slovenijo je pristojno ministrstvo za infrastrukturo, ki je o novem dovoljenju za Israir po izteku lanskoletnega še odločalo. Prejšnji teden so pojasnili, da morajo še preveriti, ali je morebitna izdaja dovoljenja skladna z vsemi veljavnimi predpisi in s sprejetimi sklepi vlade. Ob tem so navedli vladni sklep iz julija lani o prepovedi izvoza in tranzita izraelskega orožja preko Slovenije ter sklep z začetka lanskega septembra, s katerim je vlada razveljavila sklep iz leta 2003, ki je izraelskim varnostnim častnikom dovoljeval nošenje orožja na Letališču Jožeta Pučnika. Israir je sicer lani imel dovoljenje za izvajanje rednih letov med Tel Avivom in Ljubljano v obdobju od februarja do oktobra.

Z 20. junijem dodaten let

Iz dokumenta, ki ga je danes objavil Vrtovec, izhaja, da bodo leti med destinacijama od prihodnjega tedna do 20. oktobra potekali ob torkih in sredah, z 20. junijem pa bodo dodali še en let, ki bo na voljo vsako soboto do 24. oktobra, ko se veljavnost dovoljenja izteče.

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