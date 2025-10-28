»Vžgalo se je tudi nebo. Aco, tebi v spomin« (FOTO)

V Novem mestu, kjer je minuli konec tedna tragično umrl 48-letni Aleš Šutar, je danes potekala izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki so jo spremljali množični protesti.

V rotovžu je bilo slišati ganljive besede županov občin jugovzhodne Slovenije, ki so vsi po vrsti izrekli sožalje svojcem preminulega Aleša, Aca, kot so ga klicali prijatelji. Vsi župani so s kolegi ter predstavniki vlade, ki so se prav tako udeležili izredne seje, delili tudi grozljive zgodbe iz vsakodnevnega življenja tistih, ki že leta trpijo zaradi nasilja Romov.

Protestniki, ki so napolnili Glavni trg, so lahko sejo v živo spremljali na velikem platnu in posamezne izjave občinskih veljakov so pogosto pospremili z glasniki aplavzi ali izrazi nestrinjanja. S seboj so imeli protestniki tudi transparente, na mnogih je pisalo »vsi smo lahko Aco«, spet drugi so s transparenti izražali strah in jezo.

Ko so se mnogi odpravljali na Glavni trg, pa je sonce ravno zahajalo in nebo nad večjim delom Slovenije, tudi nad dolenjsko prestolnico se je obarvalo v čudovite rožnate in oranžne barve, velik kontrast črnini, v katero so bili zaviti krajani Novega mesta. A tudi v tem so nekateri videli znak, nekaj lepega, nekaj, ob čemer so se spomnili na Pokojnega Aca. »Vžgalo se je tudi nebo, ne samo srce Novomeščanov. Aco, tebi v spomin,« se je glasila ena od objav na družabnih omrežjih, posvečena priljubljenemu novomeškemu gostincu in očetu Alešu Šutarju.