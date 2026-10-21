Vsako leto ob milijardo evrov kupne moči

Minister za finance Andrej Šircelj je na Delovi konferenci Kapitalski trgi 2026 napovedal nadaljevanje izdaj ljudskih obveznic in ukrepe za nižje stroške za uvrstitev podjetij na borzo. Možne so tudi nadaljnje spremembe pri individualnih naložbenih računih.

Na konferenci v Zagrebu, ki sta jo organizirala Delo in hrvaška Hanza Media, sta ministra za finance Slovenije in Hrvaške Andrej Šircelj in Tomislav Ćorić izpostavila pomen kapitalskih trgov za krepitev konkurenčnosti Evrope. Priložnosti vidita predvsem v aktivaciji neobrestovanih vlog prebivalstva na bankah. V Sloveniji je teh skoraj za 33 milijard evrov, zaradi visoke inflacije pa Slovenci letno izgubijo za milijardo evrov kupne moči, medtem ko gospodarstvo potrebuje kapital, je opozoril Šircelj.

Na bankah skoraj 33 milijard Mario Draghi je v svojem poročilu o konkurenčnosti ugotovil, da bi morala Evropa vložiti od 750 do 800 milijard evrov za povečanje konkurenčnosti. To je približno 4,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). »Tega ne more zagotoviti iz svojega proračuna nobena država v Evropi, to lahko zagotovi le zasebni kapital,« je dejal Šircelj. Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem priložnosti vidijo v aktivaciji vlog gospodinjstev, v sosednji državi tudi v kapitalu varčevalcev v obveznih in prostovoljnih pokojninskih skladih. V Sloveniji imajo varčevalci na bankah skoraj 33 milijard evrov sredstev, od tega je 87 odstotkov teh vlog na vpogled, kar je približno 30 odstotnih točk več kot v povprečju EU. »Ob upoštevanju inflacije se iz teh vlog v enem letu izgubi približno milijarda evrov kupne moči. Na drugi strani pa imamo številna inovativna podjetja, ki težko pridejo do kapitala, ki ga potrebujejo za širitev na tuje trge, da razvijajo nove tehnologije,« je rekel Šircelj.

V prejšnjem mandatu je vlada uvedla več ukrepov za razvoj kapitalskega trga, tudi nova vlada, kot kaže, ostaja na tej poti. Šircelj je omenil nove izdaje ljudskih obveznic. Finančno ministrstvo predlaga zvišanje dovoljenih zneskov v individualne naložbene račune. Po zadnjem predlogu skupna omejitev vseh vplačil znaša 300.000 evrov, a kot je dodal Šircelj, bi lahko tudi to številko ali spremenili ali pa omejitev odpravili. Minister je omenil tudi ukrepe, »da bodo podjetja lažje vstopala na borzo. Pri tem mislim na izredno visoke stroške, ki jih imajo podjetja, ki želijo vstopiti na borzo.« Konkretnejši glede tega ni bil, je pa prejšnja vlada načrtovala sofinanciranje stroškov izdaje podjetniških vrednostnih papirjev in njihove uvrstitve v trgovanje na borzi. Nejc Gole