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Yamaha tracer 7 GT: motocikel za v službo, vikend in dolga potovanja (FOTO)

Športno-potovalni motocikel srednjega razreda navduši z uravnoteženostjo, udobjem in prožnim agregatom.
Yamaha tracer 7 GT FOTOGRAFIJE: Primož Jurman

Yamaha tracer 7 GT FOTOGRAFIJE: Primož Jurman

Motocikel voznika ne sili v športnost, temveč ga spodbuja k dolgim potem.

Motocikel voznika ne sili v športnost, temveč ga spodbuja k dolgim potem.

5-palčni zaslon TFT je pregleden tudi na močnem soncu, upravljanje elektronskih funkcij je enostavno.

5-palčni zaslon TFT je pregleden tudi na močnem soncu, upravljanje elektronskih funkcij je enostavno.

Yamaha tracer 7 GT FOTOGRAFIJE: Primož Jurman
Motocikel voznika ne sili v športnost, temveč ga spodbuja k dolgim potem.
5-palčni zaslon TFT je pregleden tudi na močnem soncu, upravljanje elektronskih funkcij je enostavno.
Primož Jurman
 2. 8. 2026 | 15:15
5:44
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Večina ljudi Prekmurje povezuje z ravnico. Toda šele za krmilom motocikla postane jasno, da je ta del Slovenije veliko več kot le neskončno polje. Dolgi tekoči zavoji, odličen asfalt, redek promet in mehko valovanje pokrajine ustvarjajo idealne razmere za spoznavanje športno-potovalnega motocikla. Prav zato je bila yamaha tracer 7 GT logična izbira. Res pa je, da se morate, če ste iz osrednjega ali zahodnega dela Slovenije, do severovzhoda prebiti mimo zastojev na avtocesti, kjer pa se yamaha prav tako izkaže.

Za izhodišče izberem Moravske Toplice: termalni kraj se šele prebuja, ceste so skoraj prazne, dvovaljni agregat ob zagonu zabrni z značilnim zvokom, ki že vrsto let zaznamuje Yamahin agregat CP2. Prvih nekaj kilometrov proti Dobrovniku razkrije bistvo tracerja. Sedim pokončno, široko krmilo in sproščena ergonomija pa ustvarita občutek, da motocikel voznika ne sili v športnost, temveč ga spodbuja k dolgim potem. 689-kubični vzporedni dvovaljnik ostaja eden najboljših agregatov srednjega razreda. Njegova največja odlika ni največja moč, temveč prožnost. Že pri nizkih vrtljajih razvije dovolj navora, da lahko večino prekmurskih cest odpeljem brez nenehnega prestavljanja. Med štiri in sedem tisoč vrtljaji motor deluje najbolj uglajeno, odziv na ročico plina pa ostaja zvezno natančen. Šeststopenjski menjalnik – testni je bil opremljen s klasičnim menjalnikom, na voljo je tudi različica z avtomatskim prestavljanjem Y-AMT) – deluje lahkotno, prestavna razmerja so izbrana tako, da motocikel brez težav pospešuje tako pri umirjeni turistični vožnji kot pri odločnejšem tempu. Za optimalno delovanje agregata izbiramo med različicami sport, street in custom.

Motocikel voznika ne sili v športnost, temveč ga spodbuja k dolgim potem.
Motocikel voznika ne sili v športnost, temveč ga spodbuja k dolgim potem.

Pokrajina, ustvarjena za kilometre

Cesta se iz Dobrovnika vije proti Lendavi in nato navzgor proti razglednemu stolpu Vinarium. Vzpne se nad Lendavo, tu zavoji pokažejo kakovost novega podvozja. Tracer ostaja nevtralen, ne sili v popravljanje smeri in tudi na nekoliko slabšem asfaltu ohranja mirnost. Vzmetenje učinkovito blaži neravnine, okvir vozniku vliva zaupanje. Motocikel deluje lahek in natančen, čeprav gre za potovalno zasnovan model. Razgled z Vinariuma razkrije pogled na štiri države in skoraj neskončno prekmursko ravnico. Ta se odlično ujema z značajem tracerja, ki ni namenjen kratkim adrenalinskim izbruhom, temveč dolgim dnevom v sedlu.

Pot nadaljujem mimo Beltincev in naprej proti Murski Soboti. Mestni promet razkrije drugo plat motocikla. Kljub potovalni zasnovi je okreten tudi v urbanem okolju. Barvni, 5-palčni zaslon TFT je pregleden tudi na močnem soncu, upravljanje elektronskih funkcij je enostavno, brez zapletenih menijev. Yamaha tudi pri tracerju ostaja zvesta filozofiji, da naj elektronika vozniku pomaga, ne pa prevzema njegove vloge.

5-palčni zaslon TFT je pregleden tudi na močnem soncu, upravljanje elektronskih funkcij je enostavno.
5-palčni zaslon TFT je pregleden tudi na močnem soncu, upravljanje elektronskih funkcij je enostavno.

Agregat, vzmetenje, ergonomija in oprema delujejo kot usklajena celota.

Uravnoteženost

Ko se začnem vzpenjati proti Gradu ter Goričkemu, tracer pokaže svoj najlepši obraz. Dolgi povezani zavoji omogočajo tekočo vožnjo, skoraj mi ni treba prestavljati. Motocikel vleče enakomerno in ostaja miren tudi pri hitrih spremembah smeri v zavojih med Hodošem in Gradom. Pred gradom Grad, največjim grajskim kompleksom v Sloveniji, naredim premor. Tišina okoliških gozdov v popolnem nasprotju z zvokom dvovaljnika – zavem se, da motocikel ni le prevozno sredstvo. Je del potovanja.

Na poti nazaj proti Moravskim Toplicam postane dokončno jasno, komu je tracer 7 GT namenjen. Voznikom, ki želijo vsak dan uporabljati motocikel za vožnjo v službo, vikend izlet ali večdnevno potovanje. Ne skuša biti najmočnejši ali tehnološko izpopolnjen motocikel razreda. Njegova največja prednost je uravnoteženost: agregat, vzmetenje, ergonomija in oprema delujejo kot usklajena celota, zaradi katere kilometri minevajo skoraj neopazno.

Prekmurje je za takšen motocikel idealna kulisa. Ne preveč prometne ceste, odprta pokrajina in umirjen ritem življenja poudarijo vse tisto, zaradi česar je yamaha tracer 7 GT eden najbolj prepričljivih športno-potovalnih motociklov srednjega razreda. Če se tja odpravite v paru, pa še toliko bolje.

Tehnični podatki:

Motor: vrstni dvovaljnik CP2, 689 cm3, tekočinsko hlajen

Moč: 54 kW (73 KM)

Navor: 68 Nm

Menjalnik: 6-stopenjski, verižni prenos

Okvir: jekleni cevni okvir

Vzmetenje: nastavljive teleskopske vilice spredaj, zadnji blažilnik z nastavitvijo prednapetosti

Zavore: dvojni kolut spredaj, enojni zadaj, ABS

Elektronika: vozni programi, nadzor zdrsa pogonskega kolesa, TFT-zaslon s povezljivostjo, LED-osvetlitev

Prostornina posode za gorivo: 18 l

Višina sedeža: 845 mm

Masa pripravljena za vožnjo: 210 kg

Cena: 11.999 evrov (Delta Team, d.o.o., Krško)

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