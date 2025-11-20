Vse o neandertalčevi piščali

V Narodnem muzeju Slovenije danes ob 16.30 pripravljajo popotovanje skozi zgodovino, umetnost in glasbo. Vabijo vas na klepet o najzanimivejših podrobnostih velike občasne razstave o neandertalčevi piščali, ki je na ogled v Narodnem muzeju Slovenije na Muzejski, dogodek pa bodo zaokrožili s kratkim koncertom baročne glasbe na muzejski flavti.

Večkrat preluknjani del stegnenice mladega jamskega medveda je prav posebna najdba.

Že kmalu po odkritju piščali v jami Divje babe je postalo jasno, da je večkrat preluknjani del stegnenice mladega jamskega medveda nenavadna in prav posebna najdba. Iz več razlogov se je hitro pojavila potreba po izdelavi njenih kopij in rekonstrukcij.

»Pridružite se soavtorju razstave mag. Miranu Pflaumu in z njim poklepetajte o izdelovanju kopij in rekonstrukcij piščali iz Divjih bab!« vabi muzej.

Predstavil bo dileme, ki so strokovnjake spremljale pri raziskovanju. Da bi jih razjasnili, so opravili številne raziskave in praktične preizkuse. Pojasnil bo različne tehnike in postopke, s katerimi so si poskušali odgovoriti na vprašanja.