Vzajemna: Če ste dobili za 100 evrov delnic, ste jih lahko danes prodali za astronomskih 2000 evrov

Na Ljubljanski borzi se je danes začelo trgovati z delnicami zdravstvene zavarovalnice Vzajemna, s čimer se je zaključil proces statusnega preoblikovanja po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pred dvema letoma. Povpraševanje je precej preseglo ponudbo in posli so se sklepali tudi po 20-krat višji ceni od nominalne vrednosti delnice.

Fotografija ne laže: poglejte, kako so kupovali delnice Vzajemne po 20 evrov:

Ob pol dvanajstih dopoldan je nekdo bogato kupoval delnice Vzajemne in zanje plačeval po 20 evrov, kar je 20-krat več kot so bile vredne ob začetku trgovanja. Kdor jih je prodajal, se je bogato omastil. FOTO: Posnetek Zaslona S. N.

V standardno kotacijo na Ljubljanski borzi je uvrščenih 73.501.750 delnic Vzajemne z oznako VZZR. Njihova nominalna vrednost je en evro in po tem tečaju so se zjutraj sklepali tudi prvi posli.V nadaljevanju trgovanja je cena delnice zrasla za približno pet odstotkov, nato pa se je ob velikih naročilih in praktično brez ponudbe povzpela vse do 20 evrov, je povedal predsednik uprave Ljubljanske borze Marko Bombač. Da bi se lahko zagotovilo ustrezno oblikovanje tržne cene, je Ljubljanska borza trgovanje z delnicami Vzajemne dopoldne nekajkrat prekinila.

Največja po številu delničarjev

Vzajemna se je preoblikovala v delniško družbo v skladu z zakonom o njenem statusnem preoblikovanju, ki ga je DZ potrdil decembra 2023, tik pred ukinitvijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka s 1. januarjem 2024. Predsednik uprave Vzajemne Matija Šenk je dejal, da se z uvrstitvijo delnic na borzo za zavarovalnico odpira novo poglavje. »Z izdajo delnic 1. oktobra lani je Vzajemna po številu delničarjev postala največja delniška družba v Sloveniji,« je povedal.

Skupaj je zavarovalnica ob preoblikovanju v delniško družbo dobila 444.753 delničarjev, to so poleg njenega ustanovitelja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) še nekdanji zavarovanci na dan 31. december 2023. Največji delničar je ZZZS s 15,23-odstotnim deležem.

Dobro za trg

Minister za finance Klemen Boštjančič vidi uvrstitev delnic Vzajemne na borzo kot pomemben mejnik v nadaljnjem razvoju slovenskega kapitalskega trga. "Vsak prihod nove družbe na borzo pomeni korak h krepitvi infrastrukture trga, njegovi likvidnosti in ustvarjanju novih naložbenih priložnosti ter bolj konkurenčnega okolja financiranja," je dejal.

Za Vzajemno pa je kotacija na borzi po njegovih besedah priložnost za pridobivanje svežega kapitala tako od institucionalnih kot malih vlagateljev, pa tudi za večjo prepoznavnost med poslovnimi partnerji in na splošno v gospodarstvu. Boštjančič je vlagatelje pozval, naj svoje odločitve sprejemajo premišljeno, odgovorno in na podlagi relevantnih informacij, pri tem pa upoštevajo, da so pri tem vključena tudi tveganja.

Velika večina delničarjev sicer svojih delnic še ni prenesla na svoje trgovalne račune, po podatkih Ljubljanske borze jih je to storilo šele manj kot 10.000. Imajo pa za prevzem še kar nekaj časa. Delnice bo namreč mogoče prevzeti še dve leti po današnji uvrstitvi na borzo. Zatem bodo neprevzete delnice prešle v last Kapitalske družbe.

Poleg prenosa delnic na svoj trgovalni račun pri kateri od bank ali borznoposredniških hiš se lahko delničarji Vzajemne odločijo tudi za neposreden prenos na individualni naložbeni račun, kar bo mogoče od četrtka dalje, ali pa za prenos na katerega od družinskih članov, kot določa lani novelirani zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne.