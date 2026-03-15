Danes je 15. marec. Veste, kaj to pomeni za voznike?

Zakon sicer dovoljuje menjavo zimskih za letne pnevmatike od 15. marca, vendar »je smiselno z menjavo še nekoliko počakati, to velja predvsem za tiste, ki vozijo redno in vsakodnevno ter si zato ne morejo privoščiti vremenskih presenečenj,« so opozorili v sporočilu za javnost.

Sodobne zimske pnevmatike sicer najbolje delujejo pri temperaturah pod sedmimi stopinjami Celzija, vendar brez težav prenašajo tudi občasne nekoliko višje temperature cestišča. Temperature v bližini ledišča se lahko pojavijo še nekaj časa, predvsem v nočnem času, v osenčenih legah, alpskih dolinah in na višjih nadmorskih višinah, so zapisali.

Opozorili so tudi, da morajo vozniki letne pnevmatike, ki so jih shranili na platiščih, pred montažo dobro pregledati. Pri zakonsko določenem minimumu globine 1,6 milimetra je pnevmatika že približno 90-odstotno obrabljena, zato AVP voznikom svetuje, da se za menjavo odločijo, ko je globina tekalne plasti med dvema in tremi milimetri. To se lahko preveri z merilnikom globine profila, lahko pa tudi s kovancem za dva evra, ki se mora "pogrezniti v profil do 'zlatega' dela kovanca", so pojasnili.

AVP voznikom svetuje tudi, da naj vsaj enkrat mesečno preverijo tlak v pnevmatikah in ga po potrebi prilagodijo. Pri tem pa ne smejo pozabiti tudi na rezervno pnevmatiko.