  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZARADI ZASTOJEV

Vrtovec se ne šali! Zvečer v inšpekcijo na primorko: »Nocoj se na avtocesti pri Postojni začenja nočno delo!« (VIDEO)

Bodo nočna dela na avtocestah občutno vplivala na zmanjšanje zastojev?
Bodo nočna dela na avtocestah občutno vplivala na zmanjšanje zastojev? FOTO: Jože Suhadolnik/Bralec Gaj/Delo UI 

Bodo nočna dela na avtocestah občutno vplivala na zmanjšanje zastojev? FOTO: Jože Suhadolnik/Bralec Gaj/Delo UI 

Jernej Vrtovec si želi, da ob vsaki rekonstrukciji zelo prometnega avtocestnega odseka zgradijo še tretji vozni pas.FOTO: Jože Suhadolnik

Jernej Vrtovec si želi, da ob vsaki rekonstrukciji zelo prometnega avtocestnega odseka zgradijo še tretji vozni pas.FOTO: Jože Suhadolnik

FOTO: Bralec Gaj

FOTO: Bralec Gaj

Bodo nočna dela na avtocestah občutno vplivala na zmanjšanje zastojev? FOTO: Jože Suhadolnik/Bralec Gaj/Delo UI 
Jernej Vrtovec si želi, da ob vsaki rekonstrukciji zelo prometnega avtocestnega odseka zgradijo še tretji vozni pas.FOTO: Jože Suhadolnik
FOTO: Bralec Gaj
Mitja Urbančič
 8. 6. 2026 | 17:49
 8. 6. 2026 | 17:53
3:29
A+A-

»Nocoj se na avtocesti pri Postojni začenja nočno delo. Naredil bom, kar lahko, da se zmanjšajo zastoji na naših avtocestah,«. Tako se glasi sporočilo ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca

Ob tem si bo zvečer v spremstvu predstavnikov družbe Dars ogledal potek obnovitvenih del na odseku primorske avtoceste med Ravbarkomando in Postojno.

Jernej Vrtovec si želi, da ob vsaki rekonstrukciji zelo prometnega avtocestnega odseka zgradijo še tretji vozni pas.FOTO: Jože Suhadolnik
Jernej Vrtovec si želi, da ob vsaki rekonstrukciji zelo prometnega avtocestnega odseka zgradijo še tretji vozni pas.FOTO: Jože Suhadolnik

Nedavno je tako udaril po mizi: »Če greste mimo Domžal ob 18. ali 19. uri, tam ne vidite nobenega,« in se vprašal, ali Dars zaradi tega koga pokliče k odgovornosti. Hkrati se je zavzel za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor in tudi za širitev zelo prometnih avtocestnih odsekov: »Brez milosti. Vsaka rekonstrukcija, ki se dela na avtocesti, mora vključevati tretji pas.«

Zaradi del na avtocesti zapore uvoza in izvoza pri Postojni

Kot je znano, bo zaradi izvajanja del na primorski avtocesti ta mesec in v začetku julija spremenjena prometna ureditev na priključku Postojna proti Ljubljani. V posameznih terminih bosta zaprta uvozni in izvozni krak priključka, promet pa bo urejen po označenih obvozih, so sporočili iz Darsa. Od noči na torek naj bi sicer dela pri Postojni izvajali tudi ponoči.

image_alt
Mislite, da ste videli že vse neumnosti, ki jih ljudje lahko počno na avtocestah? Pomislite ponovno (VIDEO)

Od ponedeljka po 17. uri do predvidoma sobote do 5. ure bo zaprt uvoz na avtocesto iz Postojne v smeri proti Ljubljani. V času zapore bo promet proti Ljubljani preusmerjen prek priključka Razdrto, kjer se bodo vozniki lahko vključili na avtocesto in nadaljevali vožnjo proti Ljubljani, so pojasnili na Darsu.

image_alt
Vrtovec naredil odmevno potezo: z letalom bomo šli lahko v Tel Aviv

FOTO: Bralec Gaj
FOTO: Bralec Gaj

Uvoz na priključku Postojna proti Ljubljani bo znova zaprt od 29. junija do predvidoma 12. julija.

image_alt
Bralec obstal na avtocesti, a ni izgubil smisla za humor. Poglejte, kaj sporoča (FOTO)

Od predvidoma 22. junija bo zaprt izvoz Postojna na smernem vozišču proti Ljubljani. Zapora bo trajala do predvidoma do 12. julija. Tudi v tem času bo promet urejen prek priključka Razdrto, od koder bodo vozniki lahko nadaljevali pot proti Postojni in Pivki po vzporedni državni cesti.

Dela tudi na štajerski avtocesti

Od danes bo promet na približno 7 km dolgem odseku potekal dvosmerno po smernem vozišču proti Ljubljani, smerno vozišče proti Mariboru pa bo zaradi obnovitvenih del zaprto. Prometna ureditev bo trajala predvidoma do 31. avgusta 2026. V tem času bosta zaprta: izvoz na priključku Slovenske Konjice v smeri Maribora uvoz na priključku Slovenske Konjice v smeri Ljubljane Zaradi sočasnih del bo med 7. junijem in 6. septembrom 2026 prilagojena zapora na odseku Fram–Slovenska Bistrica.

V predoru Karavanke na gorenjski avtocesti bodo v noči s ponedeljka na torek med 22. in 5. uro občasne, do 60 minutne popolne zapore v obe smeri. Na vipavski hitri cesti bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa.

Za zmanjšanje vpliva na pretočnost prometa bo zapora omejena na približno 700 m dolgo območje gradnje nadomestnega viadukta Devina, kjer bodo dela potekala v smeri Ljubljane, so navedli na Dars-u. 

 

Bodo nočna dela na avtocestah občutno vplivala na zmanjšanje zastojev? Kaj menite? 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

avtocestaprimorska avtocestaDarsPostojnaprometzastojiJernej Vrtovec
ZADNJE NOVICE
18:34
Bulvar  |  Domači trači
ASTMA

Mario Galunič spregovoril o bolezni: »Moja pulmologinja pravi, da je pod nadzorom, ampak ne smem pozabiti, da jo imam« (VIDEO)

Urednik in voditelj je razkril, kako se bori z astmo.
8. 6. 2026 | 18:34
18:30
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Poleti jih je nenadoma polno: razlog, zakaj mravlje osvajajo vaš dom, vas bo presenetil

Poleti mravlje vdirajo v stanovanja zaradi nepričakovanega razloga. Preverite, kako jih učinkovito odženete brez kemikalij.
Kaja Berlot8. 6. 2026 | 18:30
18:12
Bulvar  |  Zanimivosti
NEZAKONITO SVETIŠČE

Srhljivi posnetki iz pisarne: v središču mesta žrtvovali kozo, šlo naj bi za 'črno magijo' (FOTO)

Primer je sprožil zgražanje, potem ko so se pojavili posnetki nadzornih kamer, na katerih moški v stavbo pripeljejo živo kozo.
8. 6. 2026 | 18:12
18:08
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
USODNA DVA KROFA?

Najhujša mora staršev! Fantek (9) v Veliki Gorici umrl med šolskim obrokom

V šolo so takoj poklicali reševalce. Kljub hitremu posredovanju in prizadevanjem reševalcev ga žal ni bilo mogoče rešiti.
8. 6. 2026 | 18:08
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: harmonija Lune, Venere in Jupitra okrepi odnose in čustveno obilje

Astrološka napoved za torek, 9. junij.
Delo UI8. 6. 2026 | 18:00
17:49
Novice  |  Slovenija
ZARADI ZASTOJEV

Vrtovec se ne šali! Zvečer v inšpekcijo na primorko: »Nocoj se na avtocesti pri Postojni začenja nočno delo!« (VIDEO)

Bodo nočna dela na avtocestah občutno vplivala na zmanjšanje zastojev?
Mitja Urbančič8. 6. 2026 | 17:49

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:56
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Loviti signal ali trenutke?

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
8. 6. 2026 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

»Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko denarja lahko prinese parkirno mesto pred vašim objektom?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 08:52
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki