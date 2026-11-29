PODATKI DIREKTNO IZ DVK

Vsi rezultati lokalnih volitev za župana: preverite svojo občino v interaktivni infografiki (V ŽIVO)

Podatki v naši infografiki se osvežijo isto sekundo kot jih objavi DVK, zato boste pri nas izvedeli prvi, kdo je novi župan vaše občine.

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E. N.