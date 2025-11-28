Vstop brez sodne odredbe in nadzor z avdio-video opremo: kako daleč seže Šutarjev zakon

Po nedavnem sprejetju v državnem zboru je začel veljati zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovani Šutarjev zakon, ki posega na področja kazenske, sodne, socialne in druge zakonodaje. Med drugim uvaja možnost vstopa v stanovanja brez sodne odredbe in tehnični nadzor na varnostno tveganih območjih, prinaša tudi višje kazni za nasilništvo. Zakon je državni zbor sprejel minuli teden, predlagala pa ga je vlada po usodnem napadu pred lokalom v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar.

Policija bo v nekaterih primerih lažje vstopila v stanovanje. Spremenil se je tudi represivni odnos do nasilništva. Nevladne organizacije resno dvomijo o njegovi učinkovitosti.

Zakon med drugim prinaša dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, saj bo lahko med drugim uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video- ter avdiosnemanje, če je ogroženo življenje ljudi ali premoženje ali je podana verjetnost, da bo do take ogroženosti prišlo. Varnostno tvegano območje na podlagi objektivnih in preverljivih kazalnikov, kot so stopnja kriminalitete ipd., določi direktor policijske uprave ali generalni direktor policije, enako velja za ukrep nadzora, ki ga odredita s pisno odredbo praviloma največ za tri mesece. Policija to odredbo v 24 urah od podpisa pošlje v presojo preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča, ki jo lahko potrdi ali razveljavi.

Poslanci so pred dnevi potrdili zakon, ki so ga po plazu kritik po prvotnih napovedih, kaj bo vseboval, v vladi precej omilili.

Pisna odredba direktorja policijske uprave ali generalnega direktorja policije bo potrebna tudi za odreditev racije. Generalni direktor policije Damjan Petrič je v sredo v pogovoru za STA napovedal, da bo prvo varnostno tvegano območje odredil kmalu. Zakon prinaša možnost policiji, da do ureditve v sistemskem zakonu brez naloga sodišča vstopi v tuje stanovanje, druge prostore ali prevozno sredstvo in po potrebi opravi pregled (ne pa hišne preiskave), če je to neizogibno potrebno, da se za zavarovanje ljudi takoj zaseže strelno orožje. Če je treba, lahko policisti vstopijo tudi s silo. Spremenil se je tudi represivni odnos do nasilništva, saj prinaša višje kazni, poenostavlja začasni zaseg premoženja in izvršbo na denarne socialne prejemke ter določa ukrepe v primeru mladoletnih roditeljev.

Opozorila

Nevladne organizacije sicer resno dvomijo, da se bo s tem položaj romske skupnosti izboljšal oziroma da bo možna boljša integracija, kvečjemu obratno. Naštevajo številne sporne rešitve, ki po njihovem mnenju niso v skladu z ustavo. Na vidik ustavnih in mednarodnih standardov človekovih pravic je že pred parlamentarno obravnavo opozoril varuh človekovih pravic, ki meni, da tako obsežnih in vsebinsko občutljivih sprememb, kot jih prinaša zakon, ni primerno sprejemati po nujnem postopku. Slovenija naj zagotovi, da implementacija tako imenovanega Šutarjevega zakona ne bo nesorazmerno vplivala na katero od skupnosti, ukrepi morajo biti povsem v skladu s pravom EU in temeljnimi pravicami, pa se je pred dnevi na sprejetje zakona odzvala Evropska komisija.