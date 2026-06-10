Vrtovec razkril: nočna dela so se začela tudi na tem avtocestnem odseku (VIDEO in FOTO)

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na družbenih omrežjih sporočil, da se nočna dela na avtocestah širijo tudi na druge prometno obremenjene odseke. »Verižna reakcija. Sinoči so se nočna dela začela tudi na avtocestnem odseku med Domžalami in Šentjakobom,« je zapisal. Napoved prihaja le nekaj dni po začetku nočnih del na primorski avtocesti pri Postojni, kjer izvajalci pričakujejo, da bodo z dodatnimi nočnimi izmenami pomembno skrajšali čas obnove.

Po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG naj bi takšen način dela obnovo skrajšal za od 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi nočnega dela ne bo, saj je bila ta možnost predvidena že v osnovni pogodbi. Kot je Vihtelič povedal ob obisku ministra Vrtovca na gradbišču pri Postojni, so dela dosegla fazo, ki omogoča organizacijo nočne izmene. Za ta namen so z drugih gradbišč premestili približno 30 delavcev. »Zavedati pa se je treba, da ponoči ni mogoče izvajati vseh del. Trenutno bomo delali na določenih odsekih, pri čemer ocenjujemo, da bomo pri celotnem projektu prihranili skupno 20 do 30 dni,« je dejal.

Začetek nočnih del med Domžalami in Šentjakobom tako nakazuje, da bo država tudi na drugih avtocestnih odsekih poskušala pospešiti gradbena dela in s tem zmanjšati vpliv obnov na vsakodnevni promet.

Čeprav dodatnih aneksov ne bo, bo projekt zaradi nočnega dela nekoliko dražji

Poudaril je, da ostaja cilj projekta varna in kakovostna izvedba del ter zaključek pred pogodbenim rokom. Ob tem je pojasnil, da je bilo nočno delo načrtovano že od začetka projekta in ni posledica naknadnih pozivov. Čeprav dodatnih aneksov ne bo, bo projekt zaradi nočnega dela nekoliko dražji, natančnejših ocen stroškov pa za zdaj še ni mogoče podati. Vrtovec je ob obisku gradbišča poudaril, da je izvajanje del ponoči eden ključnih ukrepov za hitrejšo obnovo avtocest in zmanjšanje prometnih zastojev. »Dela ponoči naj ne bodo samo pri Postojni. Vse izvajalce pozivam, naj jih zagotovijo tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Slovenskih Konjicah, pri Kozini oziroma povsod, kjer je mogoče,« je dejal. Od izvajalcev pričakuje tudi čim krajšo popolno zaporo priključka pri Postojni v smeri Ljubljane, ki je predvidena v času vrhunca poletne turistične sezone.

Na ministrstvu bodo zaradi vse milejših zim analizirali tudi možnost izvajanja določenih del v zimskem času. Vrtovec je ob tem izpostavil, da nočna dela omejujejo tudi predpisi glede hrupa, pri katerih po njegovem mnenju obstaja prostor za optimizacijo.

Član uprave družbe DARS David Skornšek je poudaril, da nočna dela na avtocestah niso novost in jih Dars izvaja že vrsto let. Pri načrtovanju morajo upoštevati izvedljivost del, razpoložljivost delovne sile ter zakonodajo s področja hrupa in varstva okolja.