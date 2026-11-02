Vse spominja na grozo v Križevcih! Zdaj še pretresljovo odkritje na kmetiji pri Mariboru: toliko poginulih goved so našli!

Na kmetiji v kraju Gornja Voličina v okolici Maribora so odkrili pretresljiv prizor. Našli so kar 12 poginulih goved, poroča Slovenska tiskovna agencija. Vzrok pogina živali za zdaj ni potrjen, prav tako iz dostopnih informacij ni mogoče zanesljivo ugotoviti, kako dolgo so bile živali mrtve in v kakšnih razmerah so jih našli.

Spomin na pretresljiv primer iz Prlekije

Odkritje spominja na primer iz letošnjega avgusta, ko so veterinarski inšpektorji na kmetiji v Iljaševcih v občini Križevci odkrili pet poginulih goved, tri živali pa so bile v zelo slabem zdravstvenem in rejskem stanju.

Preiskava je pozneje pokazala, da živali najverjetneje niso poginile istočasno, temveč v obdobju več mesecev. Zaradi suma mučenja živali so pristojni zoper rejca podali kazensko ovadbo.

Pri pregledu hleva in okolice je odkril najmanj 12 poginulih živali v hlevu in okolici objekta. Prve ocene kažejo, da so živali najverjetneje poginile zaradi neprimerne oskrbe z vodo in hrano. Glede na videz trupel se domneva, da so poginile v različnih časovnih obdobjih.

Ali gre tudi v najnovejšem primeru za zanemarjanje živali ali pa so pogini posledica drugih okoliščin, za zdaj ni znano. Za takšne zaključke bodo potrebne ugotovitve pristojnih služb.