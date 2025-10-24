»Vse je ostalo na papirju, tako kot večina vaših obljub«, minister Maljevac se brani pred poslanci (VIDEO)

Poslanske skupine SDS, NSi in nepovezanih poslancev so v stališčih poslanskih skupin ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu, proti kateremu so v SDS in NSi vložili interpelacijo, med drugim očitale neizvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi, zavajanje in prazne obljube o rekordni gradnji stanovanj.

»Vse je ostalo na papirju, tako kot večina vaših obljub«

Poslanec SDS Andrej Poglajen je ministru med drugim očital, da ni sledil obljubam iz koalicijske pogodbe, kjer je koalicija napovedala, da bodo z uvedbo naprednih urbanističnih konceptov podeželje naredili privlačno za življenje mladih. »Na podeželju ni bilo narejenega praktično nič, niti ene konkretne spodbude, niti enega projekta, niti ene reforme, ki bi dala mladim razlog, da tam ostanemo. Vse je ostalo na papirju, tako kot večina vaših obljub,« je bil oster.

Prepričan je tudi, da se dolgotrajna oskrba ne izvaja, saj Maljevac ni zagotovil osnovnih pogojev kot so oskrbovalni centri, izvajalci, kader ali digitalna infrastruktura, prav tako pa ne izdajajo odločb. Dodal je, da bodo v SDS interpelacijo podprli, ker verjamejo, da je v politiki treba prevzeti odgovornost, kadar ne narediš nič, da bi realiziral lastne obljube.

Aleksander Reberšek (NSi) je v predstavitvi stališč poslanskih skupin ministru očital, da je ob nastopu funkcije obljubljal začetek gradnje 5000 stanovanj do konca mandata, vlada pa je zagnala gradnjo le nekaj deset stanovanj, med drugim na Jesenicah, v Lendavi in Lukovici.

Opozoril je, da ministrstvo za solidarno prihodnost še vedno ni pripravilo novega nacionalnega stanovanjskega programa, čeprav se zdajšnji izteče konec letošnjega leta.

»Ljudem jemljete denar za storitev, za katero država še ni sposobna zagotoviti, da jo bodo upravičenci dejansko lahko prejeli«

Prav tako je bil kritičen, da zbrani denar iz novega prispevka za dolgotrajno oskrbo ni porabljen pregledno, ljudje pa ne vedo, kam ta denar gre. V NSi bodo interpelacijo podprli, je napovedal Reberšek.

Eva Irgl iz poslanske skupine nepovezanih poslancev je v predstavitvi stališč izrazila prepričanje, da bi bilo pred začetkom pobiranja prispevka za dolgotrajno oskrbo ključno zgraditi sistem, usposobiti kader in ga pošteno plačati ter vzpostaviti delujoč informacijski sistem, ki bo sposoben izdajati odločbe v realnem času. »Ljudem jemljete denar za storitev, za katero država v tem trenutku še ni sposobna zagotoviti, da jo bodo upravičenci dejansko lahko prejeli,« je bila kritična Irgl. Pri tem je izpostavila tudi, da se domovi za starejše spopadajo z kadrovskim primanjkljajem, ki še dodatno onemogoča realizacijo dolgotrajne oskrbe.

Slovenci danes živimo v državi, kjer se mladi izseljujejo, ker si doma ne morejo privoščiti strehe nad glavo, in kjer starejši čakajo mesece na pomoč, ki pa zaradi ukrepov trenutne vlade nikoli ne pride. Minister Maljevac, to bo vaša zapuščina.

Minister: Do danes izdanih 359 odločb o dolgotrajni oskrbi

Minister Maljevac je očitek, da se odločbe ne izdajajo, zavrnil z navedbo, da je do danes izdanih 359 odločb o dolgotrajni oskrbi na domu, za e-oskrbo je izdanih 156 odločb, za oskrbovalca družinskega člana pa 2036. Glede prispevka za dolgotrajno oskrbo je napovedal, da se bo na ločenem računu na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije letos s prispevkom zbralo 255 milijonov evrov sredstev.

Glede kadrov pa je povedal, da direktorji zavodov poročajo, da kadrovske težave niso več tako pereče. V skladu s posebnim kadrovskim zakonom namreč izvajajo ukrepe za stabilizacijo kadrovskih razmer in izboljšanje pogojev dela v domovih.