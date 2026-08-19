Vsak tretji šofer avtobusa je tujec, sindikat: Potrebujemo nadzor

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Po nedavni nesreči na severnem Primorskem, ko so bili ranjeni filipinski voznik avtobusa ter pet potnic in potnikov, je Sindikat voznikov avtobusov (Svas) opozoril, da so tuji vozniki pri nas v slabšem in bistveno bolj odvisnem položaju od slovenskih.
Skoraj vsak tretji voznik avtobusa v Sloveniji je tuji državljan, so iz podatkov statističnega urada izračunali pri Svasu: »Pri delavcih, ki prihajajo z drugih celin, pogosto opažamo tudi močno prepričanje, da so bili poslani v 'obljubljeno deželo' kot investicija širše družine.« Tak pritisk pa lahko odpira vrata izkoriščanju, neprimernim bivalnim razmeram, pretiranemu delovnemu času in kršitvam delovnopravne zakonodaje, navajajo v sindikatu, kjer so skeptični do modela, ki temelji na uvozu poceni in odvisne delovne sile. Tak model je škodljiv za Slovenijo, zatrjujejo.
Filipinskim voznikom namenjajo posebno pozornost v Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ), nekateri so tudi člani sindikata. SDPZ navaja, da jim v podjetjih marsikje zagotavljajo tudi ustrezno nastanitev. O nesreči na severnem Primorskem pojasnjujejo, da je bil filipinski voznik pred njo na daljšem dopustu in da vzrok ni bila preutrujenost ali tehnično nebrezhibno vozilo, saj je avtobus sredi prejšnjega meseca opravil tehnični pregled. Dodajajo še, da so tuji vozniki v avtobusnih podjetjih pri drugih voznikih in vodstvu razmeroma dobro sprejeti
»Razlik med tujimi in domačimi poklicnimi vozniki avtobusov ne zaznavamo, v zadnjem času morda nekoliko le v delu sporazumevanja in poznavanja teritorialnega območja njihovega dela,« pojasnjuje Inšpektorat RS za infrastrukturo in energetiko pojasnjuje. In dodajajo, da morajo tuji vozniki kljub pomanjkanju voznikov dobiti vse potrebne kvalifikacije. A Svas opozarja, da izpolnjeni formalni pogoji sami po sebi še ne dokazujejo, da voznik razume slovenske predpise, navodila in posebnosti naših prometnih razmer.
Tudi sindikat prometa in zvez vztraja, da so zahteve pri zaposlovanju namenjene skupni varnosti ter da je potrebnih več dodatnih usposabljanj: »Vozniki avtobusov so vidni vsem nam, ki uporabljamo javni prevoz. Obstajajo pa tisoči voznikov tovornjakov, ki so zaposleni pri nas, pa so našim očem skriti, ker dneve in noči preživljajo v kabinah tovornjakov po vsej Evropi.«
Ministrstvo za infrastrukturo bi stanje dolgoročno izboljševalo z doslednim preverjanjem izpolnjevanja pogojev, rednim usposabljanjem voznikov ter spoštovanjem tehničnih in delovnih predpisov. Sindikat voznikov avtobusov je bil konkretnejši, saj pred začetkom šolskega leta pričakuje oziroma predlaga skupen izredni nadzor pristojnega ministrstva, Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, policije, agencije za varnost prometa ter inšpektoratov za delo in infrastrukturo: »Nadzor nekaj avtobusov ob začetku šolskega leta ni dovolj. Potrebujemo sistemski in nenapovedan nadzor tudi med letom, predvsem zgodaj zjutraj, pozno zvečer, ob koncu tedna in na zahtevnih medkrajevnih linijah.«