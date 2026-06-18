Vučić sprejel Stevanovića, namenil mu je slabe pol ure, Delov komentator Markeš udaril brez milosti (FOTO)

Potekal je še zadnji dan uradnega obiska predsednik DZ Zorana Stevanovića v Srbiji. Tako se je srečal tudi s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

30 minut za predsednika slovenskega parlamenta

Srečanje ob 11. uri je potekalo le pol ure, saj ima srbski predsednik zelo natrpan urnik, ob 11.30 je moral biti po uradnih podatkih njegove spletne strani na odprtju fotografske razstave kitajske tiskovne agencije Xinhua, posvečene prijateljstvu med Kitajsko in Srbijo v Kitajskem kulturnem centru v Beogradu.

Je pa Vučić po srečanju s predsednikom slovenskega parlamenta sporočil, da se je Sloveniji zahvalil za podporo na evropski poti Srbije in »poudaril, da je za našo državo izjemno pomembno nadaljevanje politike, ki spodbuja sodelovanje, povezovanje in ohranjanje stabilnosti v regiji. Posebej sem izpostavil pomen gospodarskega sodelovanja, ob upoštevanju intenzivne trgovinske menjave, velikega števila slovenskih podjetij, ki uspešno poslujejo v Srbiji, pa tudi vse večje prisotnosti srbskih gospodarstvenikov na slovenskem trgu.« Vučić je še povabil Slovenijo k sodelovanju na specializirani razstavi EXPO 2027 v Beogradu.

Delov komentator udaril brez milosti

Svoje mnenje o obisku Beograda je dodal tudi Delov komentator Janez Markeš: »Zoran Stevanović zdaj pravzaprav srbski nacionalizem v Sloveniji prodaja pod krinko domoljubja in obratno. Govori, da je najboljši slovenski državljan v interesu ne vem česa in glasuje po naročilnici Janeza Janše, hkrati pa pravi, da pa srbski državljani, ki tukaj bivajo, niso slovenski državljani in nimajo določenih pravic. Paradoksi, sami paradoksi,«,