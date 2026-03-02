  • Delo d.o.o.
KAOS NA BLIŽNJEM VZHODU

Vse več Slovencev se oglaša, ker so obtičali v tujini! To svetujejo na zunanjem ministrstvu

Po oceni ministrstva za zunanje zadeve je okoli 400 državljanov obstalo sredi potovanja. Letališča so večinoma izpraznjena, ljudje pa so večinoma že našli nastanitev.
Vodja konzularnega sektorja na MZEZ Viktor Mlakar FOTO: Arhiv MZZ
Vodja konzularnega sektorja na MZEZ Viktor Mlakar FOTO: Arhiv MZZ
Nina Čakarić
 2. 3. 2026 | 12:21
 2. 3. 2026 | 13:09
6:39
A+A-

Dogajanje na Bližnjem vzhodu je čez noč ohromilo zračni promet in na tisoče ljudi pustilo v negotovosti. Med njimi je tudi več sto Slovencev. Po ocenah ministrstva za zunanje in evropske zadeve gre za enega največjih konzularnih izzivov po pandemiji covida-19. »Po covidu lahko govorimo o največjem globalnem dogodku, kar se potovanj tiče. Gre za enega večjih dogodkov po covidnem obdobju tudi z vidika pomoči konzularnega oddelka,« je za Radio Prvi dejal vodja konzularnega oddelka Viktor Mlakar.

Celotna regija Bližnjega vzhoda je trenutno močno prizadeta. Zračni prostor nad več državami je zaprt ali omejen. Najbolj pereče je stanje v Združenih arabskih emiratih. »Najbolj problematično je območje Arabskih emiratov, kjer ne deluje letališče v Dubaju, največje tranzitno letališče. Zaprta sta tudi Doha in Abu Dabi. Prek teh treh vozlišč poteka večina letalskega prometa proti EU in Sloveniji,« pojasnjuje Mlakar.

Prve ocene so govorile o približno 200 slovenskih državljanih v Dubaju, zdaj pa številke rastejo. »Po novih informacijah ocenjujemo, da je od 300 do 400 slovenskih državljanov, ki so tako ali drugače prizadeti zaradi prekinitve letalskih povezav v Dubaju in Dohi.

Naj čakajo ali ukrepajo?

Veliko potnikov se sprašuje, ali naj le čakajo na ponovno odprtje zračnega prostora ali naj iščejo alternativne poti. Mlakar svetuje mirno, a aktivno ravnanje: »Naj spremljajo varnostne razmere v kraju, kjer so, in poskrbijo, da ostanejo na varnem. Naj posredujejo svoje podatke našemu predstavništvu, da vemo, da so tam, in jih v primeru zaostritve razmer lahko kontaktiramo. Na telefon so tudi prejeli SMS-sporočilo za kontakt do konzularnega predstavništva,«

Poudarja tudi, da je velik del potnikov, vsaj polovica, potoval individualno: »Letalske družbe so tiste, ki morajo zagotoviti izvedbo potovanja. Dolžne so ponuditi rešitev. Potniki naj vzpostavijo stik z letalskim prevoznikom.«

Kaj pa namestitev in oskrba? »Načeloma imajo pravico do oskrbe, res pa je, da se v primeru višje sile pogosto pojavi drugačna interpretacija. To je odvisno od posameznega letalskega prevoznika.«

Številni potniki so obtičali. FOTO: Hollie Adams Reuters
Številni potniki so obtičali. FOTO: Hollie Adams Reuters

Ujeti tudi na Maldivih

Posebna zgodba so Maldivi, kamor številni potniki potujejo prek Dubaja ali Dohe. Zaradi zaprtja teh vozlišč so mnogi obtičali na otočjih Indijskega oceana, kjer so letovišča polna, alternative pa omejene. Nekateri Slovenci poročajo, da so njihovi poleti odpovedani, nove povezave pa razprodane za več dni vnaprej. Konzularna služba opozarja, naj tudi ti potniki vzpostavijo stik s predstavništvi, da bodo zavedeni, in aktivno iščejo možnosti prek drugih odprtih letališč, denimo Istanbula ali Muškata.

Oman kot možna izhodna točka

Ena od alternativ, o kateri razmišljajo tudi slovenske oblasti, je Oman. »Oman je za nas zanimiva destinacija, ker zračni prostor večinoma ni zaprt. Kar precej tedenskih linij leti iz Muškata,« pravi Mlakar. Slovence v Omanu pozivajo, naj se javijo konzularni službi, da jih imajo na seznamu v primeru morebitne organizirane vrnitve.

Možna je tudi pot po kopnem, a ta ni brez tveganj. »Iz Dubaja proti Muškatu je približno 450 kilometrov, okoli pet ur vožnje. So pa kopenske poti varnostno tvegane. Razmere so nepredvidljive, zato državljanom svetujemo previdnost,« opozarja. Omenil je tudi možnost prek Savdske Arabije, prek Riada, a je pot malenkost daljša. 

Kot alternativi omenja tudi Istanbul, kjer zračni prostor ostaja odprt, ter nekatere druge povezave prek večjih mest.

Kontakti za nujno konzularno pomoč

 

Veleposlaništvo v Abu Dabiju
Dežurni številki: +971503541079 +971 501921637
Email: sloembassy.abudhabi@gov.si

Veleposlaništvo v Tel Avivu
Email: sloembassy.telaviv@gov.si
Dežurna številka: +972 54 451 6076

Veleposlaništvo v Kairu
Email: sloembassy.cairo@gov.si
Dežurna številka: +201225665004

Brez čudežnih rešitev

Veliko potnikov se pritožuje nad neodzivnostjo nekaterih letalskih družb, med drugim Flydubaija. A konzularna služba ima omejena pooblastila. »Naša naloga je ponuditi informacije. Ne moremo urejati letalskih vozovnic z ambasad, ker je primerov preveč. Odgovornost je na letalskih družbah, ki so potovanja odpovedale, da najdejo alternativo,« poudarja Mlakar.

Tistim, ki jim zmanjkuje denarja za podaljšano bivanje, svetuje, naj aktivno iščejo druge letalske povezave in stopijo v stik z različnimi prevozniki. Trajanje motenj ostaja neznanka. »Težko je napovedati, koliko časa bo trajalo, da bodo komercialni poleti spet normalno delovali.«

»Naj ne obupajo«

In kaj sporoča tistim, ki obtičali daleč od doma čakajo na kakršenkoli premik? »Naj ne obupajo. Naj bodo na varnem, naj spremljajo razmere in o svoji situaciji obvestijo naše predstavništvo,« pravi Mlakar in predlaga, naj si potniki najdejo polete z alternativnih letališč, če so morda na Maldivih, Sejšelih, Indiji in podobno. Istanbul deluje nemoteno in ostaja ena pomembnejših alternativnih točk za preusmeritve letov.

Potovanja v daljne države niso ustavljena, a potnikom strokovnjaki svetujejo previdnost pri načrtovanju in skrbno spremljanje razmer. Ključno je preveriti, prek katerih letališč poteka pot, in imeti pripravljeno rezervno možnost. Smiselno je z zavarovalnicami skleniti primerno zavarovanje za primer nenačrtovane spremembe pori.

