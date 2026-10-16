  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TUDI TRGOVINA Z LOVSKO OPREMO

Vute ohranja puškarsko tradicijo: vrata odprla moderna puškarska delavnica

Njen lastnik in mojster se je obrti izučil pri vrhunskih boroveljskih puškarjih.
Puškarstvo Vute je odslej v novih prostorih na Pobrežju. FOTO: Marjan Toš

Puškarstvo Vute je odslej v novih prostorih na Pobrežju. FOTO: Marjan Toš

Nejc in Urška Vute sta bila v središču odprtja njune puškarne. FOTO: Marjan Toš

Nejc in Urška Vute sta bila v središču odprtja njune puškarne. FOTO: Marjan Toš

Puškarski mojster Nejc Vute v svoji delavnici na Pobrežju FOTO: Marjan Toš

Puškarski mojster Nejc Vute v svoji delavnici na Pobrežju FOTO: Marjan Toš

Slovesnost so popestrili rogisti Lovske zveze Maribor. FOTO: Marjan Toš

Slovesnost so popestrili rogisti Lovske zveze Maribor. FOTO: Marjan Toš

Puškarstvo Vute je odslej v novih prostorih na Pobrežju. FOTO: Marjan Toš
Nejc in Urška Vute sta bila v središču odprtja njune puškarne. FOTO: Marjan Toš
Puškarski mojster Nejc Vute v svoji delavnici na Pobrežju FOTO: Marjan Toš
Slovesnost so popestrili rogisti Lovske zveze Maribor. FOTO: Marjan Toš
M. T.
 16. 10. 2026 | 10:43
1:54
A+A-

V Mariboru so slovesno odprli moderno in prestižno puškarsko delavnico in trgovino z lovsko opremo Vute. Odprl jo je puškarski mojster Nejc Vute, ki se je obrti izučil pri vrhunskih boroveljskih puškarjih družine Fanzoj in od tam prinesel v Slovenijo bogato znanje. Doslej je imel puškarsko delavnico v Melju. Potem pa je sčasoma ta postala pretesna za vse potrebe; ne nazadnje ima Maribor bogato puškarsko tradicijo in pokriva veliko območje severovzhoda Slovenije.

Nejc Vute, član Lovske družine Vurmat iz Sv. Duha na Ostrem Vrhu, gre v korak s časom in sledi vsem novostim na tem področju. Velja za nemara našega največjega puškarskega mojstra za lovsko orožje. V 20 letih delovanja je stike stkal z mnogimi svetovno znanimi puškarnami. Na Pobrežju je poleg puškarne uredil moderno prodajalno lovske opreme tudi za najzahtevnejše uporabnike. Vrhunske blagovne znamke so dražje, toda mlajši lovci želijo kakovostno preživljati prosti čas v naravi doma in na tujem.

Lovec Nejc gre v korak s časom in sledi vsem novostim.

Slovesnega odprtja puškarne in prodajalne se je poleg številnih poslovnih partnerjev udeležila tudi množica lovcev, ki sta jih sprejela in pozdravila lastnika Urška in Nejc Vute. Med gosti je bil seveda tudi podpredsednik Lovske zveze Slovenije in predsednik Lovske zveze Maribor Marjan Gselman, ki je podčrtal ohranjanje puškarske tradicije v mestu ob Dravi pa tudi skrb za zagotavljanje najboljše opreme za lovsko in pravično izvajanje lova na divjad. V kulturnem programu so nastopili rogisti Lovske zveze Maribor, gostitelji pa so poskrbeli tudi za bogato ponudbo lovskih kulinaričnih dobrot.

Slovesnost so popestrili rogisti Lovske zveze Maribor. FOTO: Marjan Toš
Slovesnost so popestrili rogisti Lovske zveze Maribor. FOTO: Marjan Toš

Puškarski mojster Nejc Vute v svoji delavnici na Pobrežju FOTO: Marjan Toš
Puškarski mojster Nejc Vute v svoji delavnici na Pobrežju FOTO: Marjan Toš

Nejc in Urška Vute sta bila v središču odprtja njune puškarne. FOTO: Marjan Toš
Nejc in Urška Vute sta bila v središču odprtja njune puškarne. FOTO: Marjan Toš

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Nejc VutetrgovinaodprtjelovcilovVutepuškarstvo
ZADNJE NOVICE
10:43
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINA

Robert Golob presenetil svojo Tino: poglejte, kaj jo je čakalo, ko je prišla domov (FOTO)

Tina Gaber Golob je delila prisrčen prizor iz domače kuhinje.
16. 10. 2026 | 10:43
10:43
Novice  |  Slovenija
TUDI TRGOVINA Z LOVSKO OPREMO

Vute ohranja puškarsko tradicijo: vrata odprla moderna puškarska delavnica

Njen lastnik in mojster se je obrti izučil pri vrhunskih boroveljskih puškarjih.
16. 10. 2026 | 10:43
10:35
Novice  |  Svet
INCIDENT

Grozljivi prizori iz Splita obkrožili svet: navijači klicali Hitlerja in nosili krsto! (FOTO in VIDEO)

Izraelci so zgroženi, Poljaki pa opozarjajo, da so Splitčani ponovili srhljivo gesto iz leta 1995.
16. 10. 2026 | 10:35
10:25
Bulvar  |  Tuji trači
BIVŠA ZAKONCA

Iskrene besede Bena Afflecka: o Jennifer Lopez v povsem drugačnem tonu

Brez zadržkov je spregovoril o glasbeni in filmski divi.
16. 10. 2026 | 10:25
10:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA

Nevarno prehitevanje v škarje na Soški cesti: avto odbilo v ograjo, nato še na drugo stran ceste!

Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov bodo zoper 52-letnega voznika ustrezno ukrepali.
16. 10. 2026 | 10:25
10:22
Šport  |  Odmevi
PROMETNE OMEJITVE V PRESTOLNICI

Ljubljanski maraton 2026: katere ceste bodo zaprte in kdaj bo promet znova stekel?

V soboto in nedeljo bo zaradi jubilejnega 30. Ljubljanskega maratona promet v Ljubljani močno spremenjen.
16. 10. 2026 | 10:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

V slovenskem laboratoriju namenoma zanetili požar

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Konec strahu pred prazno baterijo? Mercedes obljublja do 762 kilometrov

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST

To je večja grožnja, kot si predstavljate

Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Na Simonovi napotnici je pisalo »hitro«. Kako hitro je v resnici čakali?

Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
12. 10. 2026 | 14:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
Promo
Razno
NAKUPI

Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

Skrivnost pri sosedih, ki buri domišljijo že 2000 let

Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
13. 10. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
PREJELI PRIZNANJE

Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Vaša vsakodnevna vožnja je lahko vredna 300 evrov

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
BOGATE NAGRADE ZA NAJBOLJŠE

Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Zakaj se otroci upirajo hrani

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURNO IN ZABAVNO

Preverite, kdo prihaja v prestolnico!

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAPLJICE

Le štiri kapljice: kaj se skriva v tej posebni mešanici?

September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
14. 10. 2026 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Konec strahu pred prazno baterijo? Mercedes obljublja do 762 kilometrov

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

Skrivnost popolnega zrezka ni v mesu. Kaj delate narobe?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERA

Včasih študent za blagajno, danes CEO

Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 15:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Trije pogoni v novi preobleki

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki