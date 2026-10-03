Všeč vam bo: kaže, da se bodo goriva v torek pocenila

V torek je pričakovati drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja, tokrat pa naj bi se rahlo pocenil tudi bencin, ocenjujejo pri mediju Finance. Dizel in kurilno olje naj bi se pocenila za nekaj več kot štiri cente, tako da bi dizel stal približno 1,89 evra, kurilno olje pa približno 1,51 evra na liter. Pri 95-oktanskem bencinu, ki sedaj stane 1,76 evra, naj bi bila pocenitev simbolična, za okoli pol centa. Napoved temelji na nižjih kotacijah naftnih derivatov na sredozemskem trgu.

Ocene predpostavljajo, da ne bo prišlo do spremembe načina obračuna dajatev in njihove višine. Kot pravijo na Financah, je eden od razlogov za popuščanje cen nafte izboljšanje dobav z Bližnjega vzhoda. Savdska Arabija je po ponovnem zagonu naftovoda obnovila natovarjanje tankerjev v pristaniščih ob Rdečem morju. Ta pot omogoča izvoz mimo Hormuške ožine, kjer ladijski promet še naprej spremljajo velika varnostna tveganja. Pocenitve sicer niso potekale brez prekinitev. Trg tako še naprej niha vezano na informacije o dobavah surove nafte in težavami pri oskrbi z gorivi.

Del pocenitve odnaša šibkejši evro

Valutna gibanja evropskim kupcem goriv še naprej niso naklonjena. Evro se je spustil pod 1,13 dolarja, potem ko se je pred tednom gibal okoli 1,14 dolarja. Na evropsko valuto pritiska pričakovanje, da bo Evropska centralna banka obrestne mere zviševala počasneje kot ameriški Fed. Ker se naftni derivati obračunavajo v dolarjih, šibkejši evro zmanjšuje učinek nižjih borznih cen, pojasnjuje poslovni medij.