Vrtovcu zelena luč: Ključen projekt mojega mandata ne bo iskanje odgovorov v kvazizelenem dogovoru

Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022, je uspešno prestal zaslišanje pred odborom DZ za infrastrukturo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo devet članov odbora, pet jih je bilo proti. DZ naj bi o imenovanju 16. vlade predvidoma odločal v četrtek.

Ministrstvo je vodil že med letoma 2020 in 2022, zato pravi, da dobro ve, kaj ga čaka. »Poznam zaposlene, poznam izzive, poznam še nedokončane projekte, ki izhajajo še iz tega obdobja, poznam projekte, ki smo jih takrat zastavili, pa se danes še izvajajo,« je poudaril na zaslišanju pred pristojnim odborom DZ za infrastrukturo. Na ministrstvo se vrača tudi energetika, zato Vrtovec najprej napoveduje reorganizacijo, pregled finančnega stanja, investicij in podpisanih pogodb. Po njegovi oceni se morajo infrastrukturne naložbe izvajati hitreje in učinkoviteje. »Največji problem pri vodenju investicije ali začenjanju investicijskega toka posameznih projektov je, da je vsak, ki ima v tej državi pet minut časa, želi določeno investicijo zaustaviti, bodisi je to neka civilna iniciativa, organizacija, skupnost, ali celo nekateri državni organi, ki blokirajo druge državne organe. To je treba ustaviti,« je bil jasen.

Napovedal je tudi spremembe pri cestnih delih. Posegi na prometnicah, ki ovirajo promet, naj bi se izvajali tudi ponoči. "Danes imamo oz. ima Dars pogodbe z izvajalci, kjer je zapisano, da se ti projekti izvajajo celoten svetel del dneva. Če greste mimo Domžal ob 18. ali 19. uri, tam ne vidite nobenega," je dejal. Po njegovih besedah pričakuje, da se bodo vsaj pri Postojni, kjer nastajajo največji zastoji, dela že konec tedna začela izvajati ponoči. »Če je problem hrup, bomo te probleme rešili, seveda v skladu z različnimi presojami, ampak če lahko v tujini izvajajo dela ponoči, bomo tudi v Sloveniji,« je poudaril.

Med ključnimi infrastrukturnimi projekti je napovedal širitev avtocestnega omrežja, pospešitev tretje razvojne osi in nadaljnja vlaganja v železnice

Pri financiranju računa tudi na tuje sklade, banke in investitorje. "Kajti brez dostopne infrastrukture ne more biti razvoja," je dejal. Na področju energetike Vrtovec napoveduje usmeritev v dolgoročno samozadostnost, jedrsko energijo, hidroenergijo, geotermalno energijo in druge racionalne obnovljive vire. Vetrne energije mednje ne šteje.

»Moj pristop bo pametna, stvarna energetska politika, in ne zelena aktivistična energetska politika. Ključen projekt mojega mandata ne bo torej iskanje odgovorov v kvazizelenem dogovoru, ampak bo ključen projekt pospešitev postopkov za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem,« je napovedal. JEK 2 vidi kot zanesljiv, konkurenčen in predvidljiv vir energije. Pri projektu izpostavlja tudi priložnost za slovensko gospodarstvo. »Tukaj so tudi drugi pozitivni učinki na gospodarski razvoj in življenjski standard ter visokokvalificirana delovna mesta, ki jih v Sloveniji potrebujemo,« je dejal. Opozoril je še na vprašanje sodelovanja Hrvaške pri odlagališču radioaktivnih odpadkov Vrbina. »To bo treba nemudoma rešiti, tudi zaradi morebitnega sodelovanja v prihodnje,« je dejal.

Napovedal je tudi strategijo energetike do leta 2050, prenovo nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter razmislek o upravljanju elektrodistribucijskih podjetij. Bodoča vlada naj bi preverila tudi rabo premoga, med ključnimi hidroenergetskimi projekti pa je izpostavil tri hidroelektrarne na srednji Savi in začetek gradnje hidroelektrarne Mokrice.