  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OPAŽAJO RAZLIKE

Vse manj otrok se šola doma: k temu je precej pripomogla novela zakona

Ravnatelji opozarjajo, da pri otrocih, ki se izobražujejo na domu in niso vključeni v redni proces, ne opažajo razlik samo v znanju, ampak tudi v drugih lastnostih, ki so povezane z otrokovo starostjo.
Ravnatelji opozarjajo, da pri otrocih, ki se izobražujejo na domu in niso vključeni v redni proces, ne opažajo razlik samo v znanju, ampak tudi v drugih lastnostih, ki so povezane z otrokovo starostjo. FOTO: Blaž Samec
Ravnatelji opozarjajo, da pri otrocih, ki se izobražujejo na domu in niso vključeni v redni proces, ne opažajo razlik samo v znanju, ampak tudi v drugih lastnostih, ki so povezane z otrokovo starostjo. FOTO: Blaž Samec
Špela Kuralt
 20. 1. 2026 | 09:45
A+A-
Število otrok, ki se izobražujejo na domu, pada, v tem šolskem letu sta 602. Starši, ki otroke izobražujejo na domu, menijo, da je vzrok novela zakona o osnovni šoli iz leta 2024, po kateri morajo ti otroci opraviti izpite iz vseh predmetov. Nekateri iščejo druge poti, tudi plačljive dopisne šole v tujini in doma. Po podatkih centrov za socialno delo je precej naraslo število otrok, ki niso vključeni v nobeno javno veljavno osnovnošolsko izobraževanje. Leta 2024 jih je bilo 39, lani 59. Da je treba izobraževanje na domu urediti, so učitelji in ravnatelji opozarjali več let. Do novele zakona o ...

Več iz teme

šolaosnovna šolašolanje domaizobraževanje
ZADNJE NOVICE
10:09
Bulvar  |  Glasba in film
PISSED

Ta predstava bo marsikoga spravila v zadrego (FOTO)

Nova predstava v Mariboru odpira temo, o kateri se (pre)pogosto molči.
20. 1. 2026 | 10:09
10:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
SRAMOTA

Nova razkritja glede škandala v Kopru! Znano, kdo je med intimnim odnosom fotografiral varovanca v domu starejših

V Deos Centru starejših Koper so potrdili, da je fotografija nastala pri njih, primer proučuje tudi policija.
20. 1. 2026 | 10:06
09:45
Premium
Novice  |  Slovenija
OPAŽAJO RAZLIKE

Vse manj otrok se šola doma: k temu je precej pripomogla novela zakona

Ravnatelji opozarjajo, da pri otrocih, ki se izobražujejo na domu in niso vključeni v redni proces, ne opažajo razlik samo v znanju, ampak tudi v drugih lastnostih, ki so povezane z otrokovo starostjo.
20. 1. 2026 | 09:45
09:10
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To napako pri ogrevanju dela večina Slovencev

Ali je nočno izklapljanje ogrevanja res varčno? Energetski svetovalec razloži, kdaj se izklapljanje splača in kdaj ne.
20. 1. 2026 | 09:10
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Prepir eskaliral: potegnil je nevaren predmet, policija ga je pridržala

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.
20. 1. 2026 | 09:05
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PREKINIL JE MOLK

Hude obtožbe Brooklyna Beckhama: »Ne želim sprave z družino, dovolj imam laži in nadzora.«

Po mesecih govoric o sporu med člani družine Beckham je Brooklyn vzel stvari v svoje roke in na račun slavnih staršev izrekel vrsto hudih obtožb.
20. 1. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki