Tudi to je Slovenija: vse manj je prostora za dementne

Potem ko je Trboveljčane konec predlanskega leta dodobra razburilo domnevno zapiranje oddelka za stanovalce z demenco v Domu upokojencev Franc Salamon, se vendarle obetajo spremembe na bolje. Ministrstvo za solidarno prihodnost je takrat sicer pojasnjevalo, da oddelka ni zaprlo. »Ob pregledu smo ugotovili, da prostori ne izpolnjujejo pogojev za verifikacijo varovanega oddelka, zato dom ne more sprejemati stanovalcev, ki se na takšne oddelke sprejmejo na podlagi sklepa sodišča v skladu z zakonom o duševnem zdravju. Dom je prejel navodilo, da oddelek postopoma spremeni v skladu s predpisi socialnega varstva, še vedno pa lahko zagotavlja obravnavo vseh oseb, upravičenih do institucionalnega varstva, tudi dementnih,« so takrat odgovorili.

Ministrstvo je pristojno za celodnevno institucionalno varstvo, s čimer je prevzelo tudi verifikacije varovalnih oddelkov v zavodih, od katerih so nekateri na obravnavo čakali tudi več let. Da oddelek za osebe z demenco še vedno deluje, a ne sprejema več novih stanovalcev, je potrdila direktorica Danica Hren. »Za vse stanovalce z demenco na varovanem oddelku smo poskrbeli in še skrbimo zanje. Dom verifikacije varovanega oddelka ni prejel, ker nima prostorskih standardov. Naša enota v Preboldu je prejela verifikacijo za dva varovana oddelka,« je razložila. Z odločitvijo ministrstva je bilo treba v letu in pol varovani oddelek prestrukturirati za stanovalce, ki ga ne potrebujejo, osebe z demenco pa so ob sprostitvi prostora v enoti Prebold iz Trbovelj preseljevali s soglasjem svojcev.

Zapojejo mu pesem

Kaj bo z novimi obolelimi in tistimi, za katere pride v poštev le nastanitev na varovanem oddelku, prostora pa primanjkuje, ni pojasnilo ne ministrstvo ne dom. Za lažje oblike demence v trboveljskem domu sicer med drugim izvajajo tudi nastanitev v domačem okolju, dokler je ta mogoča, in omogočajo obiske strokovnega osebja. Že pred leti se je v Trbovljah precej govorilo o gradnji novega objekta za osebe z demenco, Viseči vrtovi, v neposredni bližini doma, a projekt je potem zastal. Zdaj pa se stvari vendarle premikajo. Dom, ministrstvo in Občina Trbovlje so podpisali pismo o nameri gradnje novega oddelka za dementne. Občina ima nekaj več kot 16 tisoč prebivalcev, njihova povprečna starost pa je skoraj 47 let, kar presega slovensko povprečje. Približno četrtina prebivalcev je starejša od 65 let, indeks staranja pa kaže, da na 100 mladih do 14 let na območju živi skoraj 200 starejših prebivalcev. Občina bo projekt podprla z brezplačnim prenosom zemljišč za namen gradnje ter pripravo potrebnih prostorskih aktov in postopkov, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj.

Načrtovana širitev je nujna. FOTO: Roman Turnšek

»Vesel sem, da smo danes tukaj, da podpišemo pismo o nameri. Vemo, s kakšno situacijo se soočamo, ko govorimo o demenci v Trbovljah,« meni minister Simon Maljevac. Dodal je, da so stanovalci Doma Franc Salamon edini, ki mu ob vsakem obisku zapojejo najljubšo pesem, Debela deklica. Na drugi strani ceste, ki pelje mimo doma upokojencev, bo tako po zagotovilih podpisnikov zrasel prizidek. »V njem je načrtovanih 100 postelj. Tretjina bo namenjena dementnim kot varovani oddelek, preostalo pa izboljšanju standarda. Poleg sob bodo urejeni tudi parkirni prostori in več zunanjega prostora. Iz sob bodo lahko stanovalci stopili na travnato teraso,« pravi Hrenova. Razkrila je tudi, da bi z vmesno cesto ločena objekta povezoval zračni most, prehod pa bi hkrati postal razgledna točka.

Da je objekt za stanovalce z demenco močno potreben, jasno govori dejansko stanje. Starostna meja se je v zadnjih desetletjih opazno zvišala, obenem pa se je zelo razmahnilo število obolelih. Dom ima v enoti v Preboldu 24 postelj, kar je mnogo premalo. Upajo, da bi se lahko gradnja prizidka, katerega vrednost ocenjujejo na nekaj več kot 10 milijonov, začela že prihodnje leto.