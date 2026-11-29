PODATKI DIREKTNO IZ DVK
Vsi rezultati lokalnih volitev za župana: preverite svojo občino v interaktivni infografiki (V ŽIVO)
Podatki v naši infografiki se osvežijo isto sekundo kot jih objavi DVK, zato boste pri nas izvedeli prvi, kdo je novi župan vaše občine.
Galerija
E. N.
29. 11. 2026 | 18:22
29. 11. 2026 | 18:30
A+A-
Naročite se na e-novice
Uredništvo vam bo dnevno v vaš e-nabiralnik pošiljalo izbor najpomembnejših novic. Brezplačno. Odjavite se lahko kadarkoli.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.