Vute ohranja puškarsko tradicijo: vrata odprla moderna puškarska delavnica

V Mariboru so slovesno odprli moderno in prestižno puškarsko delavnico in trgovino z lovsko opremo Vute. Odprl jo je puškarski mojster Nejc Vute, ki se je obrti izučil pri vrhunskih boroveljskih puškarjih družine Fanzoj in od tam prinesel v Slovenijo bogato znanje. Doslej je imel puškarsko delavnico v Melju. Potem pa je sčasoma ta postala pretesna za vse potrebe; ne nazadnje ima Maribor bogato puškarsko tradicijo in pokriva veliko območje severovzhoda Slovenije.

Nejc Vute, član Lovske družine Vurmat iz Sv. Duha na Ostrem Vrhu, gre v korak s časom in sledi vsem novostim na tem področju. Velja za nemara našega največjega puškarskega mojstra za lovsko orožje. V 20 letih delovanja je stike stkal z mnogimi svetovno znanimi puškarnami. Na Pobrežju je poleg puškarne uredil moderno prodajalno lovske opreme tudi za najzahtevnejše uporabnike. Vrhunske blagovne znamke so dražje, toda mlajši lovci želijo kakovostno preživljati prosti čas v naravi doma in na tujem.

Lovec Nejc gre v korak s časom in sledi vsem novostim.

Slovesnega odprtja puškarne in prodajalne se je poleg številnih poslovnih partnerjev udeležila tudi množica lovcev, ki sta jih sprejela in pozdravila lastnika Urška in Nejc Vute. Med gosti je bil seveda tudi podpredsednik Lovske zveze Slovenije in predsednik Lovske zveze Maribor Marjan Gselman, ki je podčrtal ohranjanje puškarske tradicije v mestu ob Dravi pa tudi skrb za zagotavljanje najboljše opreme za lovsko in pravično izvajanje lova na divjad. V kulturnem programu so nastopili rogisti Lovske zveze Maribor, gostitelji pa so poskrbeli tudi za bogato ponudbo lovskih kulinaričnih dobrot.

Slovesnost so popestrili rogisti Lovske zveze Maribor. FOTO: Marjan Toš

Puškarski mojster Nejc Vute v svoji delavnici na Pobrežju FOTO: Marjan Toš