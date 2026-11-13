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Arso prižgal oranžni alarm! Ta del Slovenije je najbolj namočilo, preverite, kje bo kmalu snežilo (FOTO)

Ponekod po Sloveniji lahko nalivi in neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost.
Fotografija je simbolična. FOTO: Jittawit.21/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Jittawit.21/Getty Images
B. K. P.
 13. 11. 2026 | 07:27
 13. 11. 2026 | 08:44
2:58
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Po večjem delu države dežuje že več kot 24 ur. Težave so plazovi in razlivanje rek na zahodu povzročali že v četrtek, stanje pa se še ni umirilo, saj padavine v noči na petek niso ponehale, večinoma so se še okrepile. Veliko dela so imeli gasilci s sanacijo posledic poplav in poplav meteorne vode na območjih Ajdovščine in Divače, pa v Kopru, Kranju, Komendi, Laškem, na Vrhniki, v Ljubljani, Velenju in Vojniku.

Po podatkih portala Meteoinfo je sicer v zadnjih 48 urah, do danes do 8. ure, največ padavin, kar 200 litrov na kvadratni meter, padlo na območju Trnovskega gozda in Snežnika. »V večjem delu zahodne Slovenije je padlo od 80 do 150 litrov dežja na kvadratni meter, v osrednji Sloveniji pa večinoma od 50 do 100 litrov. Proti vzhodu in severu so bile količine manjše; najmanj dežja je bilo na severovzhodu in skrajnem vzhodu države, večinoma med 15 in 40 litri na kvadratni meter,« so še zapisali.

Zaradi poplavljenih cestišč so ponekod težave tudi v prometu, zato na Darsu svetujejo previdnost. »Ponekod po Sloveniji lahko nalivi in neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Na cestah je lahko večja količina vode, zato previdnost ne bo odveč,« so zapisali in dodali, da je zaradi poplav popolna zapora na cesti Šempeter - Dornberk, pri Prvačini, zaprta je tudi lokalna cesta Bukovica - Renče.

Agencija za okolje (Arso) je zaradi možnosti obilnih padavin s krajevnimi nalivi za večji del države izdala oranžno opozorilo. Opozorilo velja tudi zaradi sunkov burje na Primorskem, ki bodo popoldne in v noči na soboto na izpostavljenih mestih presegli hitrost 100 kilometrov na uro. Hitreje so začele naraščati tudi reke v večjem delu države.

Dobra novica je, da bodo danes padavine slabele in do večera povečini ponehale, sporočajo z Arsa. Se bo pa tekom dneva hladilo. 

Kot so zapisali na portalu Meteoinfo, bo čez dan naše kraje prešla izrazita hladna fronta. »Južni veter bo zamenjal veter severnih in vzhodnih smeri. Popoldne bodo temperature v notranjosti le od 3 do 8 stopinj Celzija. Na Primorskem se bo krepila burja, ki bo popoldne in v prvem delu noči na soboto na izpostavljenih mestih v sunkih presegala 100 kilometrov na uro,« so zapisali v napovedi in dodali: »Meja sneženja se bo hitro spuščala in bo sredi dneva na približno 1000 metrov, pozneje na jugu še nižje. Predvsem na Notranjskem in Kočevskem bi lahko proti koncu padavin snežinke dosegle tudi nižje ležeče kraje. Padavine bodo ob ohladitvi že slabele in do večera ponehale, zato pod 1000 metri nadmorske višine večjih količin snega ne bo.«

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