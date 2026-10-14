Woltovi dostavljavci napovedali celodnevno stavko! Po tragični smrti 26-letnega kolega jim je prekipelo

V petek bi lahko številni uporabniki Wolta ostali brez dostave hrane. Dostavljavci so namreč napovedali celodnevno stavko, saj so po njihovih besedah delovne razmere postale nevzdržne. Zaslužki padajo, naročil je vse manj, stroški pa naraščajo. Ob stavki se bodo spomnili tudi na komaj 26-letnega kolega, ki je v soboto tragično umrl med dostavljanjem hrane v središču Maribora. Od podjetja med drugim zahtevajo najmanj 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, pod katerega so se podpisali »dostavljalci in dostavljalke Wolta«, se bodo ob 10. uri zbrali na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani.

Manj naročil, nižja plačila, stroški pa vse višji

Po navedbah dostavljavcev se je njihov položaj v zadnjem obdobju močno poslabšal. Plačilo za posamezno dostavo se znižuje, hkrati pa je vse manj naročil. Ob naraščajočih življenjskih stroških in cenah goriva to pomeni, da so njihovi prihodki vse nižji in predvsem nepredvidljivi. Posebej opozarjajo, da je na terenu preveč dostavljavcev glede na količino razpoložljivega dela. Zaradi tega morajo med seboj tekmovati za naročila, kar še dodatno zmanjšuje možnosti za zaslužek. Zaskrbljeni so tudi zaradi položaja tujih dostavljavcev, ki so lahko zaradi svojega položaja še bolj izpostavljeni negotovosti.

Zahtevajo 20 evrov bruto na uro, tudi ko čakajo na naročilo

Ena njihovih glavnih zahtev je uvedba minimalnega zagotovljenega plačila v višini 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti.To pomeni, da bi moral Wolt po njihovem predlogu upoštevati ves čas, ko je dostavljavec prijavljen v aplikacijo in pripravljen sprejemati naročila, tudi če naročil v tem času ni.

Če bi v posamezni uri zaslužil manj kot 20 evrov bruto, bi moralo podjetje doplačati razliko. Zahtevajo tudi začasno ustavitev vključevanja novih dostavljavcev, dokler se ne uredi nesorazmerje med številom ljudi na terenu in količino dela.

»Potrebujemo človeka, ne klepetalnega robota«

Dostavljavci opozarjajo še na težave pri komunikaciji s podporo. Kot pravijo, je pomoč večinoma dostopna prek spletnega klepeta, kjer sogovorniki pogosto ne poznajo lokalnih razmer. Ko se med dostavo znajdejo v težavah, tako velikokrat ne dobijo pravočasnega odgovora.

Zato zahtevajo učinkovito osebno podporo, ki bi jo zagotavljal človek, seznanjen z lokalnimi okoliščinami. V nujnih primerih bi se morala odzvati najpozneje v treh minutah. Želijo tudi preglednejši sistem obračunavanja plačil, da bi lahko vsak dostavljavec preveril, kako je podjetje izračunalo njegov zaslužek in kako nanj vplivajo morebitne spremembe.

Od Wolta pričakujejo, da se bo po stavki sestal z njihovimi predstavniki in odgovoril na zahteve.

Pretresljiva smrt 26-letnega dostavljavca: umrl je med opravljanjem dela

Dostavljavci se bodo spomnili svojega komaj 26-letnega kolega, ki je v soboto dopoldne izgubil življenje v prometni nesreči v središču Maribora.

Po poročanju Večera je mladenič med dostavljanjem hrane z motornim kolesom trčil v avtomobil, nato pa ga je odbilo še v drugo vozilo. Poškodbe so bile tako hude, da je umrl že na kraju nesreče. Tragedija je močno prizadela njegove sodelavce. Mariborski dostavljavci so se mu že v soboto popoldne poklonili z minuto molka. Ob tem so opozorili tudi na širše težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.

Stavkali so že lani, zdaj znova zahtevajo spremembe

To ne bo prvi protest dostavljavcev Wolta. Do opozorilne stavke dela dostavljavcev je prišlo že januarja 2025. Tokrat so njihove zahteve konkretne: zagotovljeno plačilo, manjši pritisk zaradi velikega števila dostavljavcev, učinkovitejša pomoč na terenu in pregledni obračuni zaslužkov. Koliko dostavljavcev se bo pridružilo petkovi stavki in kako močno bo ta vplivala na dostavo hrane, za zdaj ni znano. Prav tako iz posredovanih informacij ni razvidno, kako se je na najnovejše zahteve odzvalo podjetje Wolt.