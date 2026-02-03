Premier Robert Golob je za Radio Slovenija zatrdil, da Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v zadevi Karigador ni ugotovila kršitve integritete.

»Jaz tudi nisem mogel verjeti, ko sem dobesedno včeraj dobil v roke papir iz oktobra, v katerem piše, da je komisija ugotovila, da nisem kršil integritete v primeru Karigador. Nisem kršil integritete v primeru Karigador,« je poudaril za nacionalni radio. Na vprašanje, ali gre za delno poročilo, pa je odgovoril: »Ne, to je zaključen sklep, da bo o tem obvestila javnost. Do tega poročila sem lahko prišel šele na podlagi sodnega zahtevka mojega odvetnika, ker so ga pred tem skrivali. Nisem mogel verjeti. Včeraj sem ga dobil. To poročilo smo medijem posredovali, glede tega poročila si boste sami lahko ustvarili sliko. Ne gre za zavlačevanje z naše strani. Gre za popolnoma nerazumno prikrivanje dokumentov s strani - v tem primeru - inštitucije, tistega, ki ga inštitucija preiskuje.«

KPK. FOTO: Črt Piksi

KPK premierja obtožuje zavajanja ter grobega napada na komisijo

KPK to ostro zanika in premierja obtožuje zavajanja ter grobega napada na komisijo.

»Komisija še vedno vodi postopek preiskave zoper predsednika vlade zaradi suma kršitev nasprotja interesov v povezavi z glasovanji na Vladi RS, ki so se nanašala na dr. Tomaža Subotiča. O teh očitkih Komisija še ni odločila, saj končna odločitev v preiskavi še ni bila sprejeta. Suma kršitve integritete v zvezi s to zadevo Komisija nikoli ni obravnavala, zato v zvezi s tem ne obstaja noben sklep Komisije, kot je za Radio Slovenija zatrdil predsednik vlade. Je pa Komisija že oktobra lani obvestila javnost, da je določene očitke iz več prijav, ki so bile povezane s tem primerom, odstopila drugim pristojnim organom, sama pa je zaključila z obravnavo. Tudi v teh ugotovitvah, na katere se verjetno sklicuje predsednik vlade, je jasno navedeno, da Komisija sume kršitve nasprotja interesov v povezavi z glasovanji na Vladi RS obravnava v ločeni preiskavi. O njih je poročalo tudi več medijev,« so navedli.