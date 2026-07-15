Vsi šoferji imajo okrogel volan (FOTO)

OKROGLI JUBILEJ

Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja praznovalo prvi okrogli jubilej. Poklonili so se predsedniku Milanu Merzdovniku in priredili veliko parado.

Deset let delovanja društva je vedno pomemben mejnik. Na prvi okrogli jubilej so upravičeno ponosni tudi člani Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja (DŠAM), ki so ga skupaj s člani, donatorji, sponzorji in simpatizerji proslavili s parado in druženjem z občani, saj so prav vsi zaslužni za trdne temelje povezovanja, prijateljstva in ohranjanja tehnične dediščine. Letošnje leto bo v zgodovini DŠAM zagotovo zapisano kot posebno, v desetletju so namreč postali pomemben povezovalec vseh ljubiteljev vozil, promotor prometne varnosti in varuh tehnične dediščine v Občini Mislinja in širše. Na ...