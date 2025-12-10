Vsako zimo odstrel 40 kormoranov, društvo za opazovanje ptic na nogah

LJUTOMER

Ribiči dosegli odstranitev ptic, ki delajo škodo. Dovoljenje je izdano do 31. marca 2030.

Kormoran velja za velikega škodljivca v ribištvu, zato je kljub nasprotovanju ljubiteljev ptic Ribiška družina Ljutomer po dolgih letih prizadevanj dobila dovoljenje za odstrel v nekaterih revirjih. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo dovoljenje za odvzem kormoranov z odstrelom med novembrom tekočega leta do 28. februarja 2026. »Letno se odstreli 40 kormoranov, od tega: 25 akumulacija Gajševci, 10 porečje reke Mure od AC med naseljema Vučja vas - Gibina in 5 na območju vodotoka Ščavnica od akumulacije Gajševci do izliva v reko Muro. Dovoljenje je izdano za določen čas, in sicer ...