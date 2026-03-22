Vzdušje v volilnih štabih: od tatarca s kaviarjem do sladkih pregreh (VIDEO)

V Sloveniji danes potekajo volitve v DZ, desete v zgodovini samostojne države. Nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev izbira med 1185 kandidati za 90 poslanskih mest. Nastopa 17 list, od tega 15 v vseh osmih volilnih enotah. Volišča so se zaprla ob 19. uri. Tik pred objavo rezultatov smo za izjavo prosili poslanca Lenarta Žavbija, ki je napovedal zmago stranke.

Vzdušje po razglasitvi rezultatov v Gibanju Svoboda:

Volilni večer vedno prinese mešanico upanja, napetosti in tihega preračunavanja. V Ljubljani se bosta tudi tokrat oblikovali dve povsem različni kulisi – razkošna Cvetličarna, kjer bo Gibanje Svoboda spremljalo rezultate, in sedež SDS na Trstenjakovi, kjer bo vzdušje bolj zadržano, a nič manj nabito s pričakovanji. Naše ekipe na terenu spremljajo dogajanje v različnih štabih.

Na sedežu stranke SDS, so za vse zbrane pripravil bogato zakusko.

V Cvetličarni se mize šibijo pod raznolikimi jedmi: od hamburgerjev in tortelinov do bolj izbranih grižljajev, kot so masleni krutoni z mlado špinačo, pečenim paradižnikom in kremo rdeče pese. Posebno pozornost vzbujajo tacosi s kitajskim zeljem, pečeno račko in čebulno marmelado, pa tatarski biftek s kaviarjem. Med toplimi jedmi izstopajo tortelini, polnjeni s skuto in špinačo, pripravljeni v velikem kolutu, ter rostbif z omako iz čilija in paradižnika. Hrane, kot pravijo udeleženci, je “za vsak okus in še več”.

Stranka Gibanje svoboda bo rezultate spremljala v Cvetličarni.

Bogata zakuska v stranki Gibanje Svoboda.

Medtem ko v Gibanju Svoboda goste razvajajo z modernimi kombinacijami – od tatarca s kaviarjem do tacov z račko – so v SDS ubrali povsem drugačno pot. Njihov volilni štab na Trstenjakovi bo zaznamovala klasična, krepka pojedina, ki stavi na domačnost in preverjene okuse.

Meni, ki ga je pripravil gospod Aleksander, se začne z izbranimi hladnimi jedmi: petelinovo pašteto, izborom slovenskih sirov ter domačimi salamami iz svinjine, jelenovine in govedine. Med uvodnimi grižljaji izstopa tudi šunka v testu, ki že nakazuje nadaljevanje v obilnem slogu.

V štabu strank NSi, SLS in Fokus pa so ob glasbi Le soline so ostale komentirali soliden volilni rezultat.

Naša ekipa je obiskala tudi ostale štabe, kjer so se mize šibile od dobrot. Pri Zoranu Stevanoviću je bila na voljo tudi torta.

V štabu Resnice so postregli tudi s torto.

V Cvetličarni, kjer so se v Gibanju Svoboda zbrali že ob prejšnjih volitvah, pripravljajo večer v slogu, ki ga je stranka vzpostavila leta 2022 – energičen, odprt in z jasno željo po slavju. Takrat so dosegli prepričljivo zmago s 34,45 odstotka glasov in osvojili kar 41 mandatov. Spomin na tisti večer je še živ, čeprav predsednika Roberta Goloba zaradi bolezni ni bilo med zbranimi – se je pa podpornikom oglasil prek videoprenosa.