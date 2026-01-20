Vse manj otrok se šola doma: k temu je precej pripomogla novela zakona

OPAŽAJO RAZLIKE

Ravnatelji opozarjajo, da pri otrocih, ki se izobražujejo na domu in niso vključeni v redni proces, ne opažajo razlik samo v znanju, ampak tudi v drugih lastnostih, ki so povezane z otrokovo starostjo.

Število otrok, ki se izobražujejo na domu, pada, v tem šolskem letu sta 602. Starši, ki otroke izobražujejo na domu, menijo, da je vzrok novela zakona o osnovni šoli iz leta 2024, po kateri morajo ti otroci opraviti izpite iz vseh predmetov. Nekateri iščejo druge poti, tudi plačljive dopisne šole v tujini in doma. Po podatkih centrov za socialno delo je precej naraslo število otrok, ki niso vključeni v nobeno javno veljavno osnovnošolsko izobraževanje. Leta 2024 jih je bilo 39, lani 59. Da je treba izobraževanje na domu urediti, so učitelji in ravnatelji opozarjali več let. Do novele zakona o ...