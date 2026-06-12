Vse uničeno: opustošena tudi Pogijeva vas Klanec

Potem ko je v torek ponoči močna nevihta prizadela predvsem severovzhodno Slovenijo, je v sredo ponoči neurje z orkanskim vetrom, nalivi in ponekod tudi s točo prizadelo predvsem sever države. Najhuje je bilo v občinah Komenda, Cerklje ter v delu občine Kamnik. Na majhnem prostoru, velikem kakšnih 30 kvadratnih kilometrov, je neverjetno hudo neurje odkrivalo strehe, zalivalo kleti, podiralo drevje, luči javne razsvetljave, tudi prometne znake in vse, kar je orkanskemu vetru prišlo na pot. »V tem neurju je bilo prizadetih več kot 70 občin, kjer smo zabeležili več kot 600 interventnih lokacij, s tem, da še niso vse popisane,« je povedal Leon Behin, direktor Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na poti v začasni dom, ker so na Klancu pri Komendi izgubili streho nad glavo. Foto: Dejan Javornik

Najbolj prizadeta je občina Komenda, kjer je neurje udarilo na 160 lokacijah. Po besedah župana Jurija Kerna je bilo najhuje v vaseh Nasovče, Breg, Klanec, Potok in del Komende. »Po oceni je od 120 do 140 objektov takih, ki imajo močno poškodovano streho,« je še dodal Leon Behin in pojasnil, da to pomeni, da so na teh strehah uničeni vsi strešniki – ponekod skupaj z ostrešjem – ali več kot 25 odstotkov strešnikov manjka. Po županovih besedah je škoda ogromna. »Neurje je divjalo že prej, a je potem v vsega desetih, petnajstih sekundah naredilo vso to škodo,« je dogajanje opisal prebivalec vasi Klanec, vasi, kjer je doma tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar.

Na prizadeta območja je takoj odšlo 200 prostovoljnih in poklicnih gasilskih ekip, posredovalo je 1300 gasilcev in pripadnikov civilne zaščite. V občini Komenda je takoj stekla sanacija objektov, lotili so se črpanja meteornih voda iz objektov, odstranjevanja podrtega drevja na cestah, tudi luči javne razsvetljave, prekrivali so odkrita ostrešja ... »Zaradi obsega škode, ki jo je povzročilo neurje, bo v Komendi sanacija potekala še nekaj dni, a najkasneje do nedelje, ko so spet napovedane padavine,« pravi Leon Behin.

Tudi avtomobili, ki naj bi bili pod streho na varnem pred nevihto, so jo skupili. Foto: Dejan Javornik

Uprava za zaščito in reševanje je na teren poslala vso novo opremo civilne zaščite, med drugim tudi 10 nekoliko večjih agregatov, ki pomagajo pri oskrbi šol, vrtcev in drugih javnih objektov. Prebivalcem pomagajo s tremi specialnimi vozili za delo na višini, s katerimi pomagajo pokriti velike objekte, ki jih je neurje razkrilo. Poklicali pa so tudi ekipo z droni, ki bo v celoti posnela območje. Tudi na tak način poskušajo čim prej popisati škodo v celoti. »Ekipe delujejo složno,« je poudaril Behin in pohvalil prebivalce občine Komende. »Ne glede na razmere so izjemno pozitivni, delajo po navodilih civilne zaščite in si medsebojno zelo pomagajo, kar v podobnih razmerah ni vedno čisto samoumevno.« Podatkov o človeških žrtvah na srečo ni, je pa neurje povzročilo več poginov živali v hlevih, predvsem perutnine.

Niti javnim lučem ni bilo prizanešeno. Foto: Dejan Javornik

170 na uro

Po podatkih Agencije RS za okolje, ki je za sredo izdala drugo najvišje, oranžno vremensko opozorilo, so največjo skupno količino padavin izmerili na merilni postaji na Voglu (okoli 120 milimetrov) in v Bohinjski Češnjici (98 milimetrov). Merilne naprave so med nevihtnim dogajanjem na več lokacijah izmerile tudi močne kratkotrajne nalive. V polurnem intervalu je največ padavin padlo na letališču na Brniku (34 milimetrov), sledita Šebreljski vrh in Kneške Ravne (od 30 do 31 milimetrov), nato Gornji Grad in Bohinjska Češnjica (po 24 milimetrov), v Kranju so namerili 23 milimetrov, nekaj manj, okoli 22, v Mežici in na Zgornji Kapli.

Padel je tudi Mejačev hrast v Komendi, ki je tu rasel vse od 17. stoletja! Foto: Dejan Javornik

Najmočnejši sunek vetra po nižinah je izmerila postaja na letališču na Brniku, in sicer 107 kilometrov na uro, v okolici nekaj kilometrov od tam oddaljene Komende, kjer je močan veter po dosedanjih podatkih povzročil največ škode, je morda zapihalo še nekoliko močneje. Močne sunke vetra so namerili tudi drugod, med drugim je bil v Slovenj Gradcu najmočnejši sunek 78 kilometrov na uro, v Celju in na Trojanah 73, v Tolminu pa 70 kilometrov na uro.