Vrtovec se ne šali! Zvečer v inšpekcijo na primorko: »Nocoj se na avtocesti pri Postojni začenja nočno delo!« (VIDEO)

»Nocoj se na avtocesti pri Postojni začenja nočno delo. Naredil bom, kar lahko, da se zmanjšajo zastoji na naših avtocestah,«. Tako se glasi sporočilo ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca.

Ob tem si bo zvečer v spremstvu predstavnikov družbe Dars ogledal potek obnovitvenih del na odseku primorske avtoceste med Ravbarkomando in Postojno.

Jernej Vrtovec si želi, da ob vsaki rekonstrukciji zelo prometnega avtocestnega odseka zgradijo še tretji vozni pas.FOTO: Jože Suhadolnik

Nedavno je tako udaril po mizi: »Če greste mimo Domžal ob 18. ali 19. uri, tam ne vidite nobenega,« in se vprašal, ali Dars zaradi tega koga pokliče k odgovornosti. Hkrati se je zavzel za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor in tudi za širitev zelo prometnih avtocestnih odsekov: »Brez milosti. Vsaka rekonstrukcija, ki se dela na avtocesti, mora vključevati tretji pas.«

Zaradi del na avtocesti zapore uvoza in izvoza pri Postojni

Kot je znano, bo zaradi izvajanja del na primorski avtocesti ta mesec in v začetku julija spremenjena prometna ureditev na priključku Postojna proti Ljubljani. V posameznih terminih bosta zaprta uvozni in izvozni krak priključka, promet pa bo urejen po označenih obvozih, so sporočili iz Darsa. Od noči na torek naj bi sicer dela pri Postojni izvajali tudi ponoči.

Od ponedeljka po 17. uri do predvidoma sobote do 5. ure bo zaprt uvoz na avtocesto iz Postojne v smeri proti Ljubljani. V času zapore bo promet proti Ljubljani preusmerjen prek priključka Razdrto, kjer se bodo vozniki lahko vključili na avtocesto in nadaljevali vožnjo proti Ljubljani, so pojasnili na Darsu.

FOTO: Bralec Gaj

Uvoz na priključku Postojna proti Ljubljani bo znova zaprt od 29. junija do predvidoma 12. julija.

Od predvidoma 22. junija bo zaprt izvoz Postojna na smernem vozišču proti Ljubljani. Zapora bo trajala do predvidoma do 12. julija. Tudi v tem času bo promet urejen prek priključka Razdrto, od koder bodo vozniki lahko nadaljevali pot proti Postojni in Pivki po vzporedni državni cesti.

Dela tudi na štajerski avtocesti

Od danes bo promet na približno 7 km dolgem odseku potekal dvosmerno po smernem vozišču proti Ljubljani, smerno vozišče proti Mariboru pa bo zaradi obnovitvenih del zaprto. Prometna ureditev bo trajala predvidoma do 31. avgusta 2026. V tem času bosta zaprta: izvoz na priključku Slovenske Konjice v smeri Maribora uvoz na priključku Slovenske Konjice v smeri Ljubljane Zaradi sočasnih del bo med 7. junijem in 6. septembrom 2026 prilagojena zapora na odseku Fram–Slovenska Bistrica.

V predoru Karavanke na gorenjski avtocesti bodo v noči s ponedeljka na torek med 22. in 5. uro občasne, do 60 minutne popolne zapore v obe smeri. Na vipavski hitri cesti bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa.

Za zmanjšanje vpliva na pretočnost prometa bo zapora omejena na približno 700 m dolgo območje gradnje nadomestnega viadukta Devina, kjer bodo dela potekala v smeri Ljubljane, so navedli na Dars-u.

Bodo nočna dela na avtocestah občutno vplivala na zmanjšanje zastojev? Kaj menite?