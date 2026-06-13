  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IMA MIRNO VEST

Vrtvovec se je oglasil glede obtožnega predloga, to je sporočil javnosti

Svoje mnenje so na družbenem omrežju X podali tudi v stranki NSi.
Jernej Vrtovec pravi, da ima mirno in čisto vest. FOTO: Jure Makovec Afp
Jernej Vrtovec pravi, da ima mirno in čisto vest. FOTO: Jure Makovec Afp
STA, M. J.
 13. 6. 2026 | 20:42
A+A-

Predsednik NSi in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, zoper katerega in še tri poslance NSi iz prejšnjega sklica DZ je Specializirano državno tožilstvo vložilo obtožni predlog, je za N1 na vprašanje, ali bo odstopil, če se sumi potrdijo, dejal, da je končna instanca sodišče. 

POP TV je v petek poročala, da je obtožni predlog zoper Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata zaradi suma zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) pravnomočen. To pomeni, da bodo morali pred sodnika. Primer sicer vodijo tudi zoper nekdanjega predsednika NSi Mateja Tonina. Zanj tožilstvo zahteva odvzem imunitete, ki mu lahko pripada kot evropskemu poslancu. Ali mu jo bodo odvzeli, pa v Evropskem parlamentu še niso odločili.

Vrtovec je v pogovoru za N1 glede prevzemanja odgovornosti zagotovil, da je zmeraj na voljo, da prevzame tako politično kot širšo družbeno odgovornost. »Imam mirno in čisto vest,« je poudaril. V stranki so sicer na družbenem omrežju X zanikali poročanje POP TV, da je obtožnica v zadevi pravnomočna. »Novo je le dejstvo, da so poslanci NSi po dveh letih in pol končno izvedeli, česa so obtoženi. Zadeva se bo obravnavala po skrajšanem postopku, ko bo, v skladu z določbami sodnega reda, prišla na vrsto. Kdaj to bo, ni znano. Po znanem receptu morda tik pred naslednjimi volitvami,« so zapisali.

Komentar Boštjana Penka

Na ljubljanskem okrajnem sodišču so za televizijo navedli, da je sodišče opravilo formalni in materialni preizkus obtožnega predloga. V zvezi z odločanjem o procesnih predpostavkah pa so sporočili, da sodišče še ni prejelo dokazil o seznanjenosti strank z odločitvami sodišča. Nekdanji tožilec Boštjan Penko je za televizijo povedal, da se v okviru formalnega preizkusa na sodišču ugotavlja, ali je obtožni predlog pravočasen, vložen na pristojno sodišče in podobno, vsebinsko pa se preverja tudi obstoj utemeljenega suma in tudi obstoj zakonskih znakov, da je bilo kaznivo dejanje storjeno. In ko je vse to preverjeno in potrjeno, takrat sodišče obtožni predlog vroči obdolžencem,« je povedal.

Vrtovec je za N1 komentiral tudi referendum o JEK2, ki je predviden za leto 2028. Kot minister za infrastrukturo in energetiko se sprašuje, ali je nujno potreben. Spomnil je, da ga koalicijska pogodba ne predvideva. Vsekakor pa si bo prizadeval za tvoren dialog z lokalno skupnostjo in regijo, je zagotovil. Tudi zato je državni sekretar na ministrstvu Tomaž Žagar, ki je jedrski strokovnjak, iz Krškega, je dodal.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Jernej VrtovecNSisodiščeobtožni predlog
ZADNJE NOVICE
20:42
Novice  |  Slovenija
IMA MIRNO VEST

Vrtvovec se je oglasil glede obtožnega predloga, to je sporočil javnosti

Svoje mnenje so na družbenem omrežju X podali tudi v stranki NSi.
13. 6. 2026 | 20:42
20:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KRIVDO PRIZNALA

Ustvarjalki vsebin za odrasle plačal skoraj 10.000 evrov za izpolnitev spolnih fantazij: med srečanjem ga je zadušila

Sodnik je ocenil, da so bila njena dejanja tako tvegana, da je bil usodni izid skoraj neizogiben.
Kaja Grozina13. 6. 2026 | 20:30
19:58
Novice  |  Svet
VOJNA V IRANU

Trump sporočil novico glede vojne v Iranu, ki smo jo težko čakali

A po drugi strani skrbijo besede, ki so prišle iz Irana.
13. 6. 2026 | 19:58
19:46
Šport  |  Tekme
45. MARATON FRANJA

Zanimivo sobotno dogajanje na prireditvi Maraton Franja, poglejte fotogalerijo (FOTO)

Jutri sledi veliki finale letošnje prireditve. Na sporedu bosta osrednja dogodka - veliki (156 km) in mali (97 km) maraton.
13. 6. 2026 | 19:46
19:28
Novice  |  Slovenija
POČILO MED ROMI

Preobrat v Šentjerneju! Osumljenka trdi, da ji grozijo s smrtjo: »Pri bogu prisežem, da nisem imela nobenega noža«

Na naše uredništvo se je obrnila osumljenka in razkrila popolnoma drugačno plat zgodbe. Zaradi lastne varnosti je želela ostati anonimna, njeno ime pa hranimo v uredništvu.
13. 6. 2026 | 19:28
18:52
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA OBALA

Ste videli, kaj so odkrili pod gladino pri Piranu? Potapljači preverjali navedbe kopalcev

Njihovo stanje bodo spremljali tudi v prihodnje.
13. 6. 2026 | 18:52

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Photo
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Spoznajte prve znake bolezni, ki vam lahko zagreni življenje

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
11. 6. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

Kako je gospa Hilda po dolgoletni agoniji našla nov smisel

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice12. 6. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Vprašanje, ki spreminja slovenski turizem

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
Promo Slovenske novice9. 6. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki