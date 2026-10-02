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Weekend 2026: Mediji v času krize zaupanja, umetna inteligenca na pohodu

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Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
E. N.
 2. 10. 2026 | 15:07
 2. 10. 2026 | 15:11
6:27
A+A-

Razprava o Donaldu Trumpu, umetni inteligenci, prihodnosti novinarstva, osamljenosti mladih, kreativnosti in filmskih uspešnicah. Devetnajsta izvedba festivala Weekend, ki so ga obiskale tudi Slovenske novice, je v Rovinj privabila rekordnih 7500 obiskovalcev, prihodnje leto pa organizatorji že napovedujejo jubilejno 20. izvedbo. Rovinj je bil tri dni znova stičišče medijev, gospodarstva, tehnologije in kreativnih industrij. Weekend.19 je po podatkih organizatorjev obiskalo rekordnih 7500 ljudi, program pa je potekal v osmih festivalskih sklopih.

Razprave so segale od političnega komuniciranja in umetne inteligence do vprašanja, zakaj vse več mladih moških odgovore na svoje težave išče pri spletnih gurujih.

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Kdo služi na negotovosti mladih moških?

O fenomenu spletnih skupnosti, ki mladim moškim prodajajo nasvete o zapeljevanju, odnosih in »pravilnem« načinu življenja, je govoril britanski novinar in pisatelj James Bloodworth. Takšne skupnosti je spoznal tudi od znotraj. Po njegovih besedah njihova ponudba pogosto precej presega običajne nasvete o tem, kako pristopiti k ženski. »Spoznal sem, da nisem kupoval nasvetov za zapeljevanje. Kupoval sem celoten pogled na svet,« je dejal. Bloodworth je opozoril, da lahko takšna industrija izkorišča občutek negotovosti in prepričanje posameznika, da ni dovolj dober. Kot pomemben odgovor vidi ustvarjanje skupnosti, v katerih lahko mladi moški dobijo občutek pripadnosti. »Izgubljeni fantje niso izgubljeni za vedno. Čakajo, da zgradimo svet, v katerem bodo lahko polno sodelovali,« je dejal.

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Bo umetna inteligenca zamenjala novinarje?

Prihodnost medijev je bila ena osrednjih tem festivala. Gerard Baker, nekdanji odgovorni urednik časnika The Wall Street Journal in danes njegov urednik s posebnimi pooblastili, je govoril o vprašanju zaupanja v medije v času umetne inteligence. Po njegovem lahko umetna inteligenca obdela ogromne količine že obstoječih informacij, vendar ne more nadomestiti ključne naloge novinarstva: odkriti nekaj, kar javnosti še ni znano. Prav raziskovanje, preverjanje informacij in pridobivanje novih dejstev bodo zato po njegovih besedah ostali med najpomembnejšimi nalogami novinarjev tudi v prihodnosti. »Če lahko sonce vsako jutro vzide na nov način, lahko tudi jaz« 

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

O kreativnosti v času hitrih sprememb je govoril mednarodni predavatelj Fredrik Härén

»V svetu, ki se hitro spreminja, je ustvarjalnost kraljica ali kralj,« je dejal Härén. Podjetja po njegovem ne morejo pričakovati inovacij, če hkrati kaznujejo vsak neuspešen poskus. Zaposleni potrebujejo prostor, kjer lahko nove ideje preizkusijo, spreminjajo in pri tem tudi naredijo napake. Härén je svojo razpravo zaključil z zgodbo o fotografu, ki je vsako jutro poskušal najti nov pogled na isti sončni vzhod. »Če lahko sonce vsako jutro vzide na nov način, lahko tudi jaz.«

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Šprajc kritičen do medijev: Vse se vrti okoli klikov

Na okrogli mizi z naslovom Trumpi povsod okoli nas so udeleženci razpravljali o vplivu politične retorike, družbenih omrežij in ekonomije pozornosti na sodobne medije. Slobodan Georgiev, direktor informativnega programa TV Nova v Srbiji, je dejal, da novinarsko okolje, ki ga marsikje šele začenjajo opažati, v Srbiji poznajo že več kot desetletje. »Prihajam iz prihodnosti. To, kar zdaj vidim v odnosu do novinarjev in Trumpa, mi živimo že 14 ali 15 let. Lahko vam tudi povem, kako se bo končalo,« je dejal. Televizijski urednik in voditelj Zoran Šprajc pa je del odgovornosti pripisal tudi medijem samim. »Tudi mediji sodelujejo pri tem trumpizmu. Sram me je, kakšne neumne naslove in novice objavljajo mediji, a razumem, da to počnejo, da bi lahko preživeli. Vse se vrti okoli klikov in všečkov, ker ti prinašajo rezultate.« 

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Milena Radulović: Izgubila sem mladost, a pridobila svobodo

Med najbolj osebnimi nastopi letošnjega festivala je bil pogovor s srbsko igralko Mileno Radulović. Spregovorila je o svoji mednarodni igralski karieri, položaju žensk v filmski industriji ter pomenu podpore in zaupanja pri delu. Dotaknila se je tudi dolgoletnega osebnega in pravnega boja, ki je močno zaznamoval njeno življenje. »Izgubila sem mladost, a pridobila svobodo,« je dejala.

Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic
Weekend Media Festival FOTO: Mario Pavlovic

Neda Ukraden zapela "Zora je"

Poseben del programa je bil namenjen tudi stoletnici radia. Pevka Neda Ukraden se je spomnila trenutka, ko je svojo pesem prvič zaslišala na radijskih valovih, nato pa je pred občinstvom zapela eno svojih najbolj prepoznavnih pesmi, Zora je. »Zame in za ljudi, ki živimo od glasbe, je radio življenje. Naj se spremeni vse, kar se mora spremeniti, le radio naj nikoli ne izgubi duše,« je dejala.

Film, ki so ga zavrnili na 14 razpisih

Za nekoliko drugačen zaključek je poskrbela ekipa filma Svadba, ki si ga je po navedbah organizatorjev na Hrvaškem in v sosednjih državah ogledalo 2,4 milijona ljudi. O nastanku filma so govorili režiser Igor Šeregi, producent Ivan Kelava ter igralca Rene Bitorajac in Anđelka Stević Žugić. Pot do filma je bila precej bolj zapletena, kot bi lahko sklepali po njegovem končnem uspehu. »Za film smo se borili skoraj deset let, zavrnili so nas na štirinajstih razpisih, slišali smo celo primerjavo, da je hrvaška komedija kot švedski burek. A vedeli smo, kaj delamo, in odnehati ni bila možnost,« je povedal Kelava. Pogovor se je končal v skladu z naslovom filma. Med občinstvo je poletel poročni šopek, zaključek programa pa se je spremenil v simbolično filmsko poročno slavje. 

Po rekordni devetnajsti izvedbi se Weekend prihodnje leto vrača v Rovinj. Tokrat z okroglo številko: festival bo praznoval svojo 20. izvedbo.

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