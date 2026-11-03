Vrtovec odločen: Jek 2 bomo pripeljali tako daleč, da ga ne bo mogoče ustaviti

Energetika postaja ključno vprašanje gospodarske konkurenčnosti, tehnološke moči in geopolitične stabilnosti, je bilo osrednje sporočilo Delove konference Energetika 2026 na Bledu. Minister Jernej Vrtovec je poudaril, da je v trenutnih zahtevnih razmerah ključna izgradnja Jek 2, ki jo želi vlada v tem mandatu nepreklicno zastaviti.

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je opozoril na zaostanek Evrope za globalnimi tekmeci ter poudaril skupno odgovornost politike in gospodarstva za zagotavljanje zanesljive in cenovno ugodne energije. Pri tem je jasno začrtal smer delovanja: »Energetska politika je hkrati razvojna, varnostna in industrijska politika. Od odločitev, ki jih sprejemamo danes, bodo odvisni razvoj naših podjetij, delovna mesta in blaginja vseh nas.« Vrtovec je dodal, da bo vlada pri ukrepih sledila stroki, »ne pa aktivizmu oz. entuziazmu nevladnega sektorja«.

Tri ključna področja: Jek 2, hidroelektrarne in omrežje

Za dosego energetske samostojnosti je minister izpostavil tri nujne korake:

Izgradnja Jek 2: Brez nove nuklearke v Krškem po ministrovem prepričanju ne bo šlo: »Kot pristojni minister bom vztrajal pri tem projektu, da se ta v tem mandatu zapelje tako daleč, da ga ne bo več mogoče ustaviti.«

Uravnotežena kombinacija virov: Poleg obnovljivih virov je Vrtovec poudaril pomen izkoriščanja vodnega potenciala: »Tako kot je razumsko, da zgradimo hidroelektrarne na srednji Savi in končno tudi hidroelektrarno Mokrice.«

Investicije v elektroenergetsko omrežje: Nujne so posodobitve omrežja, vlaganje v hranilnike in zagotovitev virov financiranja. »Vsako odlašanje pomembnih energetskih odločitev ima svojo ceno,« je posvaril minister.

Model financiranja 50:25:25 in vloga plina

Ekonomist Jože P. Damijan z ljubljanske ekonomske fakultete je opozoril na pomen javne podpore za Jek 2, ki je največja investicija v zgodovini samostojne Slovenije. Predlagal je oblikovanje partnerstva po modelu 50:25:25, v katero bi se poleg države vključila domača in tuja podjetja, slovenske sosede ter gospodinjstva (preko prispevka na položnicah). »Bistvena korist projekta je konkurenčna cena elektrike. Takšno partnerstvo terja manj javnega financiranja in s tem manjša javnofinančna tveganja, saj se tveganje razdeli med partnerje in tudi časovno.«

Udeleženci konference, med njimi prvi mož Plinovodov Matija Bitenc, so opozorili še, da bo za uspešen zeleni prehod in podporo jedrski energiji vzporedno treba razvijati tudi plinsko infrastrukturo ter energetsko politiko tesneje uskladiti s potrebo po konkurenčnosti evropske industrije.