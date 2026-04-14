POVOLILNO

Z Golobom ali Janšo? Vse je odvisno od vabila! Logar zagotavlja, da so njegovi poslanci enotni in bodo tudi naprej (VIDEO)

Glede nadaljevanje pogajanj o koaliciji Prvak Demokratov poudaril, da je doslej nanje vabila le Svoboda, vabila z desne nimajo.
Anže Logar. FOTO: Leon Vidic/delo
STA, M. U.
 14. 4. 2026 | 18:51
 14. 4. 2026 | 20:27
3:36
A+A-

Prvak Demokratov Anže Logar po glasovanju o predsedniku DZ in pogovorih stranke o koalicijskih pogajanjih zatrjuje, da so poslanci stranke enotni. Predlaganje kandidata za vodenje DZ so brez dogovora o koaliciji zavrnili, ima pa Logar mandat za nadaljevanje pogajanj o koaliciji. Doslej je nanje vabila le Svoboda, vabila z desne nimajo, pravi.

image_alt
Bodo Demokrati šli v desno vlado? Poslanska skupina naj ne bi bila enotna

Na političnem parketu sicer še vedno odmeva petkovo glasovanje o predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću. Ker bi to lahko že bolj jasno pokazalo morebitno sestavo nove koalicije, pa se obenem vrstijo tudi preigravanja različnih scenarijev in kovanje strategij za nadaljnja koalicijska pogajanja.

Vse odvisno od vabila

Glede teh so v ponedeljek zasedali tudi člani izvršilnega odbora Demokratov Anžeta Logarja, ki so se pred in po seji izognili novinarjem ter v skopem sporočilu za javnost navedli, da so organi stranke vodstvo podprli pri koalicijskih pogajanjih, v katerih pa stranka ne sme odstopati od temeljnih zahtev svojega programa. Podobno je v današnji izjavi ob odhodu iz parlamentarnega poslopja po seji poslanske skupine dejal Logar.

image_alt
Anže Logar: »Ni razloga za kakšno paniko« (VIDEO)

Po njegovih navedbah je to, ali se bolj nagibajo k pogajanjem na levi ali na desni, odvisno od vabila. Glavno izhodišče pri pogajanjih pa bo zanje strankin program Uspešna Slovenija 2034 in vprašanje podpore interventnemu zakonu, ki ga je pripravil t. i. tretji blok.

Vabila z desne sredine (še) niso dobili

Doslej je sicer na pogovore vabila le relativna zmagovalka volitev Svobode in njen predsednik Robert Golob, vabila z desne sredine pa niso dobili, je zatrdil. Logar je tako organe seznanil tudi z izhodišči za pogajanja, ki jih je pripravila Svoboda. To so primerjali s pričakovanji Demokratov, je povedal. Kaj je pokazala primerjava, pa je po njegovih besedah stvar internih razprav znotraj izvršilnega odbora, zato tega ne more komentirati.

image_alt
Razkrit tajni vzrok razdora med Logarjevimi Demokrati?! »Golob naj bi mu ponudil ...«

Kako se bodo nanje odzvali, Svoboda namreč pričakuje povratni odziv, pa uradno še vedno ni povsem jasno. »Postavil sem tista dva pogoja v pogajanjih, vprašanje koalicijske usklajenosti programov, torej katere stranke sploh sestavljajo koalicijo, druga pa je torej programski del,« pravi Logar. Kot je dodal, v prvem delu odgovora Svobode oz. Goloba še nima, glede programskega dela, pa bodo pripravili svoja izhodišča in jih »posredovali naprej«.

Zagotavlja, da so poslanci Demokratov enotni in bodo tudi naprej

Ob špekulacijah, da poslanska skupina Demokratov ni povsem enotna, tudi ne glede vstopa v levo ali desno vlado, pa je Logar ocenil, da so »stališča navzven, ki se slišijo, velikokrat v nasprotju s tem, kar se dogaja v posameznih poslanskih skupinah«. Vztraja pa, da lahko zagotovi, da so poslanci Demokratov enotni in da bodo tako tudi v bodoče.

Tako je tudi glede glasovanja o predsedniku DZ prepričan, da je bila celotna poslanska skupina enotna. Ob tem je Logar zavrnil, da bi to preverjali z označevanjem glasovnic. Kot je namreč pokazal vpogled v glasovnice s tajnega glasovanja, za katerega je po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja zaprosila STA, je bil del glasovnic v podporo Stevanoviću na sicer tajnem glasovanju označen. Vidne so tri različne oznake.

 

