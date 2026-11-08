Vsak četrti rabljeni avto pade na pregledu! Slovenci lahko zdaj preverijo vozilo v Nemčiji, ne da bi šli na pot

Nakup rabljenega avtomobila v tujini se lahko hitro spremeni v drago razočaranje. Skrite napake, prikrite poškodbe in prevrteni kilometri so le nekatere pasti, ki prežijo na kupce. Podatki podjetja Carvago razkrivajo, da nakup odsvetujejo pri približno vsakem četrtem pregledanem vozilu.

Vsak četrti rabljeni avto pade na pregledu!

Nakup rabljenega avtomobila iz Nemčije je za številne Slovence privlačna možnost. Večja izbira, bogatejša oprema in pogosto ugodnejše cene marsikoga prepričajo, da svoj naslednji avtomobil poišče v tujini. Toda za bleščečo zunanjostjo se lahko skrivajo neprijetna presenečenja. Po podatkih podjetja Carvago približno vsak četrti avtomobil, ki ga pregledajo njihovi strokovnjaki, ni primeren za nakup. To ne pomeni nujno, da vozilo ni tehnično brezhibno ali da ne bi opravilo uradnega tehničnega pregleda, temveč da podjetje kupcu nakup odsvetuje zaradi ugotovljenega stanja.

Prav zato so zdaj tudi slovenskim kupcem omogočili naročilo neodvisnega pregleda rabljenega avtomobila v tujini, ne da bi morali sami prevoziti več sto kilometrov.

Prevrteni kilometri? Pri uvoženih avtomobilih naj bi bila težava še večja

Kako veliko tveganje predstavlja nakup rabljenega vozila iz tujine, kažejo tudi podatki iz študij, ki jih navaja Evropski parlament. Po teh ocenah ima od 5 do 12 odstotkov rabljenih avtomobilov, prodanih znotraj posamezne države, prirejen števec kilometrov. Pri čezmejni prodaji pa naj bi bil delež precej višji, in sicer od 30 do 50 odstotkov. Tudi na slovenskih cestah je vse več rabljenih avtomobilov iz tujine. Leta 2024 so pri nas prvič registrirali približno 52.000 takšnih vozil.

Avtomobil pregledajo na 270 točkah

Evropska spletna tržnica rabljenih vozil Carvago je svojo storitev CarAudit razširila tudi na slovenske kupce. Pregled je mogoče naročiti v 12 evropskih državah, med drugim v Nemčiji, Franciji, Belgiji in na Nizozemskem. Postopek je preprost. Kupec izbere avtomobil, ki ga želi kupiti, nato pa neodvisni tehnik obišče prodajalca in na kraju samem opravi pregled. Ta lahko zajema do 270 kontrolnih točk. Strokovnjak med drugim izmeri debelino laka, preveri morebitne poškodbe, avtomobil pregleda na dvigalu, opravi računalniško diagnostiko in testno vožnjo. Preveri tudi dostopne podatke o zgodovini vozila ter servisne zapise. Kupec nato prejme podrobno poročilo s fotografijami in priporočilom glede nakupa.

Koliko stane pregled avtomobila v Nemčiji?

Za pregled rabljenega avtomobila v Nemčiji je treba odšteti 289 evrov, poročilo pa naj bi kupec prejel v 48 urah. Pri električnih avtomobilih je mogoče dodatno naročiti še preverjanje stanja baterije.

Storitev/Cena

Pregled CarAudit v Nemčij i289 €

Dodatni test baterije Aviloo 179 €

Obe storitvi skupaj 468 €

Če ob prvem telefonskem pogovoru s prodajalcem ugotovijo, da je avtomobil že prodan ali ni več na voljo, kupcu vrnejo denar.

»Če avto ne ustreza opisu, domov pripelje prazno prikolico«

Ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Carvago Jakub Šulta opozarja, da številni kupci v tujini iščejo avtomobile, ki jih na slovenskem trgu ne najdejo. »Slovenci pogosto iščejo avto v tujini, ker na domačem trgu ne najdejo modela in opreme, ki si ju želijo, ali dovolj ohranjenega primerka. A tudi v tujini ni vsak avto takšen, kot ga opisuje oglas,« pravi.

Največja težava je po njegovih besedah pogosto prav razdalja.

»Avto je navadno oddaljen več sto, pogosto tudi več kot tisoč kilometrov. Kdor si ga želi ogledati sam, si mora vzeti dopust, se s prikolico za prevoz avtomobilov odpraviti na pot ter plačati gorivo, cestnine in prenočišče. Če avto ne ustreza opisu, domov pripelje prazno prikolico,« pojasnjuje Šulta.

S pregledom na daljavo lahko kupec že pred odhodom v tujino ugotovi, ali je avtomobil sploh vreden njegovega denarja. Primer poročila o pregledu si lahko ogledate tule.

Previdnost tudi po opravljenem pregledu

Podjetje Carvago navaja, da je v letih delovanja opravilo že več deset tisoč pregledov rabljenih avtomobilov in približno pri četrtini odsvetovalo nakup.

Pomembno pa je vedeti, da tudi temeljit pregled ne more zagotoviti, da se na avtomobilu pozneje ne bodo pojavile napake. Prav tako ne nadomešča preverjanja dokumentacije, lastništva in pogojev prodaje.