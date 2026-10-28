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SEZONA KOSTANJA

Vsak velik kostanj še ni maron! Veste, kaj kupujete?

Maroni so izbrane sorte kostanja z večjimi plodovi, ki se lažje lupijo. Njihova cena je odvisna od sorte, izvora, kakovosti in pridelka.
Vsak velik kostanj še ni maron; slednji je cenjen zaradi velikega jedra in praviloma lažjega lupljenja. FOTO: Primož Hieng

Vsak velik kostanj še ni maron; slednji je cenjen zaradi velikega jedra in praviloma lažjega lupljenja. FOTO: Primož Hieng

Dobro se nabira po nekaj suhih dneh. FOTO: Aygul Bulte/getty images

Dobro se nabira po nekaj suhih dneh. FOTO: Aygul Bulte/getty images

Topel v dlaneh da občutek, da se je jesen za hip ustavila. FOTO: Špela Ankele

Topel v dlaneh da občutek, da se je jesen za hip ustavila. FOTO: Špela Ankele

Oktober in november sta čas druženja ob praznikih kostanja v Vitovljah, Rodiku, Grosupljem, Dragonji, na Jančah … FOTO: Primož Hieng

Oktober in november sta čas druženja ob praznikih kostanja v Vitovljah, Rodiku, Grosupljem, Dragonji, na Jančah … FOTO: Primož Hieng

Vsak velik kostanj še ni maron; slednji je cenjen zaradi velikega jedra in praviloma lažjega lupljenja. FOTO: Primož Hieng
Dobro se nabira po nekaj suhih dneh. FOTO: Aygul Bulte/getty images
Topel v dlaneh da občutek, da se je jesen za hip ustavila. FOTO: Špela Ankele
Oktober in november sta čas druženja ob praznikih kostanja v Vitovljah, Rodiku, Grosupljem, Dragonji, na Jančah … FOTO: Primož Hieng
Janez Mužič
 28. 10. 2026 | 09:40
5:14
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»Ali so to maroni?« je klasično vprašaje, ki ga zastavimo prodajalcu v kostanjevi hišici, medtem ko se iz kostanjeve peči ob njej razširja toplota ter dviga dim in vonj po jeseni. »Koliko stane merica?« sledi naslednje. Nakar pogledamo v košaro, kjer so v krpo zaviti že pečeni, primerjamo velikost plodov in se odločamo. Če so veliki, lepi in se lupina blešči, smo hitro prepričani, da smo našli tiste prave marone. Toda, ali res vemo, kaj kupujemo? Je vsak velik kostanj res maron? Od kod prihaja in zakaj je lahko precej dražji od navadnega kostanja? Čeprav ga vsako jesen z veseljem nabiramo, kupujemo in pečemo, o njem vemo presenetljivo malo.

V slovenskih gozdovih lahko za lastne potrebe naberemo največ dva kilograma kostanja na dan.

Pravi kostanj (Castanea sativa) je namreč drevesna vrsta, ki raste tudi v slovenskih gozdovih, maroni pa so debeloplodni tipi in sorte pravega kostanja, izbrane zaradi svojih lastnosti. V Evropi so posebno cenjeni francoski in italijanski maroni, številne sorte pa so rezultat dolge tradicije gojenja in žlahtnjenja.

Kaj jih razlikuje od običajnega kostanja? Predvsem velikost in kakovost jedra, ki je pri številnih sortah bolj polno, plodovi pa se praviloma lažje lupijo. V ježici je pogosto manj velikih plodov, običajno le eden ali dva, medtem ko ima navadni kostanj običajno tri manjše. Razlike so odvisne tudi od sorte in razmer, v katerih drevo raste. Vendar pozor: vsak velik kostanj še ni maron. Tudi navadni kostanj lahko ob dobrih rastnih razmerah razvije debele plodove. Prave sorte zato ni mogoče zanesljivo določiti za maron zgolj s pogledom na lupino.

Zakaj so dražji?

Evropski pravi kostanj izvira s širšega območja Sredozemlja, Male Azije in Kavkaza. Ljudje ga gojijo že stoletja, saj so njegovi plodovi hranljivi, drevo pa daje kakovosten les. Po Evropi so ga širili tudi Rimljani. Zgodba maronov pa je še bolj pestra. V različnih evropskih pokrajinah so skozi generacije izbirali drevesa z večjimi, okusnejšimi in lažje lupljivimi plodovi. Tako so nastajale sorte, ki jih danes poznamo pod različnimi lokalnimi imeni. Francija in Italija sta med državami z dolgo tradicijo pridelave maronov.

Topel v dlaneh da občutek, da se je jesen za hip ustavila. FOTO: Špela Ankele
Topel v dlaneh da občutek, da se je jesen za hip ustavila. FOTO: Špela Ankele
Ime zato ne pomeni nujno enega samega izvora ali ene sorte. Ko prodajalec reče maroni, je smiselno vprašati tudi, od kod prihajajo in za katero sorto gre. Plodovi, ki so videti podobno, se lahko razlikujejo po okusu, teksturi, času zorenja in primernosti za pečenje ali pripravo sladic. In zakaj so dražji? Razlog so iskane sorte, večji plodovi, kakovost jedra in povpraševanje. Pomembni so tudi izvor, letina, stroški pridelave in prodajna lokacija. Debeloplodni kostanj zahteva ustrezne rastne razmere in skrbno izbiro sort, pridelek pa se lahko iz leta v leto precej spreminja. Pri cenah je pomembno razlikovati med kilogramom surovega kostanja v trgovini ali na tržnici in merico že pečenega kostanja na ulici. Pri slednjem plačamo tudi pripravo in postrežbo, zato primerjava ni neposredna. Slovenija še zdaleč nima tako velike in prepoznavne tržne pridelave maronov kot nekatere zahodnoevropske države. Del kostanja naberemo v gozdovih, del pa prihaja iz nasadov in uvoza.

Kostanj nabiramo od septembra do novembra. Najbolje je počakati, da plodovi sami odpadejo z drevesa. Izbiramo čvrste plodove s sijočo, nepoškodovano lupino. V slovenskih gozdovih lahko za lastne potrebe naberemo največ dva kilograma kostanja na dan. Pri nakupu maronov pa ne glejmo samo velikosti. Njegova lupina naj bo napeta in sijoča. Če pa želimo zares marone, prodajalca le vprašajmo po sorti in poreklu. Pa še to: doma jih hranimo na hladnem in zračnem mestu, pred pečenjem pa lupino obvezno zarežemo.

Kostanjeve fešte

Kostanjeve prireditve po Sloveniji združujejo pečene plodove, domače dobrote, glasbo in druženje. Med znanimi dogodki so Praznik kostanja v Vitovljah, Kostanjev praznik v Rodiku, Kostanjeva sobota v Grosupljem in kostanjeve nedelje na Jančah nad Ljubljano. Prireditve običajno potekajo oktobra. Kostanjeve fešte pa niso samo priložnost za dobro jed. Ohranjajo tudi lokalne običaje in spomin na čas, ko je bil kostanj še pomembnejši del prehrane na podeželju.

Zato pa: ko naslednjič ob stojnici vprašamo, »ali so to maroni«, upoštevajmo, da maron ni samo veliko kostanjevo jedrce, pač pa tudi, da ima dolgo zgodovino in da se za njegovim imenom skrivajo različne sorte ter tradicije.

Oktober in november sta čas druženja ob praznikih kostanja v Vitovljah, Rodiku, Grosupljem, Dragonji, na Jančah … FOTO: Primož Hieng
Oktober in november sta čas druženja ob praznikih kostanja v Vitovljah, Rodiku, Grosupljem, Dragonji, na Jančah … FOTO: Primož Hieng

Dobro se nabira po nekaj suhih dneh. FOTO: Aygul Bulte/getty images
Dobro se nabira po nekaj suhih dneh. FOTO: Aygul Bulte/getty images

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