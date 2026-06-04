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Vsako leto se v Sloveniji zaradi tega poškoduje okoli 50 otrok

Opozorila Planinske zveze Slovenije ob začetku sezone. Veliko nesreč in poškodb zaradi preambicioznih staršev.
Družina Petek uživa skupaj v hribih. FOTO: Manca Ogrin/PZS
Družina Petek uživa skupaj v hribih. FOTO: Manca Ogrin/PZS
Tina Horvat
 4. 6. 2026 | 07:10
4:07
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V gore zahaja vse več otrok, najpogosteje s svojimi starši, pa tudi s planinskimi krožki. A medtem ko odrasli pogosto gledajo na uro, štejejo višince in osvajajo vrh za vrhom, za otroke to ne velja. Za njih so najpomembnejši doživetje, druženje, igra in raziskovanje narave, starši pa morajo poskrbeti za varnost. Na vse to pred začetkom letošnje poletne planinske sezone opozarja Planinska zveza Slovenije (PZS), ki je pripravila novinarsko konferenco v Planinskem domu na Uštah - Žerenku nad Moravčami.

Planinske cilje prilagodimo sposobnostim otrok, dolžino ture njihovi starosti.

Ko se odpravimo v hribe z otroki, mora biti varnost na prvem mestu, pravijo na PZS in dodajajo, da je vsako leto v nesrečah v gorah poškodovanih okoli 50 otrok. Zato je predsednik PZS Martin Šolar, tudi inštruktor planinske vzgoje in oče štirih otrok, poudaril: »Številne nesreče otrok v gorah povzročijo prevelike ambicije staršev, ki se ne zavedajo, da morajo planinske cilje prilagoditi njim. Planinske cilje prilagodimo sposobnostim otrok, dolžino ture njihovi starosti. Naj velja načelo postopnosti od manj zahtevnega do zahtevnejšega, od nižjega do višjega,« je dajal in povabil mlade, da se vpišejo v planinske krožke in mladinske odseke, saj je to eden od najbolj varnih načinov spoznavanja gora in druženja z vrstniki. V zadnjih 15 letih so obravnavali manj kot eno nesrečo na leto v okviru organiziranih tur planinskih društev ali krožkov.

Na pot pred vročino 

»Več kot 20.000 mladih planincev od predšolskih otrok do starosti 26 let predstavlja skoraj tretjino članov Planinske zveze Slovenije. Za delo z mladimi izvrstno skrbi Mladinska komisija PZS in narediti moramo vse, da se to nadaljuje, da podpremo delo z mladimi v planinstvu in mlade zadržimo med nami. Prav tako je pomembno delo z mladimi znotraj naših osnovnih celic družin, med prijatelji, v šolah. Privzgojiti odnos do gora, do hoje v gore in do pripadnosti do PZS je ključna naloga,« je o pomenu mladih v planinski organizaciji in vlogi PZS povedal predsednik Šolar.

Otroci naj imajo svoj nahrbtnik z osnovnimi potrebščinami, med katerimi ne smejo manjkati pijača, rezervna oblačila, malica in zaščita pred soncem.

Pomembno je tudi, da se na pot odpravijo zgodaj, pred vročino in popoldanskimi nevihtami.

Na PZS opažajo, da se v gore odpravlja vse več družin z otroki. Zato že od leta 2013 podeljujejo certifikat do družin prijazna planinska koča. Takšnih koč je danes 45. Opremljene so z otroškimi kotički, previjalnimi mizami, otroškimi stolčki in prilagojenimi obroki, dostop do njih pa je primeren tudi za mlajše pohodnike. Na PZS še svetujejo staršem, naj skrbno načrtujejo ture s svojimi otroki. Predvsem naj cilj prilagodijo otrokovi pripravljenosti in starosti, pred odhodom pa naj preverijo vremensko napoved in poskrbijo za ustrezno opremo. Otroci naj imajo svoj nahrbtnik z osnovnimi potrebščinami, med katerimi ne smejo manjkati pijača, rezervna oblačila, malica in zaščita pred soncem. Pomembno je tudi, da se na pot odpravijo zgodaj, pred vročino in popoldanskimi nevihtami. Kako že od mladih nog hodijo v hribe, so pokazali mladi člani družine Petek, in sicer poleg staršev Urške in Marka Petka tudi štirje otroci – prvošolčka Meta in Nace ter devetošolka Lara in srednješolec Adi. Lara je povedala, da ji je v družbi prijateljic veliko prijetneje na turi. »Tudi na planinskih taborih, ki jih redno obiskujem od četrtega leta, mi je družba vedno pomembnejša. Fino mi je, da smo lahko s prijateljicami skupaj v šotorih, se zabavamo, smejimo, pogovarjamo, tudi na planinskih izletih in v prostem času po turah,« je dejala.

 

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