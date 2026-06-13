Vrtvovec se je oglasil glede obtožnega predloga, to je sporočil javnosti

Predsednik NSi in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, zoper katerega in še tri poslance NSi iz prejšnjega sklica DZ je Specializirano državno tožilstvo vložilo obtožni predlog, je za N1 na vprašanje, ali bo odstopil, če se sumi potrdijo, dejal, da je končna instanca sodišče.

POP TV je v petek poročala, da je obtožni predlog zoper Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata zaradi suma zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) pravnomočen. To pomeni, da bodo morali pred sodnika. Primer sicer vodijo tudi zoper nekdanjega predsednika NSi Mateja Tonina. Zanj tožilstvo zahteva odvzem imunitete, ki mu lahko pripada kot evropskemu poslancu. Ali mu jo bodo odvzeli, pa v Evropskem parlamentu še niso odločili.

Vrtovec je v pogovoru za N1 glede prevzemanja odgovornosti zagotovil, da je zmeraj na voljo, da prevzame tako politično kot širšo družbeno odgovornost. »Imam mirno in čisto vest,« je poudaril. V stranki so sicer na družbenem omrežju X zanikali poročanje POP TV, da je obtožnica v zadevi pravnomočna. »Novo je le dejstvo, da so poslanci NSi po dveh letih in pol končno izvedeli, česa so obtoženi. Zadeva se bo obravnavala po skrajšanem postopku, ko bo, v skladu z določbami sodnega reda, prišla na vrsto. Kdaj to bo, ni znano. Po znanem receptu morda tik pred naslednjimi volitvami,« so zapisali.

Komentar Boštjana Penka

Na ljubljanskem okrajnem sodišču so za televizijo navedli, da je sodišče opravilo formalni in materialni preizkus obtožnega predloga. V zvezi z odločanjem o procesnih predpostavkah pa so sporočili, da sodišče še ni prejelo dokazil o seznanjenosti strank z odločitvami sodišča. Nekdanji tožilec Boštjan Penko je za televizijo povedal, da se v okviru formalnega preizkusa na sodišču ugotavlja, ali je obtožni predlog pravočasen, vložen na pristojno sodišče in podobno, vsebinsko pa se preverja tudi obstoj utemeljenega suma in tudi obstoj zakonskih znakov, da je bilo kaznivo dejanje storjeno. In ko je vse to preverjeno in potrjeno, takrat sodišče obtožni predlog vroči obdolžencem,« je povedal.

Vrtovec je za N1 komentiral tudi referendum o JEK2, ki je predviden za leto 2028. Kot minister za infrastrukturo in energetiko se sprašuje, ali je nujno potreben. Spomnil je, da ga koalicijska pogodba ne predvideva. Vsekakor pa si bo prizadeval za tvoren dialog z lokalno skupnostjo in regijo, je zagotovil. Tudi zato je državni sekretar na ministrstvu Tomaž Žagar, ki je jedrski strokovnjak, iz Krškega, je dodal.