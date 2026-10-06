Vrtovec z burkami razklal naše bralce: »Tukaj je Slovenija!« Drugi svarijo pred nevarno igro: »Kdo bo naslednji?«

Napoved predsednika NSi Jerneja Vrtovca, da bi v Sloveniji po potrebi zakonsko prepovedali burke in nikabe v šolah, javnih ustanovah in na javnih mestih, je močno razdelila tudi naše bralce. Medtem ko eni njegovo pobudo odločno podpirajo in poudarjajo pomen slovenske kulture ter varnosti, drugi opozarjajo na nevarnost stigmatizacije muslimanov in poseganja v versko svobodo.

Jernej Vrtovec. FOTO: Leon Vidic/delo

Vrtovec je na programskem kongresu NSi poudaril, da želi stranka graditi »domoljubno Slovenijo«, v kateri se spoštujejo slovenska identiteta, običaji in tradicija. Dejal je, da burke in nikabi ne sodijo v šole, javne ustanove in na javna mesta ter da od žensk v Sloveniji nihče ne sme zahtevati zakrivanja obraza. Če bi bilo treba, bi takšno prepoved po njegovih besedah tudi uzakonili.

Iz Islamske skupnosti v Sloveniji so ob tem opozorili, da je popolno zakrivanje obraza z burko ali nikabom pri nas izjemno redek pojav. Poudarili so tudi razliko med nikabom oziroma burko in hidžabom, ki obraza ne zakriva. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek pa je opozorila, da je svoboda izpovedovanja vere zaščitena, čeprav ni absolutna, nosilci javnih funkcij pa imajo po njenih besedah posebno odgovornost, da ne spodbujajo posploševanja in nestrpnosti.

»Tukaj je Slovenija«

Med našimi bralci je veliko takšnih, ki Vrtovčevo napoved pozdravljajo.

»Pozdravljam napoved Vrtovca, prav polepšal mi je dan. Tukaj je Slovenija in potrebno je negovati našo kulturo,« je zapisal eden od njih. Drugi je bil podobnega mnenja: »Ko pridem v drugo kulturno, versko okolje, se pač sam prilagodim.«

Nekateri vprašanje povezujejo predvsem z varnostjo. Bralka je opisala neprijetno izkušnjo s popolnoma zakrito osebo na stopnišču ljubljanske poliklinike. Kot je zapisala, jo je zmotilo predvsem to, da ni mogla vedeti, kdo se skriva pod oblačilom. Zaradi zakritega obraza se je počutila nelagodno in prestrašeno.

»Pravilno. V Sloveniji so slovenski zakoni in pravila,« je bil kratek še eden od komentatorjev.

Drugi opozarjajo: »Hoja po tankem ledu«

Toda odzivi še zdaleč niso enotni. Nekateri bralci Vrtovcu očitajo, da z občutljivo temo nabira politične točke.

»Hoja po tankem ledu. Potreba po všečnosti včasih zamegli razum,« je zapisal eden od njih in opozoril, da se lahko omejevanje pravic ene skupine hitro razširi tudi na druge.

Drug bralec je Vrtovčevo pobudo primerjal z vlogo Katoliške cerkve v Sloveniji in se vprašal, zakaj se politična razprava osredotoča samo na islam. Spomnil je tudi na ustavno ločenost države in verskih skupnosti.

Nekateri komentarji so bili precej ostrejši in žaljivi do predsednika NSi, kar samo kaže, kako močna čustva je odprla razprava.

Tema, ki je očitno zadela občutljivo točko

Vrtovčeve besede so tako odprle precej širšo razpravo od vprašanja, koliko žensk v Sloveniji dejansko nosi burko ali nikab. Na eni strani so poudarki o varnosti, prilagajanju okolju ter ohranjanju slovenske kulture in običajev, na drugi pa opozorila pred omejevanjem verske svobode, posploševanjem in stigmatizacijo.

Dejstvo ostaja, da po navedbah Islamske skupnosti popolno zakrivanje obraza v Sloveniji ni razširjen pojav. Toda sodeč po odzivih naših bralcev je vprašanje, ali bi ga morali kljub temu zakonsko prepovedati, zadelo eno najbolj občutljivih družbenih tem.